मुंबई - उंच इमारतीचे बांधकाम सुरू असताना बांधकाम साहित्य किंवा अवजार खाली पडून नागरिक दगावल्याची किंवा गंभीर जखमी झाल्याच्या घटनांची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High court) गुरूवारी याबाबत चिंता व्यक्त केलीय. यावेळी भिवंडीत नुकत्याच घडलेल्या घटनेचीही उच्च न्यायालयानं नोंद घेतलीय.
काय आहे प्रकरण - फेब्रुवारी २०२३ मध्ये अंधेरीतील एका इमारत बांधकामा दरम्यान ५२ व्या मजल्यावरील मोठा सिमेंट ब्लॉक खाली पडल्यानं २ जणांचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी लोखंडवाला रेसिडेन्सी टॉवर्स कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झालीय. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी उच्च न्यायालयानं ५ ऑगस्ट रोजी भिवंडी परिसरात मेट्रो लाईन ५ (ठाणे-भिवंडी-कल्याण) वरील मेट्रोच्या पुलावरून लोखंडी सळई पडून झालेल्या अपघाताचाही उल्लेख केला.
भिवंडीतील भयानक घटना दखलपात्र - भयानक अपघातात एका ऑटोरिक्षावर लोखंडी सळई कोसळली. ही घटना इतकी भयंकर होती की भाल्याप्रमाणे सरळ कोसळलेली ही सळई थेट रिक्षातील प्रवाशाच्या डोक्यात आरपार घुसली. या घटनेचे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर कमालीचे व्हायरल झालेत. त्याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयानं घेतली आहे. न्यायालयानं गुरूवारी स्पष्ट केलंय की, मानवी जीवनाचं रक्षण करण्यासाठी पुरेशी खबरदारी घेतली गेली नसल्यानंच ही घटना घडलीय, असं निरीक्षण उच्च न्यायालयानंं नोंदविलं आहे.
उच्च न्यायालयाचे काय आहेत निर्देश - यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाला मार्गदर्शक तत्त्व रेकॉर्डवर ठेवण्याचे आदेश दिलेत. जेणेकरून महाराष्ट्रातील विविध प्राधिकारणांमार्फत ते मार्गदर्शक तत्वे अंमलात आणता येतील. हे उपाय निश्चितच व्यापक सार्वजनिक हिताचे आहेत. म्हणूनच या संदर्भात जलद कारवाई करणं आवश्यक असल्याचं नमूद करत उच्च न्यायालयानं या प्रकरणावरील सुनावणी १२ ऑगस्टपर्यंत तहकूब केलीय. टॉवरच्या बांधकामामुळे नागरिकांचा बळी जायला नको, असं स्पष्ट करत मुंबई महापालिकेला तज्ञ समितीनं याबाबत आखून दिलेली मार्गदर्शक तत्वे राज्य सरकारकडं सादर करण्याचे आदेश जारी केलेत.
प्रत्येक नागरीकाला सुरक्षित जीवन जगण्याचा अधिकार - मुंबई शहरातील कोणत्याही उंच इमारतींमुळे नागरिक अशा अपघातांना बळी पडू नयेत, त्यात निष्पाप लोकांना दुखापत होईल किंवा त्यांचे प्राण गमवावे लागतील, अशी परिस्थिती येऊ नये. जर एखाद्या व्यक्तीला प्रत्यक्ष बांधकामाच्या ठिकाणी मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार असेल, तिथ प्राण जाण्याची किंवा गंभीर दुखापत होण्याची भीती असेल, तर निश्चितच संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत जीवन आणि उपजीविकेच्या मूलभूत अधिकारांच उल्लंघन आहे.
