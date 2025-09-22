एसआरएतील सरसकट सर्व घुसखोरांना बाहेर काढा: हायकोर्टाचे नगर विकास खात्याला आदेश
एसआरए प्रकल्पातील सगळ्या घुसखोरांना तत्काळ बाहेर काढण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं नगरविकास विभागाला दिले आहेत. यावेळी उच्च न्यायालयानं नगरविकास विभागाला चांगलंच धारेवर धरलं.
Published : September 22, 2025 at 11:47 PM IST
मुंबई : एसआरए प्रकल्पातील घुसखोरांना शोधण्याचे आदेश हे केवळ एका प्रकल्पासाठी नाही, तर संपूर्ण मुंबईतील एसआरए योजनांसाठी दिलेले आहेत, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्याच्या नगर विकास खात्याचे चांगलेच कान उपटलेत. यावेळी न्यायालयानं "एसआरएचे अनेक कनिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी अश्या बेकायदा कृतींना पाठबळ देतात. मात्र याबाबत एसआरए सीईओंना काहीच माहिती नसावी?, त्यामुळे अशा दोषी अधिकाऱ्यांना हुडकून एसआरए सीईओंनी योग्य ती कारवाई करणं अपेक्षितय," असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
हायकोर्टाचे नमके निर्देश काय : एसआरएचे अनेक कनिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी अश्या बेकायदा कृतींना पाठबळ देतात. मात्र याबाबत एसआरए सीईओंना काहीच माहिती नसावी?, त्यामुळे अशा दोषी अधिकाऱ्यांना हुडकून एसआरए सीईओंनी योग्य ती कारवाई करणं अपेक्षितय, असं निरिक्षण हायकोर्टानं आपल्या निकलात नोंदवलंय. वांद्रे येथील एसआरए प्रकल्पातील लाभार्थी शाकीर शाह यांनी यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका केलीय. या नवीन इमारतीत एका दुकानाचा दावा त्यांनी केलाय. एसआरएतील दुकानास ते पात्रही ठरलेत, मात्र त्यामुळे त्याचं भाडंही त्यांना अद्याप मिळालेलं नाही. तसेच नवीन इमारतीत दुकानही मिळेललं नाही, असा आरोप शाह यांनी केलाय. मात्र शाह यांना थकीत भाड्याचे 34 लाख रुपये देण्यात आलेत. तसेच नवीन दुकानाचा निर्णयही लवकरच घेण्यात येईल, असं एसआरएच्यावतीनं हायकोर्टात स्पष्ट करण्यात आलंय.
काय आहे प्रकरण : एसआरए योजनेतील घुसखोरांमुळे खऱ्या लाभार्थ्यांना घरं मिळत नाहीत. त्यामुळे अशा घुसखोरांना शोधून त्यांच्यावर कारवाई करा, असे आदेश हायकोर्टानं गेल्या महिन्यात दिले होते. मात्र हे आदेश केवळ वांद्रे येथील मोतीलाल नेहरू नगर प्रकल्पापुरते मर्यादित आहेत, असं पत्र नगर विकास खात्याचे अतिरिक्त सचिव अमर पाटील यांनी एसआरए सीईओंना दिलंय. यासंदर्भातील सुनावणी दरम्यान ही बाब न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आली. त्यावर हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त करत, "घुसखोरांच्या चौकशीचे आदेश हे केवळ एका प्रकल्पासाठी नसून संपूर्ण मुंबईतील एसआरए इमारतींसाठी आहेत. त्यामुळे यावर दिलेल्या आदेशांनुसार कार्यवाही करुन त्याचा अहवाल सादर करा," असे निर्देश देत याप्रकरणावरील पुढील सुनावणी 6 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केलीय.
