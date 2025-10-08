ETV Bharat / state

सदोष ई-रिक्षांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाची सरकारला नोटीस, काय आहे दिव्यांग व्यक्तींची याचिका?

समाज कल्याण विभागाकडून वितरित करण्यात आलेल्या सदोष ई-रिक्षाबाबत उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागविलं आहे. जाणून घ्या, काय आहे नेमकी याचिका?

Bombay high court news
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 8, 2025 at 7:39 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : दिव्यांग व्यक्तींना देण्यात आलेल्या ई- रिक्षामध्ये दोष असल्याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay high court) घेतलीय. यासंदर्भात खुलासा करण्यासाठी उच्च न्यायालयानं राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाला नोटीस जारी करत स्पष्टीकरण मागवलंय.

सुनील प्रभाकर सुर्यवंशी यांच्यासह शंभरहून अधिक जणांनी दिव्यांग व्यक्तींना देण्यात आलेल्या सदोष रिक्षांविरोधात वकील असिम सरोदे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर नुकतीत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकाकर्त्यांना देण्यात आलेल्या ई- रिक्षांमध्ये दोष असल्याचं त्यांनी या याचिकेमार्फफत न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलंय. त्याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं सामाजिक न्याय विभागासह अपंग कल्याण खाते, अपंग वित्त व विकास महामंडळालाही नोटीस बजाविलीय. या याचिकेवरील सुनावणी 15 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगित केलीय. तसेच ई- रिक्षाची सविस्तर माहिती असलेल्या अपंग कल्याण विभाग, अपंग महामंडळाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना या पुढील सुनावणी दरम्यान न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेशही मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेत.

काय आहे याचिका - अपंगांना रोजगार मिळावा या हेतूनं या ई- रिक्षांचं वाटप करण्यात आलंय. मात्र, ही योजना योग्य प्रकारे राबवली गेलेली नाही. त्यावर हवी तशी देखरेख ठेवली गेलेली नाही. तसेच यासंदर्भात तक्रार निवारणासाठी प्रशासनाकडून कोणताही पर्याय दिलेला नाही. त्यामुळे अपंगांच्या आत्मसन्मानाचा आणि सुरक्षेचाही प्रश्न निर्माण झालाय, असे याचिकेत नमूद केलं आहे.

असंख्य ई- रिक्षा सध्या धूूळखात - ई -रिक्षात वापऱ्यात येणाऱ्या बॅटरी फारच कमकुवत आहेत. रिक्षात देण्यात आलेली आसान व्यवस्था नीट नाही. वाहतूक करताना रिक्षा अचानक वायब्रेट होऊन एका बाजूला कलंडते. ही फारच गंभीर समस्या असून प्रवासी आणि चालकाच्या जीवालाही धोका निर्माण होऊ शकतो. ही रिक्षा बनवण्यासाठी निकृष्ट दर्जाचं मटेरिअल वापरण्यात आलंय. ही रिक्षा बनवणारी कंपनी मूळची हरियाणाची आहे. त्यामुळे रिक्षाचे स्पेअर पार्ट्स महाराष्ट्रात सहजासहजी मिळत नाहीत. या कारणांमुळे यातील असंख्य ई- रिक्षा सध्या धूूळखात पडल्या आहेत. दिव्यांग व्यक्तींकडून ई-रिक्षातील दोषांची तक्रार विविध सरकारी विभागात करण्यात आली. मात्र, त्याला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी या याचिकेतून केलाय.

For All Latest Updates

TAGGED:

FAULTY E AUTO RICKSHAWDIVYANG PETITION IN HIGH COURTASIM SARODEवकील असिम सरोदेBOMBAY HIGH COURT NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.