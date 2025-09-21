अकोल्यातील 248 शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा; नेमकं काय आहे प्रकरण? वाचा...
मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं महायुती सरकारला दणका देत छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत ही कर्जमाफी येत्या तीन महिन्यात देण्याचे आदेश दिलेत.
मुंबई : अकोल्यातील 248 शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झालाय. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं महायुती सरकारला दणका देत छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत ही कर्जमाफी येत्या तीन महिन्यात देण्याचे आदेश दिलेत.
काय आहे प्रकरण? : 2017 मध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर झाली होती. मात्र या योजनेचा लाभ मिळत नसल्यानं सेंट्रल कृषक सेवा सहकारी सोसायटीनं यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या सोसायटीचे 248 शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत. मात्र योजना जाहीर होऊनही या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली नाही, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आलाय. नापिकी, दुष्काळ व कर्जामुळं शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करु नये. त्यांची कर्जातून सुटका व्हावी, यासाठी ही योजना आणली गेलीय. सोसायटीचे सदस्य असलेल्या 229 शेतकऱ्यांना 1 लाख ते 50 हजारपर्यंत व 19 सदस्यांना पाच हजारांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर झाली. मात्र अन्य सोसायटी सदस्य शेतकरी बांधव मात्र या लाभापासून वंचितच आहेत, असा दावाही या याचिकेतून करण्यात आलाय.
हायकोर्टाचे निर्देश काय? : गेली सात वर्षे शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ न मिळाल्यानं हायकोर्टानं तीव्र संताप व्यक्त केला. तीन महिन्यात शेतकऱ्यांना या कर्जमाफी योजनेचा लाभ न दिल्यास किंवा या आदेशाची अंमलबजावणी न करण्याचे समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांवर कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई केली जाईल, असा इशारा न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर व न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठानं देत ही सुनावणी 12 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.
राज्य सरकारची भूमिका : सरकारी पोर्टलमध्ये तांत्रिक अडचण आली होती. त्यामुळं ही कर्जमाफी देण्यात उशीर झाला, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे देण्यात आलं. तसंच महाआयटी कंपनीनं राज्य सरकारला सादर केलेला प्रस्ताव मंजूर होताच, या कर्जमाफीचं वाटप तात्काळ सुरु होईल, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी हायकोर्टात दिली.
