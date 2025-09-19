ETV Bharat / state

आठवड्याभरात खड्डे बुजवले नाहीत तर पालिका अधिकाऱ्यांची खैर नाही, हायकोर्टाचा सज्जड दम

रस्त्यांची झालेली दुर्दशा आणि खड्ड्यांमुळे अपघात घडत असतानाही, संबंधित कंत्राटदारांवर कोणतीही कारवाई का केली नाही? असा सवाल करत हायकोर्टानं पालिका प्रशासनाला धारेवर धरलंय.

मुंबईतील रस्ता
मुंबईतील रस्ता (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

September 19, 2025

मुंबई : मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील खड्ड्यांच्या प्रश्नावरून हायकोर्टाने मुंबई आणि ठाण्यासह एमएमआरमधील सर्व महापालिका प्रशासन आणि प्राधिकरणांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. रस्त्यांची दुर्दशा आणि खड्ड्यांमुळे अपघात होण्याच्या घटना घडत असतानाही, संबंधित कंत्राटदारांवर कोणतीही कारवाई का केली जात नाही? प्रशासन त्यांना पाठीशी का घातलतंय? असा सवाल करत हायकोर्टानं प्रशासनाला धारेवर धरलं. इतकंच नाही तर, "आठवडाभरात खड्डे बुजवले नाहीत तर अधिकाऱ्यांची खैर नाही" असं बजावत अपघातातील बळींच्या नुकसानभरपाईसंदर्भातील धोरणाची माहिती सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिलेत.


काय आहे प्रकरण - मुंबई उच्च न्यायालयाने साल 2018 मध्ये खड्डे व उघड्या मॅनहोल्सच्या प्रश्नावर सविस्तर निर्देश दिले होते. त्यानुसार रस्त्यांची देखभाल करण्यात मुंबईसह आसपासच्या परिसरातील सर्वच महापालिका अपयशी ठरल्या, असा आरोप करत अ‍ॅड. रुजू ठक्कर यांनी हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल केली होती. ही याचिक निकाली काढताना, हायकोर्टानं राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 नुसार नागरिकांना दिलेला मूलभूत अधिकार, सर्वसामान्य जनतेचं हित तसेच खड्ड्यांच्या प्रश्नाचं गांभीर्य विचारात घेत हायकोर्टानं यासंदर्भातील सुमोटो जनहित याचिका पुन्हा सुनावणीला घेतलीय. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.



खड्ड्यांबाबत राज्य सरकारची भूमिका - राज्य सरकारच्यावतीनं यासंदर्भात माहिती देताना हायकोर्टात अपघातातील मृतांची आणि जखमींची आकडेवारी सादर करण्यात आली. या आकडेवारीनुसार खड्ड्यामुळे झालेल्या अपघातात यंदा राज्यभरात 12 जणांचा बळी गेला असून 11 जण जखमी झालेत. भंडारा, धुळे, ठाणे (ग्रामीण) नागपूर (ग्रामीण) जिल्ह्यांमध्ये रस्त्यांच्या विदारक परिस्थितीमुळे प्रत्येकी 2 मृत्यू झालेत. तर नवी मुंबई, कोल्हापूर, नंदुरबार आणि अमरावती जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी एकाचा खड्ड्यांमुळे अपघाती मृत्यू झालाय, अशी माहिती दिली.


बीएमसी खड्ड्यांबबात उदासीन का?, हायकोर्टाचा सवाल - मुंबईतील खड्ड्याबाबत चिंता व्यक्त करत खंडपीठाने आतापर्यंत किती तक्रारी आल्यात, असा सवाल हायकोर्टानं विचारला, तसंच खराब रस्त्यांबाबत कंत्राटदारांवर काय कारवाई केली? किंवा काही नुकसानभरपाई वसूल केली का? मुंबई उपनगरांमध्ये सध्या अनेक रस्ते खड्डेमय झालेत त्याबाबत आलेल्या नागरिकांच्या तक्रारी मोबाईल ऍप्लिकेशनद्वारे स्वीकारण्यात व त्यांना प्रतिसाद देण्यात बीएमसीनं दाखवलेल्या उदासीनतेबद्दल हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली.


बीएमसीची भूमिका - मुंबई महानगरपालिकेच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी हायकोर्टाला माहिती देताना सांगितलं की, मुंबईतील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांसंदर्भात सोशल मीडियावर तक्रारी प्राप्त होतात. त्यावर महापालिका प्रशासन 48 तासांच्या आत खराब रस्ते व खड्ड्याशी संबंधित या तक्रारींचे निराकरण करते, असा दावा पालिकेच्यावतीनं करण्यात आला. सध्या एमएमआरमधील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील रस्ते वगळता मुंबईतील सर्व रस्ते देखभालीसाठी पालिकेकडे सोपवण्यात आलेत. मात्र म्हाडा, एमएसआरडीसी, मुंबई पोर्ट ट्रस्टसह इतर सर्व प्राधिकरणांनी अद्याप आपले रस्ते महापालिकेकडे हस्तांतरित केलेलेच नाहीत. शहरात जिथंजिथं मेट्रोचं काम सुरूय तिथं संबंधित रस्ते एमएमआरडीएद्वारे व्यवस्थापित केले जातात अशी माहिती यावेळी पालिकेच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आली.

