शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी! बदलीविरोधात दाद मागणाऱ्या शेकडो शिक्षकांना हायकोर्टाचा दिलासा, बदली नको असेल तर....
सप्टेंबर महिन्यात राज्यभरातील लाखो शिक्षकांचे बदली आदेश जारी करण्यात आले. चालू शैक्षणिक वर्षात मनमानी पद्धतीनं बदल्या करणं चुकीच असल्याचं मत हाकोर्टानं व्यक्त केलंय.
Published : September 27, 2025 at 3:39 PM IST
मुंबई : राज्यभरातील लाखो शिक्षकांच्या बदलीचे आदेश नुकतेच राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आले आहेत. या आदेशाविरोधात राज्यातील शेकडो शिक्षकांनी अॅड. सुरेश पाकळे आणि अॅड. निलेश देसाई यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायलयात याचिका दाखल केल्यात. या बदली नको असलेल्या शिक्षकांना हायकोर्टानं तूर्तास दिलासा दिलाय. या शिक्षकांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांच्याकडे अर्ज करावा. या अर्जावर सीईओंनी योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आदेश हायकोर्टानं दिलेत.
काय आहे याचिका? : राज्य सरकारनं दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील अनेक शिक्षकांना बदली नकोय. मात्र, काही शिक्षकांनी दिलेली बदली मान्य केलीय, तर काही शिक्षक अद्याप तटस्थत आहेत. असा मुद्दा न्यायालयात या याचकेतून उपस्थित करण्यात आलाय. नियमित होणाऱ्या या बदल्या गेली दोन वर्ष झालेल्या नव्हत्या, त्यामुळं अचानक झालेल्या या बदल्यांना राज्यभरातील शेकडो शिक्षकांनी आव्हान दिलंय.
हायकोर्टाचे निर्देश काय? : या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर नुकतीच सुनावणी झाली. मुळात शैक्षणिक वर्ष सुरू असताना शिक्षकांच्या बदल्या करणे अयोग्यच आहे, या शब्दांत हायकोर्टानं प्रशासनाला फटकारलं. शिक्षकांच्या बदलीविरोधात दाखल अर्जावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्यांची बदली स्थगित राहील, असं हायकोर्टानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलंय. शिक्षकांच्या बदलीचा सध्या निर्माण झालेला तिढा यापुढे होऊ देऊ नका. ग्रामीण विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी यासाठी ठोस उपाययोजना करावी, असंही हायकोर्टानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलंय. प्रत्येक अर्जानुसार सीईओंनी 30 दिवसात निर्णय घ्यावा, असं स्पष्ट करत. सीईओंनी घेतलेला निर्णय मान्य नसल्यास शिक्षक विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागू शकतात. विभागीय आयुक्तांनी या अपीलांवर 30 दिवसात निर्णय घ्यावा, अशी तरतूद बदली आदेशात करण्यात आली आहे. त्यानुसार शिक्षक अपील करु शकतात, असं हायकोर्टानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलंय.
हेही वाचा -
- टीईटी-सीटीईटी निर्णयावर उच्च न्यायालयाचा दिलासा; शिक्षक संघटनांकडून स्वागत तर अनुभवी शिक्षकांबाबत तज्ज्ञ म्हणाले . . .
- मास्तर जोमात, विद्यार्थी कोमात; विद्यादानाचं काम सोडून जिल्हा परिषदेचे शिक्षक मंत्र्यांच्या सेवेत!
- बोलक्या बाहुल्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची गोडी; सरला कामे या शिक्षिकेचा अनोखा प्रयोग