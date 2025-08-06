मुंबई : सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या सदनिकाधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. सदनिकाधारकांना त्यांच्या घराच्या आकारानुसार सोसायटीचा स्विमिंग पूल, क्लब हाऊस, जिम यांसह अन्य सोयीसुविधांसाठी देखभाल खर्च जास्तीचा द्यावा लागेल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलाय.
पुणे उप निबंधकांनी एका सोसायटीच्या सदस्यांनी केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयानं महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. पुणे उप निबंधकांनी दिलेल्या आदेशाविरोधात त्याच सोसायटीतील अन्य काही सदस्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळून लावत न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी उप निबंधकांच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केलं आहे.
काय आहे प्रकरण - पुण्यातील 'ट्रेजर पार्क' या ११ इमारतींच्या कॅाम्लेक्सचा हा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयात उपस्थित झाला होता. या सोसायटीत ३५६ घर आहेत. यात ४,३ व २ बीएचकेच्या घरांचा समावेश आहे. या सर्व घरांना सार्वजनिक सुविधांचा मेंटेनन्स समान ठेवण्यात आला होता. मात्र, या नियमाला कमी आकाराची घर असलेल्या सदस्यांनी पुणे उप निबंधकासमोर आव्हान दिलं. त्यावर निर्णय देताना घराच्या आकारमानानुसार मेंटेनन्स घेण्याचे आदेश निंबधकांनी सोसायटीला दिले होते. या निकालाविरोधात मोठी घर असलेल्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल करत आव्हान दिलं होतं.
हायकोर्टाचा काय आहे निकाल ?- सार्वजनिक सुविधांचा मेन्टेनन्स सर्वांना समान ठेवण्याचा ठराव सोसायटीनं केला होता. मात्र, हा ठराव नियमानुसार झालेला नसल्यास त्यात बदल करता येऊ शकतो. अशा ठरावाची अंमलबजावणी करण्याची सक्ती सरसकट सर्व सदस्यांवर होऊ शकत नाही, असंही मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलंय. त्यामुळे घराच्या आकाराप्रमाणे इमारतीतील सभासदांना सार्वजनिक सुविधांचा मेन्टेनन्स द्यावा लागेल. मोठ्या घरांना हा मेन्टेनन्स जास्तच द्यावा लागेल, असं हायकोर्टानं ही याचिका फेटाळताना आपल्या निकालातून स्पष्ट केलंय.
