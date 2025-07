ETV Bharat / state

म्हाडाच्या आशीर्वादानं पुनर्विकास घोटाळा? 'या' प्रकरणावर हायकोर्टाकडून न्यायालयीन चौकशीचे आदेश जारी - BOMBAY HIGH COURT NEWS

संग्रहित- म्हाडा ( Source- ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : July 29, 2025 at 7:32 AM IST | Updated : July 29, 2025 at 11:43 AM IST 2 Min Read

मुंबई : म्हाडाच्या अनागोंदी कारभारावर शंका उपस्थित मुंबई उच्च न्यायालयानं पुनर्विकास घोटाळ्याच्या चौकशीकरता निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशीचे आदेश जारी केलेत. आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत म्हाडा अभियंत्यांनी नोटीसा पाठवणं, हा एक प्रकारचा घोटाळाच असल्याचं गंभीर निरीक्षण न्यायालयानं नोंदविलं आहे. धोकादायक इमारतींच्या यादीत नाव नाही. कोणतंही स्ट्रक्चरल ऑडिट नाही. तर केवळ इमारत नजरेनं बघून म्हाडाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी मुंबईतील तब्बल 935 जुन्या इमारतींना पुनर्विकासाच्या नोटीसा धाडल्यात. या नोटीसवरून मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हाडाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत.



काय आहे प्रकरण - इमारत मोडकळीस येत असल्यास म्हाडाकडून इमारतील कलम 79(अ) नुसार पुनर्विकासाची नोटीस दिली जाते. यासाठी इमारत मालकाला प्रथम प्राधान्य दिलं जातं. जर ठराविक मुदतीत त्यान पुनर्विकासाचा निर्णय न घेतल्यास तिथल्या रहिवाशांना संधी दिली जाते. रहिवाशीही जर यात अपयशी ठरले तर मग म्हाडा इमारतीचा पुनर्विकास करते. असं असतानाही म्हाडा अभियंत्यांनी अनेक इमारतींना थेट पूर्नविकासाच्या नोटीसा कोणताही अधिकार नसताना पाठवल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात काही याचिका दाखल झाल्यात. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. म्हाडाकडून बजाविण्यात आलेल्या नोटीसची गंभीर दखल घेत न्यायालयानं या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशीचे आदेश जारी केलेत.





