मुंबई - शहर तसंच उपनगरांतील लाकूड आणि कोळशाचा वापर करणार्या बेकर्यांना त्यांच्या भट्ट्या गॅस किंवा इतर हरित इंधनात रुपांतरित करण्याशिवाय आता पर्याय नाही. मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरूवारी यासंदर्भात मुंबईतील काही बेकरी व्यावसायिकांनी दाखल केलेली याचिका कोणताही अतिरिक्त दिलासा न देता निकाली काढली.
गॅस जोडणी वेळेत झाली तरच या भट्ट्यांचं हरित इंधनात रुपांतर शक्य होईल. त्यामुळे या प्रक्रियेसाठी अधिकचा वेळ मिळणं गरजेचंय अथवा बेकऱ्या अमर्याद काळासाठी बंद ठेवाव्या लागतील. व्यवसाय बंद झाला तर त्यावर आधारित हजारो कामगार बेरोजगार होतील असा बेकरी मालकांनी दावा केलाय.
हजारो बेकरी कामगारांवर बेरोजगारीची तलवार - पारंपरिक इंधन आणि कोळशापासून चालवल्या जाणाऱ्या बेकरीतील भट्ट्यांना हरित इंधनात बदलणं ही फार दीर्घ प्रक्रिया आहे. त्यासाठी पीएनजी नियमित पुरवठा होणं आवश्यक आहे. त्यामुळे, ही जोडणी वेळेत झाली तरच या भट्ट्यांचं हरित इंधनात रुपांतर शक्य होईल. त्यामुळे या प्रक्रियेसाठी अधिकचा वेळ मिळण गरजेचं आहे. अथवा बेकऱ्या अमर्याद काळासाठी बंद ठेवाव्या लागतील. व्यवसाय बंद झाला तर त्यावर आधारीत हजारो कामगार बेरोजगार होतील, असा दावा या बेकरी मालकांतर्फे हायकोर्टात केला गेला. तसंच अनेक बेकऱ्यांनी पीएनजी जोडणीसाठी महानगर गॅस लिमिटेडकडे (एमजीएल) अर्ज केलाय. मात्र महानगरपालिकेकडून संयुक्त सर्वेक्षण होणं अपेक्षित आहे असं कोर्टाला सांगत कोर्टाकडे पुन्हा मुदतवाढ मागितली होती. या अंतरिम अर्जावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठानं मुंबई महापालिका व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिलेल्या आदेशांची तातडीनं अंमलबजावणी करण्याकरता यापूर्वीच 28 जुलैपर्यंत महिन्याभराची मुदतवाढ दिलेली आहे, जी आणखीन वाढवता येणार नाही, असं स्पष्ट करत याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत याचिका निकाली काढली.
काय आहे प्रकरण - मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील वायू प्रदूषणाची पातळी दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. याबाबत चिंता व्यक्त करत हायकोर्टानं सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतलीय. या याचिकांवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठानं पालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकार्यांना सहा महिन्यांत मुंबईतील सर्व बेकर्यांचं कामकाज गॅस अथवा इतर हरित इंधनात रुपांतरित करण्याचे निर्देश जारी केले होते. याबाबत न्यायालयान दिलेली ती मुदत 8 जुलैला संपलीय. मात्र तरीही मुंबई शहर व उपनगरांतील 311 बेकर्या म्हणजे एकूण 54 टक्के बेकर्या अद्याप हरित इंधनाकडे वळलेल्या नाहीत. या बेकर्यांनी हायकोर्टानं दिलेल्या आदेशांचं अद्याप पालन केलेलं नाही. याबाबत फैज आलम बेकरी, मसूदुल हसन खान आणि इतरांनी न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच पालिकेच्या नोटीसची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुदतवाढ मागत हायकोर्टानं नव्यान याचिका दाखल केली होती.
बेकरीबाबतचा अहवाल नेमक काय सांगतो - मुंबईत सध्या एकूण 573 बेकर्या कार्यरत आहेत. पालिका प्रशासनान दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 187 बेकर्या आधीच वीज किंवा पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (पीएनजी) यांसारख्या हरित इंधनाचे स्रोत वापरत आहेत. तर 74 बेकर्यांनी अंतिम मुदतीत स्वच्छ इंधनावर आपले कामकाज करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मुंबईकरांच्या जेवणात पावचा समावेश मोठ्या प्रमाणात असतो. पारंपारिक पाव भट्टीमध्ये बेक केला जातो. तो विटा आणि आगीच्या चिमण्यांपासून बनवलेल्या घुमटाकार ओव्हनमध्ये बनवला जातो. मुंबईतील हवेची गुणवत्ता खराब करण्यात बेकर्यांच योगदान हे 6 टक्के असल्याच पालिकेच्या अहवालात म्हटलय.