ETV Bharat / state

अनिल अंबानींची याचिका हायकोर्टानं फेटाळली; एसबीआयमधील बँक खाती फसवी असल्याचं शिक्कामोर्तब

अनिल अंबानी यांची एसबीआयच्या निर्णयाविरोधातील मुंबई उच्च न्यायालयानं याचिका फेटाळली.जाणून घ्या, सविस्तर प्रकरण

Bombay high court news
संग्रहित-डावीकडे मुंबई उच्च न्यायालय, उजवीकडे ईडी कार्यालय (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 3, 2025 at 11:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : रिलायन्स कम्युनिकेशनचे संचालक अनिल अंबानी यांचे कर्ज खाते घोषित करण्याचा स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचा निर्णय योग्यच असल्याचं नमूद करत हायकोर्टानं तो रद्द करण्यास शुक्रवारी नकार दिला. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि एसबीआयच्या धोरणानुसार रिलायन्स कंपनी आणि अनिल अंबानी यांची कर्ज खाती जून महिन्यात बनावट घोषित करण्यात आली. त्याविरोधात अनिल अंबानी यांनी दाखल केलेली याचिका हायकोर्टानं फेटाळून लावली.



काय होती याचिका - आमची बाजू न ऐकताच एसबीआयनं बॅंक खाती फसवी (Fraud) असल्याचं जाहीर केलं. ज्या कागदपत्रांच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला, त्यांचा तपशील आम्हाला नंतर देण्यात आला. हा निर्णय नैसर्गिक न्यायदानानुसार झालेला नाही, असा आरोप अंबानी यांनी केला होता. तसेच एसबीआयच्या कार्यवाहीवर कंपनीचं स्पष्टीकरण होतं की, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स हे सध्या कॉर्पोरेट दिवाळखोरी प्रक्रियेला (CIRP) सामोरं जातंय. दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC), 2016 अंतर्गत ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आलीय. कंपनीचे संचालक मंडळ, रिझोल्यूशन्स प्रोफेशनल, अनिल निरंजन नानावटी यांच्याद्वारे ही प्रक्रिया सुरू आहे. त्यांना NCLT च्या मुंबई खंडपीठानं नियुक्त केलंय. एसबीआयनं जी हरकत नोंदवली आहे ती, दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वीची आहे. अनिल अंबानी आता या कंपनीशी जोडलेले गेलेले नाहीत. त्यामुळे याच्याशी अनिल अंबानींंचा थेट संबंध नाही. मात्र, केवळ प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेनं ही कर्ज बॅंक खाती फसवी घोषित करण्याची तरतूद केलीय. त्याअंतर्गतच ही कारवाई झाली असून ती योग्यच असल्याचा दावा एसबीआयनं हायकोर्टात केला होता.

  • न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत ही याचिका फेटाळून लावत एसबीआयच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं.

एसबीआयच्या तक्रारीनंतर ईडी सक्रिय - एसबीआयनं दाखल केलेली तक्रार ही 10 वर्षांपूर्वीची आहे. ईडीनं आपल्या तपासचा वेग वाढवत रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला दिलेल्या कर्जाची माहिती मागत ईडीनं अनेक बँकांना पत्र पाठवलंय. ऑगस्ट महिन्यात 17 हजार कोटींच्या बँक कर्जाच्या घोटाळ्यात रिलायन्स ग्रुपच्या अनेक अधिकाऱ्यांनाही ईडीनं समन्स बजावलंय. आरकॉमसाठी एसबीआयकडून कर्ज सुविधा मिळविण्यासाठी आरोपींनी गुन्हेगारी कट रचत कर्जाचा गैरवापर केलाय. त्यामुळे बँकेला 2929.05 कोटी रुपयांचं नुकसान झालंय.

21 ऑगस्ट रोजी खटला दाखल- कर्ज निधीचा गैरवापर किंवा इतरत्र वळवणे, कंपनींमधील कर्ज व्यवहार, विक्री चलन वित्तपुरवठ्याचा गैरवापर, रिलायन्स इन्फ्राटेल लिमिटेडनं आरकॉमला बिलांमध्ये सूट देणं, आंतर-कॉर्पोरेट ठेवींद्वारे निधीची हालचाल, सिटीझन इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेडला दिलेल्या भांडवली आगाऊ रक्कम राईट ऑफ करणं आणि बनावट कर्जदारांची निर्मिती किंवा राईट ऑफ करणं या आरोपांमध्ये हे प्रकरण समाविष्ट आहे. याप्रकरणी 21 ऑगस्ट रोजी हा खटला दाखल करण्यात आलाय.

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

RELIANCE COMMUNICATION VS SBIBOMBAY HIGH COURT NEWSRELIANCE FRAUD IN SBIरिलायन्स एसबीआय घोटाळाANIL AMBANI FRAUD CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.