मुंबई : रागाच्या भरात झालेल्या झटापटीदरम्यान महिलेच्या पदराला धक्का लागला आणि तो सरकला तर हा विनयभंगाचा हेतू होता, हे स्पष्ट होत नाही, असं निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयान संबंधित आरोपीविरोधातील गुन्हा रद्द केला आहे. न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, अशा परिस्थितीत केवळ पदर सरकला म्हणून आरोपीवर भारतीय दंड संहितेतील कलम 354 (विनयभंग) अंतर्गत कारवाई करणं योग्य ठरणार नाही.
महिलेची तक्रार नेमकी काय होती? : तक्रारदार महिलेनं दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या सोसायटीतील एक रहिवासी आणि त्याचा साथीदार यांनी एकेदिवशी सकाळच्या सुमारास लिफ्टमध्ये अचानक तिच्यावर हल्ला केला. मुख्य आरोपीनं तिचा हात पकडला, तर दुसऱ्यानं तिचं तोंड दाबलं. त्यानंतर आरोपीनं तिच्या साडीचा पदर ओढून तिला लिफ्टमध्ये ढकललं. या झटापटीत तिचा पदर सरकला. या घटनेनंतर महिलेनं मुंबई पोलीस ठाण्यात विनयभंगाची तक्रार दाखल केली. यानंतर त्याच दिवशी संध्याकाळी मुख्य आरोपीनं तिच्या घरी जाऊन "सकाळी घडलेल्या घटनेबाबत कोणाला काही सांगितलंस, तर तुझा खून करण्याची सुपारी देईन," अशी जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचाही आरोप तिनं आपल्या तक्रारीत केला.
हायकोर्टाचं निरीक्षण नेमकं काय? : घाटकोपर येथील रहिवासी मुख्य आरोपी आणि त्याचा साथीदार यांनी आपल्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला विनयभंगाचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयानं निरीक्षण नोंदवलं की, ही घटना घडली तेव्हा याचिकाकर्ते महिलेकडं रागानं पाहात होते आणि त्यांनी तिला अचानक लिफ्टमध्ये ढकललं. या धक्यामुळे महिलेचा पदर सरकला. न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, ही कृती रागाच्या भरात घडलेली असून, त्यामागे विनयभंगाचा कोणताही ठोस हेतू दिसून येत नाही. त्यामुळे भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची गरज नाही, असं स्पष्ट करत न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांविरुद्ध दाखल गुन्हा रद्द केला.
महिलेचा दावा कोर्टाला अमान्य : तक्रारदार महिलेनं युक्तिवाद करताना सांगितलं की, सार्वजनिक ठिकाणी साडीचा पदर ओढल्यामुळे तिच्या मनात लज्जा निर्माण झाली. तसंच या प्रकरणातल मुख्य आरोपीला तिच्या पतीविषयी पूर्वीपासूनच राग होता. त्यामुळे हे कृत्य त्यानं जाणूनबुजून केलं आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांविरुद्ध दाखल गुन्हा रद्द करू नये, अशी विनंती तिनं कोर्टाकडे केली. या याचिकेला सरकारी वकील मानकुंवर देशमुख यांनीही विरोध केला. मुख्य आरोपीच्या विरोधात भक्कम पुरावे असल्याचा दावा त्यांनी कोर्टात मांडला. मात्र, न्यायालयानं हे सर्व युक्तिवाद विचारात घेत स्पष्ट केलं की, संबंधित कृती रागाच्या भरात घडली असून ती विनयभंगाच्या हेतूनं झालेली नाही. अशा स्थितीत न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांच्या बाजूनं निकाल दिला आणि त्यांच्याविरोधातील गुन्हा रद्द केला.
