भिवंडी धर्मांतर प्रकरण : अमेरिकन पाद्रीला दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार, सुधारित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश

याचिकाकर्त्यांच्या पत्नीला उद्या, मंगळवारी सुधारित याचिका दाखल करण्याची मुभा देण्यात आलीय.

Bombay high court
मुंबई हायकोर्ट (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 13, 2025 at 8:31 PM IST

2 Min Read
मुंबई : ख्रिस्ती धर्मांतर घडवून आणत असल्याच्या आरोपांत गुन्हा दाखल झालेल्या एका अमेरिकन नागरिकाला मुंबई हायकोर्टानं तातडीचा दिलासा देण्यास नकार दिलाय. याप्रकरणी भिवंडी पोलिसांनी केलेली अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत हायकोर्टात दाखल झालेल्या याचिकेवर सोमवारी (13 ऑक्टोबर) तात्काळ सुनावणी घेण्यास नकार देत याचिकाकर्त्यांच्या पत्नीला उद्या, मंगळवारी सुधारित याचिका दाखल करण्याची मुभा देण्यात आलीय.

हायकोर्टाचे निर्देश काय? : एखाद्या गुन्ह्यात कोर्टानं आरोपीला रिमांड दिल्यानंतर त्यात हेबियस कॉर्पसची मागणी करत याचिका दाखल करता येत नाही. त्यामुळं ही याचिका सुनावणीस योग्य नसल्यानं तुमचा युक्तिवाद ऐकता येणार नाहीत. पोलिसांनी याप्ररकरणी आरोप निश्चित केलेत. तसंच तुमच्यावर फार गंभीर स्वरूपाचे आरोप आहेत. आता तुमच्याकडे जामीनासाठी अर्ज करणं हाच एकमेव कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहे. या टप्प्यावर आम्ही चुकीचा निर्णय कसा घेऊ शकतो?, असं स्पष्ट करत या याचिकेत तातडीनं दुरुस्ती करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं याचिकेवरील सुनावणी उद्या, मंगळवारपर्यंत तहकूब केली.

काय आहे प्रकरण? : व्यावसायिक व्हिसावर भारतात आलेल्या जेम्स लिओनार्ड वॉटसन यांनी काही स्थानिक लोकांना हाताशी धरून भिवंडी येथील चिंबीपाडा गावात ग्रामस्थांना भुलथापा देत ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडल्याचा आरोप आहे. धर्मांतर तसंच लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्याच्या आरोपांत जेम्स वॉटसनविरोधात 4 ऑक्टोबर रोजी भिवंडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय. ज्यात जेम्स यांना 17 ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आलीय. मात्र याप्रकरणी पोलिसांनी केलेली अटक बेकायदा असल्याचा दावा करत जेम्सची पत्नी ट्रेसी गॅरेटनं हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं युक्तिवाद : सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील सुदीप पासबोला यांनी कोर्टाला सांगितलं की, महाराष्ट्र मानवी बलिदान आणि अमानवी, दुष्कर्म व अघोरी प्रथा प्रतिबंध निर्मूलन कायदा (2013), बाल न्याय कायदा व स्थलांतर तसंच परदेशी कायद्यातील तरतुदी या प्रकरणात लागू होत नाहीत. त्यामुळं जेम्स यांना अंतरिम दिलासा देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. तसंच बी-2 या बिझनेस व्हिसावर वॉटसन आपल्या पत्नीसोबत ठाण्यात राहतो. त्याला ठाणे येथील भिवंडी येथील ख्रिश्चन समुदायाच्या सदस्यांनी प्रार्थना सभेसाठी आमंत्रित केलं होतं. याप्रकरणी तक्रारदार हा काही कट्टर धार्मिक राजकीय पक्षांशी संबंधित असून तो मूळचा भिवंडीतील गावचा रहिवासीही नाही. त्यानं जबरदस्तीनं खाजगी जागेत प्रवेश करत, वॉटसनला प्रार्थनेतून बाहेर काढलं आणि त्याच्यावर धार्मिक अनुष्ठानात लोकांना बळजबरी सहभागी केल्याचा आरोप केलाय. त्यामुळं या आरोपांत आणि पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात काहीही तथ्य नाही.

मुंबई
धर्मांतर
मुंबई हायकोर्ट
भिवंडी धर्मांतर प्रकरण
