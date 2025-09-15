ETV Bharat / state

टीईटी आणि सीटीईटी परीक्षा एकच, उत्तीर्ण उमेदवारांना पुन्हा नव्यानं परीक्षा देण्याची गरज नाही; हायकोर्टाचा निकाल

टीईटी आणि सीटीईटी परीक्षांबाबत शिक्षकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. ज्यांनी 1 सप्टेंबर पूर्वी ही परीक्षा दिलीय, त्यांना नव्यानं परिक्षा देण्याची गरज नाही.

मुंबई : सप्टेंबर 2025 आधी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांना पुन्हा ही परीक्षा देण्याची गरज नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलाय. टीईटी परीक्षा सर्व शिक्षकांना बंधनकारक असते. दोन वर्षांत शिक्षकांनी ही परीक्षा द्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं नुकतेच दिलेत. मात्र जे शिक्षक ही परीक्षा यापूर्वीच उत्तीर्ण झालेत त्यांना देखील ही परीक्षा पुन्हा द्यावी लागेल का? असा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यावर सुनावणी घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय की, ज्यांनी 1 सप्टेंबर पूर्वी ही परीक्षा दिलीय, त्यांना नव्यानं परीक्षा देण्याची गरज नाही.



काय आहे प्रकरण? : पुणे येथील सागर चोरगे आणि संगीता साळुंखे या दोन शिक्षकांनी साल 2019-20 मध्ये टीईटी परीक्षा दिली होती. मात्र 31 मार्च 2019 आधी टीईटी न दिल्यानं या शिक्षकांना विनाअनुदानित शाळेतून अनुदानित शाळेत बदली दिली जात नव्हती. याविरोधात त्यांनी ॲड. सुरेश पाकळे, ॲड. सौरभ पाकळे तसंच ॲड. निलेश देसाई यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.



हायकोर्टाचा निकाल काय? : या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. यावर निकाल देताना हायकोर्टानं स्पष्ट केलं की, टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकांची सेवा बाधित होणार नाही. तसंच त्यांना पदोन्नतीत कोणताही अडथळा येणार नाही. बदली नाकारणारे शिक्षण विभागाचे निर्देश खंडपीठाने रद्द करत या दोन्ही शिक्षकांचे प्रस्ताव मान्य करावेत, असे आदेश जारी केलेत. केंद्र सरकारकडून घेण्यात येणारी सीटीईटी आणि राज्य सरकारकडून घेण्यात येणारी टीईटी दोन्ही परीक्षेत काहीही फरक नाही, असंही मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात नमूद केलंय. त्यामुळं दोन्हीपैकी एक परीक्षा दिलेल्या शिक्षकांनाही या निकालामुळं मोठा दिलासा मिळाला आहे. याशिवाय साल 2019 मध्ये टीईटीमध्ये गैरप्रकार झाला होता. त्यामुळं या परीक्षेला हा निकाल लागू होणार नाही. या परीक्षेतील बसलेल्या प्रत्येक उमेदवाराच्या बाबतीत प्रशासनाने योग्य तो निर्णय घ्यावा, असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.

