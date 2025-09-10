शिवसेना नेते नरेश म्हस्केंना हायकोर्टाचा दिलासा, खासदारकीला आव्हान देत राजन विचारेंनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली
न्यायमूर्ती रियाझ छागलांच्या एकलपीठानं यासंदर्भात आपला राखून ठेवलेला निकाल मंगळवारी जाहीर केलाय, ज्यात राजन विचारेंना दिलासा देण्यास नकार देत त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.
Published : September 10, 2025 at 9:54 AM IST
मुंबई : ठाणे लोकसभा मतदारसंघातील शिवसेना खासदार नरेश म्हस्के यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिलाय. म्हस्के यांच्या लोकसभा निवडणुकीतील विजयाला आव्हान देत शिवसेना (उबाठा) चे नेते आणि माजी खासदार राजन विचारे यांनी केलेली निवडणूक याचिका हायकोर्टानं मंगळवारी फेटाळून लावलीय. न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या एकलपीठानं यासंदर्भात आपला राखून ठेवलेला निकाल मंगळवारी जाहीर केला. ज्यात राजन विचारेंना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत त्यांची याचिका फेटाळून लावत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय.
काय होतं प्रकरण? - यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना उमेदवार नरेश म्हस्के यांना 7 लाख 34 हजार 231 मतं मिळाली होती. तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी आणि माजी खासदार राजन विचारे यांना 5 लाख 17 हजार 220 मतं मिळाली होती. मात्र म्हस्के यांनी मतदारांची आणि निवडणूक आयोगाची फसवणूक केल्याचा आरोप करीत राजन विचारेंनी हायकोर्टात त्यांच्याविरोधात निवडणूक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेतून त्यांनी नरेश म्हस्केंची खासदारकी रद्द करीत आपल्याला खासदार म्हणून घोषित करण्याची मागणी याचिकेतून केली होती. यासंदर्भात त्यांनी आपल्या याचिकेतून काही पुरावेही कोर्टापुढे सादर केले होते.
राजन विचारेंचे आरोप - नरेश म्हस्के यांनी भरलेल्या उमेदवारी अर्जात आपण कोणत्याही प्रकरणात दोषी नसल्याचा दावा केला होता. मात्र दंगलीच्या एका प्रकरणात त्यांना ठाणे दंडाधिकारी कोर्टानं दोषी ठरवलं होतं. तसेच या निकालाविरोधात त्यांनी ठाणे सत्र न्यायालयात दाखल केलेलं अपीलही फेटाळून लावण्यात आलं होतं. ही एकप्रकारची फसवणूकच असल्याचा आरोप राजन विचारेंनी याचिकेतून केला होता. आपल्यावर गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत किंवा नाहीत हे मतदारांना कळावे यासाठी प्रत्येक उमेदवारानं आपल्या उमेदवारी अर्जात तसा खुलासा करणे अनिवार्य असतं. पण नरेश म्हस्केंनी त्यांच्यावरील गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती लपवली, असा आरोप करत राजन विचारेंनी याचिकेतून केला होता.
हेही वाचाः
तपासात चुका झाल्या म्हणून गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी निर्दोष ठरत नाही; मालेगाव ब्लास्ट खटल्यातील निकालाला आव्हान देत पीडित कुटुंबीयांची हायकोर्टात याचिका
गदारोळ आणि गोंधळात गोकुळची सभा, महाडिक आणि मुश्रीफ यांच्या समर्थकांत घोषणाबाजी