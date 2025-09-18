हैदराबाद गॅझेटबाबतच्या अध्यादेशाला विरोध करणारी जनहित याचिका हायकोर्टान फेटाळली
अध्यादेशाचा याचिकाकर्त्यांवर कोणताही थेट परिणाम झालेला नाही. तसंच पीडित याचिका करु शकतात असं सांगून राज्य सरकारचा दावा कोर्टानं मान्य केला आणि वकिलांची याचिका फेटाळून लावली.
मुंबई : हैदराबाद गॅझेटबाबत राज्य सरकारला हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळालाय. मराठ्यांना कुणबी दर्जा देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटीयरच्या अंमलबजावणीबाबत 2 सप्टेंबरला अध्यादेश काढला होता. आझाद मैदानात मनोज जरांगेंना दिलेल्या या अध्यादेशाला आव्हान देणारी एक याचिका हायकोर्टानं गुरूवारी फेटाळून लावली. सरकारी अध्यादेशाचा याचिकाकर्त्यांवर वैयक्तिक कोणताच परिणाम होत नाही, किंबहुना ते इथं पीडितही ठरत नाहीत असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं दोनपैकी एक जनहित याचिका फेटाळून लावली.
काय होती याचिका? - राज्य सरकारनं यासंदर्भात काढलेल्या जीआरला आव्हान देत वकील विनित धोत्रे यांनी वकील राजेश खोब्रागडे यांच्यामार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टाला सांगण्यात आलं की, राज्य सरकारनं हा अध्यादेश पुरेशा माहितीविनाच केवळ राजकीय हेतूनं प्रेरित होत जारी केलाय. तसंच सामाजिकदृष्ट्या प्रगत समुदायाला मनमानीपणे ओबीसी दर्जा दिला जातोय. जे संविधानाच्या कलम 14 चं सरळसरळ उल्लंघन आहे. हा अध्यादेश आरक्षणातील ओबीसी वाटा कमी करून खऱ्या ओबीसी समुदायांविरुद्ध भेदभाव निर्माण करणारा आहे, असा दावा याचिकेतून करण्यात आला होता.
राज्य सरकारचा जोरदार विरोध - या जीआरला आव्हान देणाऱ्या इतर याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर आणि वेंकटेश धोंड तसंच राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी या याचिकेला जोरदार विरोध करत त्याच्या वैधतेवर सवाल उपस्थित केला. इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) संघटनांनी या जीआरला आव्हान देण्यासाठी यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलीय, ज्यावर अद्याप सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे धोत्रे यांची ही जनहित याचिका सध्या दाखल करण्यायोग्य नाही. त्यामुळे ही जनहित याचिका पूर्णपणे चुकीची आहे. पीडित व्यक्तींना या जीआरला आव्हान देण्याकरता कायदेशीर संधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीनं एखाद्या वकिलाला थेट जनहित याचिका दाखल करण्याचं काहीच कारण नाही. याशिवाय या अध्यादेशाचा त्यांच्यावर कोणताही थेट परिणाम झालेला नाही. हा दावा मान्य करत हायकोर्टानं कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत ही याचिका फेटाळून लावली.
