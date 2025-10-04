ETV Bharat / state

आता परवानगीशिवाय होर्डिंग्ज लावता येणार नाही, अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी होणार; मुंबई उच्च न्यायालयाचा कडक इशारा

शहरांचं विद्रूपिकरण करणाऱ्या अनधिकृत आणि बेकायदा होर्डिंग्जवर मुंबई उच्च न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली. तसेच, असे होर्डिंग्ज लावण्यात राजकीय पक्ष आघाडीवर असल्याचं उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

Bombay High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 4, 2025 at 7:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : बेकायदेशीर होर्डिंग्जना पाठिशी घालणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांवर आता कारवाई होणार आहे. होर्डिंग्जविरोधात आलेल्या तक्रारी जर दुर्लक्षित केल्या, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट विभागीय चौकशीचे आदेश दिले जातील, असा स्पष्ट इशारा मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे.

शहरांचं विद्रूपिकरण करणाऱ्या अनधिकृत आणि बेकायदा होर्डिंग्ज या गंभीर मुद्द्यावरून शुक्रवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठानं राज्यभरातील पालिका प्रशासनांना फटकारलं. न्यायालयानं सांगितलं की, यापुढे असे प्रकार सहन केले जाणार नाहीत आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तात्काळ कारवाई अपेक्षित आहे.

हायकोर्टाचे निर्देश : बेकायदेशीर होर्डिंग्जद्वारे शहरांचे विद्रुपीकरण करणाऱ्यांमध्ये राजकीय पक्ष आघाडीवर असल्याचं उच्च न्यायालयानं नमूद केलं आहे. राजकीय पक्षांनी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय कोणतेही बॅनर किंवा होर्डिंग्ज लावू नयेत, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे. सोबतच, प्रत्येक राजकीय पक्षानं अशी हमी देणारं प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करणं बंधनकारक आहे. या प्रकरणात सर्वच राजकीय पक्षांना प्रतिवादी करण्यात आलं असून राजकीय पक्षांना त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे.

काय आहे याचिका? : राज्यभरातील विविध शहरांमध्ये जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांकडून मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत आणि बेकायदेशीर होर्डिंग्ज लावली जात आहेत, ज्यामुळे शहरांचं विद्रूपीकरण होत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

या संदर्भात सुस्वराज्य फाऊंडेशन आणि इतर काही व्यक्ती व संस्थांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांमध्ये, शहरांच्या सार्वजनिक जागांवर बेकायदेशीर पद्धतीने होणाऱ्या राजकीय जाहिरातबाजीविरोधात कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

या सर्व याचिकांवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, खंडपीठानं पुन्हा एकदा बेकायदा होर्डिंग्जच्या वाढत्या प्रमाणावर नाराजी व्यक्त केली आणि राज्य सरकारकडे स्पष्ट उत्तराची मागणी केली. तसेच, न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, यापुढे अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर कृतींवर कठोर कारवाई अपेक्षित आहे.

राज्य सरकारची भूमिका : राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला माहिती दिली की, अनधिकृत होर्डिंग्ज आटोक्यात आणण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. या उपाययोजनांबाबतच्या सूचना न्यायालयासमोर सादर करण्यात आल्या आहेत. मुंबईतील प्रत्येक वॉर्डमध्ये अनधिकृत बॅनर्स आणि होर्डिंग्ज हटविण्यासाठी विशेष निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

तसेच, न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक प्रभाग पातळीवर महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि जिल्हा परिषदांनी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, असे आदेश सरकारने जारी केले आहेत.

कामचुकार अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी : यावर न्यायालयानं प्रश्न उपस्थित केला की, जर हे नोडल अधिकारी कामचुकारपणा करत असतील, तर त्यांच्या विरोधात कोणती कारवाई केली जाणार आहे? अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी आवश्यक असल्याचं स्पष्ट करत, उच्च न्यायालयानं या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 15 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

BOMBAY HIGH COURT ON HOARDINGSHC ACTION AGAINST ILLEGAL HOARDINGSBOMBAY HIGH COURT NEWSमुंबई उच्च न्यायालय होर्डिंग्जBOMBAY HIGH COURT ILLEGAL HOARDINGS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.