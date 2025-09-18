मालेगाव ब्लास्ट खटल्यात निर्दोष सोडलेल्यांना हायकोर्टाकडून नोटीस जारी, पीडित कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सहा आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश
केवळ चुकीच्या पद्धतीनं झालेला तपास आणि योग्य पुरावे नाहीत म्हणून आरोपींना निर्दोष सोडणं चुकीचं असल्याचं सांगत पीडित कुटुंबीयांच्या वतीनं हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलंय.
Published : September 18, 2025 at 5:29 PM IST
मुंबई : 2008 मध्ये झालेल्या मालेगाव ब्लास्ट प्रकरणातील सर्व निर्दोष मुक्त केलेल्या आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयानं नोटीस जारी केलीय. मालेगावातील एका मशिदीबाहेर झालेल्या या स्फोटात 6 लोकांनी जीव गमावला होता, तर 101 जण जखमी झाले होते. या प्रकरणी तब्बल 17 वर्षांनी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टानं अयोग्य तपास आणि पुराव्यांअभावी सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केलीय. मात्र ज्या सहा जणांनी या स्फोटात जीव गमावलाय, त्या सहा कुटुंबीयांनी या निकालाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय. याची दखल घेत हायकोर्टानं निर्दोष मुक्त केलेल्या सर्वांना नोटीस जारी करत सहा आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश जारी केलेत.
काय आहे याचिका?- मालेगावातील रहिवासी निसार शेख यांच्यासह अन्य काहींना विशेष एनआयए कोर्टानं मालेगावप्रकरणी दिलेल्या निकालाला हायकोर्टात आव्हान दिलंय. केवळ चुकीच्या पद्धतीनं झालेला तपास आणि योग्य पुरावे नाहीत म्हणून आरोपींना निर्दोष सोडणं चुकीचं आहे. बॉम्बस्फोटात सहभागाचे पुरावे नसले तरी या सर्वांनी या हल्ल्याचा कट रचल्याचे सबळ पुरावे उपलब्ध होते आणि या बाबी ते आरोपी असल्याचं सिद्ध करण्यास पुरेसे होते, मात्र तरीही कोर्टानं त्यांना निर्दोष सोडलं. याला पीडित कुटुंबीयांच्या वतीनं कोर्टात आव्हान देण्यात आलंय. या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
कोण आहेत आरोपी? - या प्रकरणात भाजपाच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी उर्फ स्वामी अमृतानंद, सुधाकर चुतर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांच्याविरोधात हत्येशी संबंधित आयपीसीची कलम, विस्फोटक कायदा, शस्त्रास्त्र कायदा, दहशतवाद विरोधी कायदा आणि युएपीए अंतर्गत खटला चालवण्यात आला. तर श्याम साहू, प्रवीण टकल्की, रामजी कालसंग्रा आणि संदीप डांगे यांना यात फरार आरोपी दाखवण्यात आलं आहे. हायप्रोफाईल आरोपी, बदललेल्या तपासयंत्रणा, बदललेली झालेले न्यायाधीश, फितूर झालेले महत्त्वाचे साक्षीदार या सर्व घडामोडींमुळे हा खटला सतत देशभरात चर्चेत राहिलाय. सरकारी पक्षानं याप्रकरणी 100 हून अधिक प्रत्यक्ष साक्षीदार तपासले जे यात जखमी झाले होते तर काहींनी आपल्या नातेवाईकांना यात गमावलं होतं. याप्रकरणी एकूण 323 साक्षीदार तपासण्यात आले. ज्यातील 34 जणांनी कोर्टात आपली साक्ष फिरवल्यानं त्यांना फितूर घोषित करण्यात आलंय. हा खटला गेली 17 वर्ष प्रलंबित असल्यानं यापैकी एकूण 30 साक्षीदारांचा या निकालापूर्वीच मृत्यू झालाय. फितूर झालेल्यांपैकी अनेकांनी एटीएसनं आपल्याकडून जबरदस्तीनं जबाब लिहून घेतल्याचं कोर्टाला सांगितलं होतं.
हेही वाचाः
प्रथमच राज्यात ड्रोन शो; सामाजिक, सांस्कृतिक अन् ऐतिहासिक मानबिंदूंचं पुणेकरांना अनोखे दर्शन