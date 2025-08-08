Essay Contest 2025

ऑनलाईन तिकीट बुकिंगवरील मनोरंजन शुल्क योग्यच; बुकमायशो, मल्टिप्लेक्स असोसिएशनला दिलासा देण्यास न्यायालयाचा नकार - HIGH COURT ON ENTERTAINMENT DUTY

मनोरंजनासाठी ग्राहकांनी काढलेल्या ऑनलाईन बुकिंगवरील मनोरंजन शुल्क योग्य असल्याचं म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयानं बुकमायशो आणि मल्टिप्लेक्स असोसिएशनला दिलासा देण्यास नकार दिलाय.

HIGH COURT ON ENTERTAINMENT DUTY
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 8, 2025 at 8:14 AM IST

Updated : August 8, 2025 at 10:15 AM IST

मुंबई : मनोरंजनासाठी ऑनलाईन तिकीट खरेदी करताना सुविधा शुल्क भरणं हा त्या सेवेचाच एक अविभाज्य भाग आहे. ऑनलाईन तिकीट काढताना ग्राहकांनी मोजलेली अतिरिक्त किंमत ही मनोरंजनाचा आरामदायी अनुभव वाढवण्यात तसंच मनोरंजनाच्या ठिकाणी विनासायास प्रवेश मिळवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते, अस स्पष्ट करत ऑनलाईन सुविधांवरील मनोरंजन कर आकारण्याचा अधिकार मुंबई उच्च न्यायालयानं कायम ठेवला.

काय आहे प्रकरणय़? : महाराष्ट्र करमणूक शुल्क कायद्याच्या कलम 2(ब) मध्ये समाविष्ट केलेल्या सातव्या तरतुदीला मल्टिप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि बुकमायशोच्या वतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या याचिकांवर न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयानं दोन्ही याचिका फेटाळून लावत महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क कायद्यातील 2014 च्या दुरुस्तीची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली. त्यामुळं मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारचा चित्रपटगृह मालक किंवा तिकीट विक्री प्लॅटफॉर्मकडून ऑनलाईन बुकिंगसाठी आकारल्या जाणाऱ्या 10 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या सुविधा शुल्कावर मनोरंजन कर आकारण्याचा अधिकार कायम ठेवलाय.

याचिकाकर्त्यांचा दावा काय? : सुविधा शुल्क ही पूर्णत: वेगळ्या सेवेसाठी आकारली जात आहे. त्याचा मनोरंजन सेवेशी काहीही संबंध नाही, अशी बाजू मल्टिप्लेस्क असोसिएशननं मांडली, तर ऑनलाईन तिकीट विक्री हा एक स्वतंत्र व्यवसाय आहे. त्यावर वित्तीय 1994 कायद्यानुसार आधीपासूनच कर आकारला जातोय. त्यामुळं घटनेच्या 14 कलमानुसार व्यक्तीला व्यवसाय करण्याबाबत दिलेल्या मुलभूत अधिकाराचं हे उल्लंघन आहे. सुविधा शुल्क हे मनोरंजनाचा भाग असू शकत नाही, ते केवळ तिकीट ऑनलाईन विकत घेण्यापुरत मर्यादित असतं. मात्र, त्याच्या मनोरंजनाच्या ठिकाणी प्रवेश देण्याशी संबंध असू शकत नाही, असा दावा बुकमायशोच्या वतीनं करण्यात आलाय. मात्र, न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांचा हा दावा अमान्य करत त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत या दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या.

Last Updated : August 8, 2025 at 10:15 AM IST

