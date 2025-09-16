महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी विकासक चमणकर बंधूंना हायकोर्टाचा दिलासा!
या प्रकरणी विकासक चमणकर कुटुंबीयांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठी दाखल केलेली याचिका हायकोर्टानं मंजूर केलीय.
Published : September 16, 2025 at 8:19 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र सदन आर्थिक घोटाळा प्रकरणी छगन भुजबळ यांच्यासह आरोपी बनवण्यात आलेल्या चमणकर बंधूंना मुंबई हायकोर्टानं मोठा दिलासा दिलाय. या प्रकरणी विकासक चमणकर कुटुंबीयांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठी दाखल केलेली याचिका हायकोर्टानं मंजूर केलीय. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठानं मंगळवारी (16 सप्टेंबर) हा निकाल जाहीर केला. ऑगस्ट 2021 मध्ये मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टानं चमणकर कुटुंबीयांसह अन्य आरोपींना दोषमुक्त केलं होतं. याप्रकरणी एसीबीनं दाखल केलेला मूळ एफआयआर रद्द करण्यासाठी चमणकरांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
भुजबळांना लाच दिल्याचा आरोप सिद्ध होऊ शकला नाही : याप्रकरणी आपल्याविरोधात लावण्यात आलेले आरोप हे निराधार असून ते रद्द करण्याची मागणी भुजबळांनीही मुंबई सत्र न्यायालयाकडे केली होती. महायुती सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह या प्रकरणातील पाच आरोपींना दोषमुक्त करताना कोर्टानं तपास अधिकाऱ्यांवर चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत. याप्रकरणात गुन्हा नोंद करताना तांत्रिक बाबींची जाण नसतानाही एसीबीच्या तपास अधिकाऱ्यांनी बेजबाबदारपणे आणि बेकायदेशीरपणे कारवाई केल्याचा ठपकाही कोर्टानं आपल्या निकालात ठेवलाय. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या नूतनीकरणामध्ये झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत भुजबळ यांच्यासह अन्य चौघा जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयानं पाच जणांची निर्दोष मुक्तता केली होती. ज्यात विकासक असलेल्या चमणकर कुटुंबीयातील प्रविणा चमणकर, प्रणिता चमणकर, प्रसन्न चमणकर, कृष्णा चमणकर यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता अरूण देवधर यांचा समावेश आहे.
आरोपींना दोषमुक्त करताना कोर्टानं काय निरीक्षण नोंदवलं? : या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे एसीपी नरेंद्र तळेगावर जे याप्रकरणी मूळ तक्रारदार होते. त्यांनी आरोपींच्याबाजूनं तपासच केलेला नाही. केवळ सरकारी पक्षाच्या बाजूचं समर्थन करतील, अशीच कागदपत्रं आरोपपत्रात जोडली. याप्रकरणातील आरोपी प्रसन्न चमणकर यांना माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांवरून हेच सिद्ध होत आहे. तसंच मुळात तपास अधिकारी हे ना वास्तुविशारद आहेत, ना अभियंता. त्यामुळं त्यांना यासंबंधीच ज्ञान नसताना त्यांनी बेजबाबदारपणे आरोप लावणं चुकीचं आहे. मुळात त्यांनी या आरोपांची या क्षेत्रातील जाणकारांकडूनं तपासणी करून घ्यायला हवी जे इथं झालेलं नाही, असं न्यायाधीश एच.एस. सतभाई यांनी आपल्या निकालात म्हटलं आहे.
काय आहे प्रकरण? : साल 2005 मध्ये कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता याप्रकरणी विकासकाची नेमणूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर पीएमएलए अंतर्गत याप्रकरणी ईडीनंही कारवाई केली होती. एसीबीच्यावतीनं मुंबई सत्र न्यायालयात आयपीसी कलम 409 (लोकसेवक असूनही सरकारी मालमत्तेचं नुकसान) आणि कलम 471 (अ) (बोगस कागदपत्रे तयार करणं) यानुसार आरोप ठेवले. या व्यवहाराच्या वेळेस भुजबळ राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री होते. याप्रकरणातील अन्य संबंधितांवरही हा आरोप ठेवण्यात आलेला आहे. संबंधित बांधकामाच्या वेळेस तयार केलेला सुस्थापन अहवाल म्हणजेच (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) हा दिशाभूल करणारा होता, असा आरोप करण्यात आला होता. भुजबळ व अन्य आरोपींनी संगनमतानं हजारो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार करुन खासगी कंपनीला जमीन विकासाचं काम दिले आणि आर्थिक स्थितीबाबत बोगस कादगपत्रं तयार केली, ज्यामुळं सरकारी मालमत्तेचं हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. एक लोकसेवक या नात्यानं आरोपींनी या सरकारी मालमत्तेच्या हितासाठी एक विश्वस्त म्हणून काम करायला हवं होतं, मात्र तसं झाले नाही, असा आरोप या मसुद्यामध्ये ठेवला आहे.
