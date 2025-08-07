मुंबई : कबुतरखान्यांवर आणि मोकळ्या जागेत कबुतरांना खायला घालण्यावर महापालिकेनं लावलेली बंदी हटवण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट नकार दिला. यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांना कुठलाही दिलासा देण्यास नकार देत उच्च न्यायालयानं यापूर्वी मुंबई महापालिकेला दिलेले निर्देश पुढील सुनावणीपर्यंत कायम राहतील, असं गुरूवारच्या सुनावणीत स्पष्ट केलं.
सार्वजनिक आरोग्यावर दुमत असण्याचं कारण नाही : कबुतरखान्यांवर घातलेली बंदी ही सार्वजनिक आरोग्याचं हित विचारात घेऊनच लावलीय. तसेच ती आम्ही लावलेली नाही. मुंबईसह राज्यभरातील रूग्णांवर उपचार करणाऱ्या तज्ज्ञ डॉक्टरांनी राज्य सरकारला सादर केलेल्या अहवालावर राज्य सरकारनं दिलेल्या निर्देशांवरूनच पालिका प्रशासनानं लागू केलीय. केईएमसह राज्यातील अन्य जाणकार डॉक्टरांनी याबाबतचा आपला अहवाल सादर केलाय. "ज्येष्ठ नागरिकांना हायपरसेंसिटिवविटी न्यूमोनाइटिस हा शवसानाचा आजार होण्याचा मोठा धोका आहे. तसेच आजार गंभीर स्वरूपाचा झाल्यास फुफ्फुस प्रत्यारोपणाशिवाय रूग्णांकडं पर्यायच उरणार नाही, असंही या अहवालातून स्पष्ट करण्यात आलंय. त्यामुळे आता सार्वजनिक आरोग्याच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारचं दुमत असण्याचं काहीच कारण नाही. सार्वजनिक आरोग्याचं हित जपणं आणि देशातील प्रत्येक नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेणं हेच आमचं उद्दिष्टे आहे. यापलीकडं जाऊन जर राज्य सरकारला काही वेगळा निर्णय घ्यायचा असेल, तर तो त्यांनी खुशाल घ्यावा," असं गुरूवारच्या सुनावणीत हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. त्याचबरोबर "न्यायालयाच्या आदेशाचं काटेकोर पालन झालं पाहिजे. या मुद्द्याला उगाच वेगळा रंग देण्याचा कुणीही प्रयत्न करू नये. आम्ही या समस्येचं निदान काढण्याचाच प्रयत्न करतोय," असं न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठानं गुरूवारच्या सुनावणीत स्पष्ट केलं.
कबुतरांना तासभर खायला घालणंही धोकादायक : भुकेल्या कबुतरांना किमान तासभर खायला घालायची मुभा द्या, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली. कबुतरखाने बंद झाल्यानं तहान भुकेनं व्याकूळ कबुतरांचा जीव जातोय. त्यामुळे किमान दिवसातून एक तास अगदी पहाटेच्यावेळी किंवा सकाळी 6 ते 7 दरम्यान त्यांना खायला देण्याची परवानगी गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयाकडं मागण्यात आली होती. मात्र याचिकाकर्त्यांना याबाबतीत कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत त्यासाठी पालिकेकडं रितसर अर्ज करण्याचा सल्ला याचिकाकर्त्यांना दिलाय.
महाधिवक्त्यांच्या गैरहजेरीत राज्य सरकारची भूमिका अस्पष्ट : या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू जाणून घेण्याकरता महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांना बोलावणं पाठवलं होतं. मात्र प्रकृती अस्वस्थ्याच्या कारणानं डॉ. सराफ पुढील काही दिवस कोर्टात येऊ शकणार नाहीत, असं मुख्य सरकारी वकिलांनी कोर्टाला सांगितल्यानं हायकोर्टानं सुनावणी पुढील बुधवारपर्यंत तहकूब केली.
शिवसेनेकडून हायकोर्टाच्या निर्णयाच स्वागत : "कबुतरखान्यांसदर्भात उच्च न्यायालयानं दिलेले निर्देश स्वागतार्ह आहेत. उच्च न्यायालयाला याचं गांभीर्य यापूर्वीही लक्षात आलं होतं. आता पुन्हा न्यायालयानं अधोरेखित केलं की कबुतरांच्या उपद्रवाला आळा घातला गेला पाहिजे. माणसांच्या आरोग्यापेक्षा इतर कोणताही विषय महत्वाचा नाही. रुढी परंपरा आपआपल्या ठिकाणी आहेत. परंतु माणसांच्या आरोग्याला प्राधान्य दिलेच पाहिजे, हे आजच्या निर्णयातून स्पष्ट झालं. काही लोक प्रथा परंपरा म्हणून कबुतरांना खाणं टाकतात. यामुळे ठिकठिकाणी अनेक अनधिकृत कबुतरखाने सुरु झाले आहेत. यामुळे लोकांना प्रचंड मनस्तापाला सामोरं जावं लागते. यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत. त्या समितीचा अहवाल सर्वांसाठी बंधनकारक असेल," अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेच्या प्रवक्त्या मनीषा कायंदे यांनी दिली आहे.
