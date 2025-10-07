हैदराबाद गॅझेटिअर संदर्भातील अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास हायकोर्टाचा नकार, राज्य सकारला मोठा दिलासा
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारनं जारी केलेल्या नव्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास मुंबई हायकोर्टानं नकार दिलाय.
Published : October 7, 2025 at 4:18 PM IST
मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारनं जारी केलेल्या नव्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास मुंबई हायकोर्टानं नकार दिलाय. राज्य सरकार आणि इतर याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणतेही निर्देश देता येणार नाहीत. तसंच दिवाळीनिमित्त कोर्टाच्या सुट्टया विचारात घेता, यावर घाईघाईनं सुनावणी घेणं योग्य ठरणार नाही, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं 2 सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशाला कोणतीही तात्पुरती स्थगिती देण्यास नकार दिला. दरम्यान, राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी अध्यादेशावर ठाम असल्याचं स्पष्ट करत या याचिकांना विरोध केलाय. तसंच राज्य सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकांच्या वैधतेवर सवाल उपस्थित केलाय.
हायकोर्टाची भूमिका : यासंदर्भात दाखल विविध याचिकांवर मंगळवारी हायकोर्टात सविस्तर सुनावणी झाली. हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी लक्षात घेऊन मराठा समाजाला कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा अध्यादेश राज्य सरकारनं 2 सप्टेंबर रोजी काढला असून या अध्यादेशाविरोधात हायकोर्टात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्यात. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर यावर मंगळवारी प्राथमिक सुनावणी पार पडली. जवळपास 45 मिनिटं चाललेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं जोष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड आणि अनिल अंतुरकर यांच्यावतीनं या अध्यादेशाला विरोध करत युक्तिवाद करण्यात आला. मराठा समाज हा कुठल्याही बाजूनं मागास नाही. यापूर्वीच्या आयोगांनीही मराठा आणि कुणबी एक नसल्याचं स्पष्ट केलंय, हे कोर्टाला पटवून देताना त्यांनी मंडल कमिशन तसंच राणे समितीच्या निष्कर्षांचाही दाखला दिला. मात्र केवळ आंदोलनाच्या दबावापोटी राज्य सरकारनं काढलेला अध्यादेश हा सरळसरळ अधिकारांचा गैरवापर असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. असं असलं तरीही केवळ एकाबाजूचा युक्तिवाद ऐकून कोणताही दिलासा देता येणार नाही, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं 2 सप्टेंबरच्या अध्यादेशाला कोणतीही स्थगिती देण्यास नकार देत सुनावणी चार आठवड्यांकरता तहकूब केली.
विरोधक आणि समर्थकांची सावध भूमिका : हायकोर्टात या अध्यादेशाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात याचिका दाखल आहेत. आजच्या सुनावणीनंतर दोन्ही बाजूंनी काहीशा सावध प्रतिक्रिया पाहाला मिळाल्या. यासंदर्भात मराठा आरक्षणाचे समर्थक विनोद पाटील यांनी "ईटीव्ही भारत"ला प्रतिक्रिया दिली. यावेळी स्थगिती न देण्याच्या या निर्णयाचं त्यांनी स्वागत केलं. तसंच या अध्यादेशाला विरोध करणाऱ्या मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर निशाणा साधला. तर दुसरीकडे या मराठा आरक्षणाला विरोध करत हायकोर्टात आलेल्या मंगेश ससाणे यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केलं की, जरी सध्या या अध्यादेशाला स्थगिती मिळलेली नसली तरी राज्य सरकारला आम्ही याचिकेत विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची समाधानकारक उत्तर द्यावी लागतील.
काय आहेत याचिका? : या अध्यादेशाला विरोध करत माळी महासंघ, कुणबी सेना, समता परिषदेतर्फे सदानंद मंडलिक, अहिर सुवर्णकार समाज, नाभिक महासंघ यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांमधून मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी दर्जा देण्याच्या मुद्द्यासंदर्भातला शासकीय अध्यादेश रद्द करण्याची मुख्य मागणी करण्यात आलीय. या अध्यादेशात हैदराबाद गॅझेटियर आणि सातारा गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीचा उल्लेख असून या दोन्ही गॅझेटियरचा कोणताही कायदेशीर आधार नाही. त्यामुळं राज्य सरकारनं काढलेला हा अध्यादेश बेकायदेशीर आहे. अशा पद्धतीनं कायद्याचा चुकीचा आधार घेऊन अध्यादेश काढणं म्हणजे मिळालेल्या अधिकारांचा सरळसरळ गैरवापर आहे. त्यामुळं याचिकांवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करू नये आणि राज्य सरकारला मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रांचं वाटप थांबवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आलीय. तसंच राज्य सरकारच्या 2 सप्टेंबरच्या अध्यादेशामुळं ओबीसींमध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर प्रवर्गाना फटका बसणार आहे. मराठा समाज सर्वच क्षेत्रात पुढारलेला असतानाही त्याला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिलं जात असल्यानं ओबीसी समाजातील बांधवांवर अन्याय होणार असल्याचा दावा करत शिव अखिल भारतीय वीर शैव युवक संघटना तसंच मराठा मावळा असोसिएशन यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र, याला रिट याचिकेत बदलण्याची संधी द्यावी अशी मागणी तळेकरांकडून करण्यात आलीय.
आंदोलनाच्या दाबवात अध्यादेश जारी करणं चुकीचं : या याचिकांद्वारे मराठा समाजाला ओबसी कोट्यातून देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलंय. मराठा समाज हा मागास नाही. तसंच कुणबी आणि मराठा हे एक नसून दोन भिन्न प्रवर्ग आहेत. मंडल आयोग, बापट आयोग, खत्री आयोग यांनी यापूर्वी अभ्यासाअंती हा निष्कर्ष दिला देत मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यास नकार केला होता. तसंच राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगानंही साल 1999 मध्ये अभ्यासाअंती मराठा व कुणबी एक नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवला होता. मात्र, असं असानाही राज्य सरकार गेल्या काही वर्षांत विविध अध्यादेश जारी करून मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करतंय. राज्य सरकारचा 2 सप्टेंबरचा नवा अध्यादेश हा मराठा समाजाल खूश करण्यासाठी असला तरी तो बेकायदेशीर आहे. मराठा नेत मनोज जरांगेंनी ऐन सणासुदीच्या काळात मुंबईत येऊन केलेल्या आंदोलनाच्या दबावात राज्य सरकारनं हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदीनुसार मराठा समाजातील इच्छुकांना कुणबी जातीची प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय या अध्यादेशातून घेतल्याचा आरोप या याचिकांतून करण्यात आलाय.
हेही वाचा :
- पंतप्रधान मोदी दोन दिवसांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यावर; 50 हजार कोटींच्या विकासकामांचे करणार लोकार्पण
- पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते उद्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं उद्धाटन, मुंबईतील दुसरं मोठं विमानतळ तयार
- गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्र हे देशाचे 'ग्रोथ सेंटर' बनले; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं