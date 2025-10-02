विधानभवन मारहाणप्रकरणी एनसीपी कार्यकर्ते नितीन देशमुखांना दिलासा; तपासाला हायकोर्टाची स्थगिती, तूर्तास आरोपपत्र दाखल न करण्याचे निर्देश
पावसाळी अधिवेशनादरम्यान जितेंद्र आव्हाडांचा समर्थक नितीन देशमुख आणि गोपचंद पडळकरांचा समर्थक सर्जेराव टकले यांच्यात विधानभवनाच्या पायऱ्यांवरच शिवीगाळ आणि मारहाण झाली होती.
मुंबई : विधान भवनात मारहाण प्रकरणातील आरोपी नितीन देशमुख यांना बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं काहीसा दिलासा दिलाय. या प्रकरणाच्या तपासाला दोन आठवड्यांची स्थगिती देत हायकोर्टाच्या परवानगीविना याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करू नका, असे निर्देशही हायकोर्टानं जारी केलेत. दोन दिवसांच्या पोलीस रिमांडनंतर मुख्य महानगर दंडाधिकारी कोर्टानं या दोघांनाही प्रत्येकी 25 हजारांचा जामीन मंजूर केला होता.
हायकोर्टाचे नेमके निर्देश काय? - याप्ररकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी नितीन देशमुखांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टानं याप्रकरणी सुरू असलेल्या पोलीस तपासाला तात्पुरती स्थगिती देत पुढील आदेश देईपर्यंत मुंबई पोलिसांना याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यास मनाई केलीय.
काय आहे याचिका? - याप्रकरणी पोलिसांकडून दोघांवर लावण्यात आलेलं एक कलम सोडून बाकी सर्व कलम जामीनपात्र आहेत. बीएनएस कलम 132 हा अजामीनपात्र आहे. ज्यानुसार सरकारी अधिकाऱ्याला त्याच्या कर्तव्यापासून रोखण्याचा त्याच्यावर आरोप होतोय. या संदर्भातील व्हिडीओ नीट पाहिला तर दोन्ही आरोपी हे आपसात भांडले आणि त्यानंतर हा वाद झाला हे स्पष्ट होतंय. हा फक्त योगायोग झाला आणि दोघे एकमेकांशी भिडले, यात कोणताही पूर्वनियोजित कट नाही. याशिवाय भांडणात कुठलंही हत्यार वापरलेलं नाही, त्यामुळे यात चौकशी करण्यासारखं काहीही नाही, असा दावा याचिकेतून करण्यात आलाय.
विधान भवनातील राडा पूर्वनियोजित - विधान भवन परिसरात कार्यकर्त्यांमध्ये झालेली मारहाण हा एक पूर्वनियोजित कट असल्याचा संशय पोलिसांना आहे. हा कट कुठे रचला?, यात इतर कोण सामील होतं?, याचा तपास सुरू आहे, परंतु दोन्ही आरोपी त्यात सहकार्य करत नसल्याचं तपासाधिकाऱ्यांनी दंडाधिकारी कोर्टात सांगितलं होतं. या हाणामारी प्रकरणात आणखी दोन-तीन आरोपींचा शोध सुरू आहे. नितीन देशमुखचा एक तर सर्जेराव टकलेसोबत असणारे त्याचे दोन सहकारी सध्या पोलिसांच्या रडारवर आहेत. नितीन देशमुखला विधानभवनात येण्यासाठी आवश्यक असणारा पास कसा उपलब्ध झाला?, याबरोबरच सर्जेराव टकले विनापास आतमध्ये कसा आला?, याचीही तपास सध्या पोलीस करतायत.
दोन्ही आरोपी सराईत गुन्हेगार - राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचा कार्यकर्ता आणि जितेंद्र आव्हाडांचा निकटवर्तीय आरोपी नितीन देशमुखनं विधान भवन परिसरात बेकायदेशीरपणे गर्दी जमा केली, जोरजोरात शिवीगाळ केली. त्यानं हे सारं पूर्वनियोजित कट कारस्थान रचून केल्याचा संशय आहे. यात त्याच्यासोबत आणखीन कोण होतं?, त्याचा तपास करायचाय, अशी माहिती तपास अधिकाऱ्यांनी कोर्टाला दिलीय. तर भाजपाचा कार्यकर्ता सर्जेराव टकले हादेखील सराईत गुन्हेगार आहे. टकलेवर सात तर देशमुखवर सहा गुन्हे आधीपासूनच दाखल आहेत.
