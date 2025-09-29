ETV Bharat / state

पृथ्वीराज चव्हाणांसह राधाकृष्ण विखे पाटलांविरोधात दाखल गुन्हा हायकोर्टाकडून रद्द; काय आहे प्रकरण?

नोटबंदीच्या काळात नागपुरात नेतेमंडळींनी ठिय्या आंदोलन केलं होतं. या प्रकरणात पृथ्वीराज चव्हाण आणि राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या विरोधातील गुन्हे मागे घेण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.

संग्रहित- मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2025 at 8:23 PM IST

2 Min Read
मुंबई : माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह विद्ययमान जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह विकास ठाकरे आणि समीर दत्ता मेघे या आमदारांविरोधात दाखल गुन्हे मागे घेण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं या नेत्याविरोधातील गुन्हे मागे घेण्याकरिता राज्य सरकारला परवानगी दिलीय.

काय होत प्रकरणं - नागपूर शहर पोलीस ठाण्यात 2020-21 दरम्यान दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल होते. ते गुन्हे मागे घेण्याची परवानगी मागत राज्य सरकारनं हायकोर्टात याचिका दखल केली होती. नोटबंदीच्या काळात नागपूर येथील रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियासमोर या नेतेमंडळींच्या नेतृत्त्वाखाली 1 डिसेंबर रोजी आंदोलन करण्यात आलं होतं. यात आंदोलकांनी बँकेच्या मेन गेटसमोर जोरदार निर्दशनं करत बराचवळ ठिय्या आंदोलन केलं होत. तसेच काहींनी गेटवर चढण्याचाही प्रयत्न केला होता. त्यामुळे पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता.
काय आहे राज्य सरकारची भूमिका? - याप्रकरणी राज्य सरकारनं हायकोर्टात याचिका दाखल करत हा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली होती. यात राज्य सरकरनं स्पष्ट केल होतं की, हे आंदोलन निव्वळ राजकीय हेतूनं विरोध प्रदर्शन करण्याकरता केलेलं होत. यात कुणीही जखमी झालेलं नव्हतं. तसेच कुठल्याही सरकारी मालमत्तेचं नुकसान झालेल नव्हतं. त्यामुळे यात गुन्हा दाखल करण्यासारखं काहीही सापडलेलं नाही. राज्य सरकारचा हा दावा मान्य करत मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती निझामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठानं दोन गुन्हे रद्द करण्याची परवानगी दिली. तसेच असे आणखीनं नेमके किती गुन्हे दाखल आहेत?, याची माहिती पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं मुख्य सरकारी वकील मनकूंवर देशमुख यांना दिलेत.

आमदार-खासदारांविरोधात दाखल गुन्ह्यांबाबत सूमोटो याचिका - देशातील लोकप्रतिनिधींची प्रतिमा स्वच्छ असावी, यासंदर्भातील एका याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना सूमोटो याचिका दाखल करत याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार 2023 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यानुसार राज्य सरकारनं मागे घेतलेल्या खटल्यांच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्यात येणार असल्याचं हायकोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तसेच राज्य सरकारनं खटला मागे घेण्याची मागणी केलेली नसतानाही संबंधित आजी-माजी आमदार- खासदारांनी अर्ज केलेल्या प्रकरणांची यादीही सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिलेले आहेत.

यादीत कोणते आहेत आमदार खासदार - राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या तपशीलानुसार, शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे, मंत्री छगन भुजबळ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) नेते जितेंद्र आव्हाड, माजी खासदार हुसेन दलवाई, मंत्री हसन मुश्रीफ माजी आमदार बच्चू कडू, यशोमती ठाकूर, आमदार आदिती तटकरे यांच्यासह 20 आजी-माजी खासदार आमदारांविरोधातील खटले मागे घेण्यात आले आहेत. त्यासोबतच भाजपा नेते गिरीष महाजन, आमदार संजय केळकर आणि रक्षा खडसे यांच्यासह 17 आजी-माजी खासदार-आमदारांविरोधातील खटले मागे घेणं प्रस्तावित असल्याचं राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात सांगण्यात आलं होतं.

CASE AGAINST PRITHVIRAJ CHAVANRADHAKRISHNA VIKHE PATIL CASEPROTEST NEAR NAGPUR RBI BANKमुंबई उच्च न्यायालयBOMBAY HIGH COURT NEWS

