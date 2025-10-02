ETV Bharat / state

अटेकेचे अधिकार मिळाले म्हणून लोकांना उठसूट अटक करणार का? : महापालिका आयुक्तांच्या अटकेवरुन उच्च न्यायालयाचे ईडीला खडे बोल

मुंबई उच्च न्यायालयानं वसई विरार महापालिका आयुक्तांना अटक केल्यानं ईडीला चांगलच फैलावर घेतलं. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

October 2, 2025

मुंबई : "अटकेचे अधिकार मिळाले म्हणून तुम्ही उठसूट सर्वांना अटक करणार का? असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयानं ईडीला बुधवारी चांगलंच फैलावर घेतलं. नालासोपारा अनधिकृत बांधकाम घोटाळा प्रकरणी ईडीनं आपल्याला बेकायदेशीर अटक केलीय, असा आरोप करत वसई विरार महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दखल केली. या याचिकेची न्यायालयानं गंभीर दखल घेत ईडीला चांगलंच फैलावर घेतलं. या प्रकरणात पवार यांना थेट अटक करण्याची गरज काय होती?, यावर ईडीला आठवडाभरात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेत.

काय आहे याचिका : आपल्या पदाचा गैरवापर करत महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी नालासोपारा येथील 60 एकर भूखंडाचं आरक्षण बदललं. तसेच अधिकाऱ्यांना व इतर काही जणांना हाताशी धरून त्या ठिकाणी 41 अनधिकृत इमारती उभारल्या, असा ईडीचा आरोप आहे. या प्रकरणी ईडीनं छापेमारी करत पवार यांच्याकडून कोट्यवधी रुपयांची रक्कम व संशयास्पद कागदपत्रं ताब्यात घेत बदलीच्या दुसऱ्याच दिवशी सकाळी त्यांना राहत्या घरातून अटक केली. याविरोधात पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय.

ईडीचा याचिकेस जोरदार विरोध : या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील राजीव शकधेर यांनी युक्तिवाद केला की, "ईडीनं आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून पवार यांना अटक केलीय. त्यांची कोणतीही चौकशी न करता थेट अटकेची कारवाई करण्यात आलीय." याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं याबाबत ईडीला जाब विचारला. त्यावर ईडीच्यावतीनं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितलं की, "गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशाचा संबंध आरोपी पवार यांच्याशी आहे. आरोपी पवार यांनी केलेला गुन्ह्याची ईसीआयआरमध्ये नोंद आहे. हे प्रकरण फार गंभीर असून आरोपीनं केलेला भ्रष्टाचार धक्कादायक आहे. हा सारा घोटाळा कसा पद्धतशीरपणे करण्यात आला, त्याचे सबळ पुरावे आमच्याजवळ आहेत."

न्यायालयाची तीव्र नाराजी : ईडीच्या या युक्तिवादावर मुंबई उच्च न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "पुरावे असले तरी कोणतीही चौकशी न करता थेट अटक करण्याची गरज काय?, अटक करण्याचा अधिकार मिळाला म्हणून लोकांना अशी उठसूट अटक करण योग्य नाही. या प्रकरणात नेमके काय घडलंय हे आम्हाला माहीती नाही, मात्र तुम्हाला याची खात्री करण भाग आहे. आरोपीची तुम्ही एक प्रकारे कोंडी करताय, आरोपीनं नियमित जामिनासाठी धाव घेतली असती, तर तुम्ही त्याचा आधार घेत त्यावर आक्षेप घेतला असता. अद्याप कोणतंही आरोपत्र दाखल झालेलं नाही, मग नेमकं तुम्ही काय करताय?" या शब्दात खडसावत मुंबई उच्च न्यायालयानं यावर ईडीला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत सुनावणी 10 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.

