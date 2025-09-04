मुंबई : शाडू मातीच्या गणेश मूर्तींचं विसर्जन नैसर्गिक स्त्रोतात करण्यास मनाई करु नका, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई हायकोर्टानं गुरूवारी फेटाळून लावलीय. एमपीसीबीनं तयार केलेल्या नियमावलीत पर्यावरणपूरक शाडूच्या मातीनं तयार केलेल्या मूर्तींचा उल्लेखच नव्हता, त्यामुळं त्यांना बंदी नाही, असा दावा करणाऱ्या महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांचा हा दावाही कोर्टानं तसं प्रतिज्ञापत्र नसल्यानं अमान्य केला.
बाणगंगा तलावात यंदा गणेश विसर्जन नाहीच : या याचिकेवर गुरूवारी (4 सप्टेंबर) प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. बाणगंगा तलाव हे एक ऐतिहासिक वारसास्थळ असून ते पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येतं. त्यांनी रितसर पत्र पाठवून राज्य सरकार आणि बीएमसीला इथं विसर्जन करू देऊ नका असं कळवलंय. त्यामुळं इथं परवानगी देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असं राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी स्पष्ट केलं. याची नोंद घेत हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत ही याचिका फेटाळून लावली.
काय होती याचिका? : गेली अनेक वर्षे शाडूच्या गणेश मूर्तींचं बाणगंगा तलावात विधीवत विसर्जन केलं जातंय. यावर्षी पालिकेनं त्यास मनाई केलीय. हा आपल्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रकार आहे. संविधानानं आपल्याला धार्मिक विधी करण्याचा अधिकार दिलाय. त्यामुळं ही मनाई रद्द करुन बाणगंगेत शाडूच्या गणेश मूर्तींचं विसर्जन करण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती करत स्थानिक रहिवासी संजय शिर्के यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. पीओपीच्या गणेश मूर्तींच नैसर्गिक स्त्रोतात विसर्जन करण्यास हायकोर्टानं मनाई केलीय. कारण पीओपी हे पर्यावरणाला घातक आहे. मात्र शाडूच्या मातीनं तयार केलेल्या मूर्ती या पूर्णपणे पर्यावरणपूरक असतात. तरीही पालिका प्रशासन या मूर्तींच नैसर्गिक स्त्रोतात विसर्जन करु देत नाही. त्यामुळं अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी किमान शाडूच्या छोट्या गणेश मूर्तींचं नैसर्गित तलावात पारंपारिक पद्धतीनं विसर्जन करण्याची परवानगी द्या, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.
पर्यावरणपूरक गणेश मूर्तींबाबत सरकार ऐनवेळी धोरण बदलू शकत नाही : हायकोर्टाच्या सुनावणी दरम्यान महाधिवक्ता डॉ. सराफ यांनी कोर्टात नमूद केलं की, 26 ऑगस्ट रोजी प्रदूषण नियामक मंडळानं जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार 6 फूटांखालील मूर्तींचं विसर्जन नैसर्गिक जलस्त्रोतात करण्यास मनाई आहे. मात्र हे निर्देश केवळ पीओपीच्या मूर्तींकरता लागू होतात, शाडू मातीच्या पर्यावरणपूरक मूर्तींबाबत कोणतेही निर्देश नाहीत. त्यामुळं त्यांचं नैसर्गिक स्त्रोतात विसर्जन करण्याबाबत बंदी नाही. मात्र जनजागृती अधिक व्यापत व्हावी याकरता लोकांनी पर्यावरणपूरक छोट्या मूर्तींचही कृत्रिम तलावांतच विसर्जन करावं, याकरता प्रशासन त्यांना विनंती करतंय. मात्र राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर असहमती दर्शवत हायकोर्टानं स्पष्ट केलं की, आमचे याबाबत दिलेले आदेश स्पष्ट आहेत. निर्धारित उंची खालील सरसरकट सर्वच मूर्तींचं विसर्जन हे कृत्रिम तलावांत करणं बंधनकारक आहे. पर्यावरणपूरक मूर्तींबाबत तुमची भूमिका प्रतिज्ञापत्रावर नाही आणि आता ते दाखल करण्यास वेळही नाही. गणेशोत्सव आता संपत आलाय. येत्या शनिवारी दहा दिवसांच्या गणेशाचे विसर्जन होतंय. यादिवशी मोठ्या प्रमाणात गणेश मूर्तींचं विसर्जन होणार आहे. त्यामुळं आता ऐनवेळी याबाबत कोणताही दिलासा देता येणार नाही.
याचिकेतील प्रमुख मागणी? : पीओपीनं तयार केलेल्या गणेश मूर्तींचं विसर्जन नैसर्गिक स्त्रोतात करण्यास प्रतिबंध आहे. हायकोर्टाच्या आदेशांनुसार, 6 फुटांच्या आतील सरसकट सर्व मूर्तींचं विसर्जन कृत्रिम तलावात करण्याची व्यवस्था पालिकेतर्फे करण्यात आली. गेल्याच महिन्यात झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टानं हे आदेश जारी केलेत. मात्र या आदेशांत कुठंही शाडूच्या मूर्तींचा उल्लेख नाही. शाडूच्या मूर्ती या पर्यावरणाला बाधक नाहीत. या मूर्तींचं विसर्जन नैसर्गिक स्त्रोतात केल्यास निसर्गाला कुठलीही हानी होणार नाही. मात्र तरीही महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळानं मार्गदर्शकतत्त्व जारी करताना शाडूच्या मूर्तींचांही यात समावेश करत त्यांचंही विसर्जन कृत्रिम तलावातच करण्याचे निर्देश दिलेत. त्यानुसार पालिकेनं गणेश मूर्तींच्या विसर्जानाबद्दल तशी नियमावलीच जारी केलीय. त्यामुळं या नियमावलीतील शाडूच्या मूर्तींचा उल्लेख काढून टाकावा, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.
