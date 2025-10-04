कबड्डी असोसिएशनची निवडणूक चार महिन्यात घेण्याचे हायकोर्टाकडून आदेश; 'पवार विरूद्ध पवार' सामना रंगण्याची शक्यता
हायकोर्टाच्या निर्णयानुसार राज्य कबड्डी असोसिएशनला निवडणुका चार महिन्यात घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे कबड्डी खेळाच्या निमित्तानं 'पवार विरूद्ध पवार' सामना रंगण्याची शक्यता आहे.
Published : October 4, 2025 at 12:32 AM IST
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनची निवडणूक चार महिन्यात घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं निवडणूक अधिकारी यांना शुक्रवारी दिले आहेत. तसेच हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलीय.
गेल्या वर्षी महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनची निवडणूक जाहीर झाली होती. ही निवडणूक नॅशनल स्पोर्ट्स कोडनुसार व्हावी, अशी मागणी करत सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी असोसिएशननं ॲड. वैभव गायकवाड आणि रफिक सय्यद यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यात हायकोर्टानं सविस्तर सुनावणी घेत नॅशनल स्पोर्ट्स कोडनुसारच ही निवडणूक घेण्याची सक्त ताकीद देत येत्या चार महिन्यांत ही निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिलेत.
कबड्डी असोसिएशनच्या निवडणुकीसाठी साल 2011 मध्ये नियमावली तयार करण्यात आलीय. यात निवडणुकीसाठी उमेदवाराला 70 वर्षांची वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आलीय. तसेच अन्यही काही निर्बंध घालण्यात आलेत. मात्र, वयोमर्यादेची प्रमुख अट डावलून ही निवडणूक जाहीर करण्यात आलीय, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आलाय. त्यामुळे ही निवडणूक नियमानुसारच व्हावी, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आलीय.
निवडणुकीत कुणाची दमछाक होईल?- महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनची मुदत संपली तेव्हा अजित पवार हे कबड्डी असोसिएशनचे विद्यमान अध्यक्ष होते. मात्र, नुकतंच एका कार्यक्रमात माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवारांनी पुन्हा एकदा कबड्डीच्या राजकारणात आपल्याला लक्ष घालावं लागेल, असा सूचक इशारा दिलाय होता. त्यामुळे कबड्डी असोसिएशनच्या निवडणुकीत कुणाची दमछाक होईल, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
वयोमर्यादेवर राजकीय कबड्डीचं समीकरण - महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेत शरद पवार विरुद्ध अजित पवार असा सामना पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. कारण, राज्य कबड्डी संघटनेत काही लोकांनी चुकीचा मार्ग अवलंबलाय. ते संस्था आपल्या मुठीत ठेवण्याचा प्रयत्न करतायत, असा थेट आरोप शरद पवारांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा नमोल्लेख टाळत केला होता. राज्य कबड्डी असोसिएशनची सूत्रं सध्या अध्यक्षपदी राहिलेल्या अजित पवारांच्या हातात आहेत. शरद पवार यांनी 28 वर्षे महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनचं अध्यक्षपद भूषवलंय. आता हे पद सध्या अजित पवारांकडे होते. हायकोर्टाच्या या निर्देशांमुळे पवार विरूद्ध पवार असा थेट सामना होणार नसला तरी ही लढत रंगतदार होण्याची चिन्हे आहेत.
