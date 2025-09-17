ETV Bharat / state

होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या नोंदणी प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास मुंबई हायकोर्टाचा नकार

होमिओपॅथी डॉक्टरांनी केलेला कोर्स व त्यांची नोंदणी ही इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल असं हायकोर्टानं आदेशात स्पष्ट केलय.

मुंबई हायकोर्ट
मुंबई हायकोर्ट (Etv Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 17, 2025 at 11:59 PM IST

मुंबई : औषधशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम म्हणजेच (सीसीएमपी) पूर्ण करणाऱ्या होमिओपॅथी डॉक्टरांना देण्यात येणारी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेतील (एमएमसी) नोंदणी रोखण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिलाय. मात्र या होमिओपॅथी डॉक्टरांनी केलेला संबंधित कोर्स व त्यांची नोंदणी ही इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्याअधीन असेल असं हायकोर्टानं बुधवारी जारी केलेल्या आदेशात स्पष्ट केलंय.

काय आहे प्रकरण - वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभागानं 24 एप्रिल 2025 रोजी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेला सीसीएमपी पात्रताधारक डॉक्टरांसाठी स्वतंत्र नोंदणी ठेवण्याचे आदेश दिलेत. इंडियन मेडिकल असोसिएशननं याप्रकरणी हायकोर्टात धाव घेत या आदेशाला आव्हान दिलं होतं. तर एमएमसीनं सीसीएमपी पात्रताधारक होमिओपॅथी डॉक्टरांची नोंदणी थांबवण्याचं परिपत्रक जारी केलं होतं. औषध आयुक्तालयानं अशा डॉक्टरांनी लिहून दिलेली आधुनिक औषधं विकण्यासाठी फार्मसींना परवानगी देणाऱ्या परवानग्या मागे घेतल्यानं या निर्णयाविरोधात होमिओपॅथिक डॉक्टर्स फोरमनं थेट मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितलीय.


हायकोर्टाचे निर्देश काय - या याचिकांवर न्यायमूर्ती रियाज छागला व न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या प्रकरणावर मंगळवारी राखून ठेवलेला निकाल बुधवारी जाहीर केला. त्यावेळी 5 सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारनं जारी केलेल्या अधिसूचनेला अंतरिम स्थगिती देण्याची इंडियन मेडिकल असोसिएशनची मागणी हायकोर्टाने नाकारली. सीसीएमपी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर आधुनिक औषधोपचार करण्यास अधिकृत परवानगी मिळालेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या नोंदणी प्रक्रियेला स्थगिती देता येणार नाही असं आपल्या आदेशात नमूद केलं. इतकंच नव्हे तर नोंदणी झाली तरी संबंधित होमिओपॅथी डॉक्टरांनी केलेला संबंधित कोर्स आणि त्यांची नोंदणी ही इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल. तसेच होमिओपॅथी डॉक्टर व राज्य सरकार हे हायकोर्टाच्या आधीच्या अंतरिम आदेशाच्या आधारे त्यावर कोणताही दावा सांगू शकणार नाहीत. तसंच राज्य सरकारनं म्हटल्याप्रमाणे अशा डॉक्टरांना ॲलोपॅथीची मर्यादित प्रॅक्टिस करण्याचीच अनुमती असेल असंही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केलंय.


FAIMA ची अधिकृत प्रतिक्रिया - यासंदर्भात ई टीव्ही भारतनं FAIMA चे अध्यक्ष डॉ. अक्षय डोंगपदिवे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली. "FAIMA च्यावतीनं मी 18 सप्टेंबर 2025 रोजी होणाऱ्या संपाला पूर्ण पाठिंबा देतो. सरकारने CCMP कोर्स पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथ्सना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेवर प्रवेश देण्याचा घेतलेला निर्णय आम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत मान्य नाही. हा निर्णय रुग्णांच्या सुरक्षिततेसाठी धोकादायक असून आधुनिक वैज्ञानिक वैद्यकशास्त्रावर थेट हल्ला आहे. अनेक वर्षांनंतर सर्व प्रमुख वैद्यकीय संघटना एका व्यासपीठावर एकत्र आल्यात. या अवैज्ञानिक निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शविलाय. ही एकता आमच्या चिंतेचं गांभीर्य दर्शवते. आम्ही हा निर्णय तत्काळ मागे घेण्याची मागणी करतो, अन्यथा आम्हाला हा लढा राष्ट्रीय स्तरावर नेऊन सर्वत्र संप पुकारावा लागेल. हा लढा वैद्यकीय व्यवसायाच्या सन्मानासाठी व प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित, पुराव्यावर आधारित आरोग्यसेवा मिळावी यासाठी आहे.” असंही ते म्हणाले.

