परिचारिका या योग्य शिक्षणासह प्रशिक्षितच असायला हव्यात, नियमबाह्य प्रवेश रद्द करण्याचा निर्णय हायकोर्टानं योग्य ठरवला
गेल्यावर्षी परिचारिका अभ्यासक्रमासाठी झालेले 90 हून पेक्षा अधिक प्रवेश बोर्डानं रद्द केलेत. त्यातील 22 जणांनी याविरोधात हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते.
Published : October 11, 2025 at 5:38 PM IST
मुंबई : महिला प्रसुतीगृहात काम करणाऱ्या परिचारिका या प्रशिक्षितच हव्यात. त्यांच्याकडे परिचारिका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी नियमानुसार शैक्षणिक पात्रता असणं अनिवार्य आहे, असा दावा महाराष्ट्र राज्य नर्सिंग बोर्डानं मुंबई हायकोर्टात केलाय. ही बाब मान्य करत हायकोर्टानं परिचारिका अभ्यासक्रमातील एकूण 22 जणांना पुन्हा सामावून घेण्यास नकार दिलाय.
काय आहे प्रकरण? : गेल्यावर्षी परिचारिका अभ्यासक्रमासाठी झालेले 90 हून पेक्षा अधिक प्रवेश बोर्डानं रद्द केलेत. त्यातील 22 जणांनी याविरोधात हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते. राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला होता. या याचिकांवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर शैक्षणिक पात्रता नसलेल्यांना जेएनएम, एएनएमसारख्या परिचारिकांच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश दिल्यास संपूर्ण अभ्यासक्रमच निरर्थक ठरेल, असं बोर्डाच्यावतीनं वकील सोनाली पवार यांनी हायकोर्टात स्पष्ट केलं. शैक्षणिक पात्रता नसलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश कायम ठेवले तर हा पात्र विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल. त्यामुळं हे सर्व 22 प्रवेश रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवत असल्याचं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.
नियमबाह्य प्रवेश देणाऱ्या संस्थांनाही हायकोर्टाचा दणका : या 22 जणांना प्रवेश देणाऱ्या राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांनाही यावेळी चांगलाच दणका दिलाय. या सर्व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक संस्थांनी एक वर्ष फुकट घालवलंय. जर हे प्रवेशच दिले नसते तर किमान त्यांचं वर्ष वाया गेलं नसतं. त्यामुळं विद्यार्थ्यांचं नुकसान करण्यात या शैक्षणिक संस्थाही तितक्याच जबाबदार आहेत. त्यामुळं संबंधित संस्थांनी याचिकाकर्त्या विद्यार्थींनींना प्रत्येकी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी. तसंच, त्यांच्याकडून शुल्क म्हणून घेतलेले 60 हजार रुपयेही परत करावेत, असे आदेश हायकोर्टानं या संबंधित शैक्षणिक संस्थांना दिलेत. तसंच शैक्षणिक पात्रता नसलेल्या उमेदवारांना परिचारिका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई करत गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी दिलेल्या प्रवेशाचे तपशील तपासून ही कारवाई करावी. याशिवाय, असे बेकायदा प्रवेश देणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांतील अधिकाऱ्यांच्याही चौकशी करून त्यांच्यावरही कठोर कारवाई करण्याचे आदेश हायकोर्टानं सक्षम प्राधिकरणाला दिलेत.
विद्यार्थ्यांची विनंती अमान्य : परिचारिका अभ्यासक्रमासाठी आर्टस्, कॉमर्स, सायन्स बारावीसोबत एमसीव्हीसी अभ्यासक्रमात हेल्थ सायन्स विषय घेऊन उत्तीर्ण होणं आवश्यक असतं. मात्र, साल 2012 पासून असे अनेक प्रवेश झालेत. ज्यांनी हा निकष पूर्ण केलेलाच नाही. आमच्याकडून 60 हजार रुपये शैक्षणिक शुल्क घेतलं गेलंय. योग्य शैक्षणिक पात्रता नसलेल्या आधीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द झालेले नाहीत. त्यामुळं आमचेही प्रवेशही रद्द करु नयेत, अशी विनंती विद्यार्थ्यांनी हायकोर्टाकडे केली होती. मात्र ती हायकोर्टानं अमान्य केली.
