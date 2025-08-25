ETV Bharat / state

'अजेय'ला मुंबई उच्च न्यायालयाचं 'अभय', योगी आदित्यनाथ यांच्या जीवनावर आधारित सिनेमाला हायकोर्टाकडून हिरवा कंदील - HIGH COURT

निकाल देण्यापूर्वी सिनेमा स्वत: पाहण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन्ही न्यायमूर्तींनी घेतला होता.

Bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
Published : August 25, 2025 at 8:01 PM IST

मुंबई : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या जीवनावर आधारित "अजेय : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी" हा चित्रपट प्रदर्शित होण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झालाय. सीबीएफसीनं सुचवलेल्या कट्समध्ये आम्हाला काहीही आक्षेपार्ह दिसलं नाही, असं स्पष्ट करत या सिनेमाला प्रदर्शनाकरता प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) न देण्याचा सीबीएफसी पुनर्विचार समितीचा विचार मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारी रद्द केलाय. त्यामुळं सिनेमाच्या निर्मात्यांना एक मोठा दिलासा मिळालाय.

खंडपीठातील दोन्ही न्यायमूर्तींनी पाहिला सिनेमा : याबाबत निकाल देण्यापूर्वी सिनेमा स्वत: पाहण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन्ही न्यायमूर्तींनी घेतला होता. त्यानुसार न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठानं हा सिनेमा जातीनं पाहिला. पहिल्यांदा या सिनेमाला रिलिज प्रमाणपत्र नाकारताना सीबीएफसीनं 29 कट्स सुचवले होते. याविरोधात सिनेमाच्या निर्मात्यांनी पुनर्विचार समितीकडे याबाबत दाद मागितली होती. त्या समितीनं 29 पैकी 8 कट्स रद्द केले. मात्र तरीही 17 आक्षेपांच्या मुद्द्यावर या सिनेमाला प्रमाणपत्र देण्यास नकार देण्यात आला. याविरोधात सिनेमाच्या निर्मात्यांनी उच्च न्यायालयात नव्यानं याचिका दाखल करत दाद मागितली होती. सिनेमा पाहिल्यानंतर उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, जिथं जिथं आक्षेप नोंदवले होते, तिथं तिथं थांबून आम्ही परत ते सीन पाहिले, संवाद नीट ऐकले, नोट्स लिहिल्या. त्यामुळं आम्हाला यात आक्षेपार्ह असं काहीच वाटलं नाही. सरतेशेवटी हा एक सिनेमा आणि तो सत्य घटनांवर आधारित असला तरी निर्मात्यांच्या कलात्मक कल्पकतेला त्यात थोडा वाव द्यायलाच हवा. त्यामुळं आम्हाला यात आक्षेप घेण्यासारखं काहीही वाटलं नाही, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं या सिनेमाला प्रदर्शनाचं प्रमाणपत्र नाकारण्याचा सीबीएफसीचा निर्णय रद्द करत, सिनेमाला प्रमाणपत्र देण्याचं निर्देश उच्च न्यायालयानं सीबीएफसीला दिलेत.

सीबीएफसीकडून नियमबाह्य मुद्द्यावर अडवणूक होत असल्याचा निर्मात्यांचा आरोप : या सिनेमाला उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून 'ना हरकत प्रमाणपत्र' सादर केल गेलेलं नाही. या अजब कारणासह अन्य काही मुद्यांवर आक्षेप घेत सीबीएफसीनं या चित्रपटाच प्रदर्शन प्रमाणपत्र अडवून ठेवलं होत. सिनेमॅटोग्राफी कायद्याअंतर्गत अन्य कायदेशीर पर्यायी उपलब्ध असले तरीही मुंबई उच्च न्यायालय त्यांच्या अधिकारात या याचिकेवर निर्णय घेऊ शकतं, असं निर्मात्यांच्यावतीनं जेष्ठ कायदेतज्ज्ञ रवी कदम यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितलं. सीबीएफसीनं हे प्रमाणपत्र नाकारत चित्रपट निर्मात्यांच्या मूलभूत अधिकारांच उल्लंघन केलंय. एका खासगी व्यक्तीकडून (योगी आदित्यनाथ) ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यास सांगून सेन्सॉर बोर्डानं आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जात निर्णय घेतल्याचा आरोपही निर्मात्यांकडून करण्यात आला होता.

काय आहे प्रकरण? : 1 ऑगस्ट रोजी जगभरातील सिनेमागृहात हा सिनेमा रिलिज होणार होता. त्यासाठी सिनेमागृहांना पैसे देण्यात आले होते. त्यामुळं सिनेमा वेळेत प्रदर्शित न झाल्यानं आधीच निर्मात्यांच फार मोठ आर्थिक नुकसान झालंय, असा दावा याचिकाकर्त्यांकडून उच्च न्यायालयात करण्यात आलाय. याचिकाकर्त्यांनी 5 जून रोजीच मुख्य सिनेमाच्या प्रमाणपत्रासाठी सीबीएफसीकडे अर्ज केला होता. नियमानुसार, सीबीएफसीनं 7 दिवसांच्या आत अर्जांची छाननी पूर्ण करत 15 दिवसांच्या आत सिनेमा प्रदर्शनासाठी योग्य आहे की नाही?, यावर निर्णय घेण आवश्यक असत. या सिनेमाबाबत दीड महिना उलटून गेलाय, तरीही अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही, असा आरोप करत निर्मात्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर जुलै महिन्यात सुनावणी घेण्यात आली होती. तेव्हा कायद्यानं विहित केलेल्या वेळेत सिनेमाला प्रमाणपत्र देणं आवश्यक आहे. सेसॉर बोर्ड त्यापासून पळ काढू शकत नाही, अस स्पष्ट करत उच्च न्यायालयानं ही याचिका निकाली काढली होती. मात्र त्यानंतरही प्रमाणपत्र न मिळल्यानं निर्मात्यांनी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.

अजेय : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी : हा सिनेमा योगा आदित्यनाथ यांच्या जीवनावर आधारीत एक बायोपिक सिनेमा आहे. यात अवंत जोशी या युवा कलाकारानं योगी आदित्यनाथ यांची मध्यवर्ती भूमिका साकारलीय. याशिवाय, या सिनेमात परेश रावल, दिनेश लाल यादव आणि राजेश खट्टर इतर महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसतील. या सिनेमाचं दिग्दर्शन रवींद्र गौतम यांनी केलंय. रवींद्र गौतम हे छोट्या पडद्यावरील एक यशस्वी नाव आहे. कसौटी जिंदगी की, बडे अच्छे लगते है या मालिकांचं त्यांनी दिग्दर्शन केलंय. याशिवाय, 'महारानी - सीझन 2' या वेब सीरीजच आणि 'एक्कीस तोफो की सलामी' या सिनेमाचंही त्यांनी दिग्दर्शन केलंय.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथअजेय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगीमुंबई उच्च न्यायालयसीबीएफसीHIGH COURT

