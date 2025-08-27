ETV Bharat / state

मुंबई उच्च न्यायालयात 14 नव्या न्यायमूर्तींची नियुक्ती, न्यायवृंदानं केलेली शिफारस मंजूर - BOMBAY HIGH COURT NEW JUDGES

सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम हे देशभरातील उच्च न्यायालयांतील तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या, बदल्या आणि बढतीसाठी शिफारशी करतं.

Bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat)
Published : August 27, 2025 at 7:32 AM IST

मुंबई : कोल्हापूर येथे काही दिवसांपूर्वीच नवीन खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली. आता नव्या न्यायमूर्तींचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या लवकर कमी होण्याची शक्यता आहे. खंडपीठाची वाढ आणि न्यायमूर्तींच्या संख्येत झालेली भर यामुळे नागरिकांना न्याय मिळण्याची प्रक्रिया अधिक जलद आणि सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात 14 नवे न्यायमूर्ती : खरं तर, एकीकडे मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांचा वाढता ढिगारा, तर दुसरीकडे कोल्हापूर येथे नव्या खंडपीठाची स्थापना या पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन कार्यक्षमतेत वाढ करण्याची गरज तीव्रतेनं जाणवत होती. हाच विचार करत उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या अपुरी असल्याचं लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलेजियमने तातडीनं कारवाई करत, उच्च न्यायालयात कार्यरत असलेल्या 14 वरिष्ठ वकिलांची न्यायमूर्ती पदावर नियुक्ती करण्याची शिफारस मान्य केली आहे. नव्यानं नियुक्त झालेल्या न्यायमूर्तींचा शपथविधी लवकरच पार पडणार असून, त्यानंतर ते आपले कार्य औपचारिकपणे सुरू करतील.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने 19 ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत मुंबई उच्च न्यायालयासाठी 14 नव्या न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसंदर्भात शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला होता. या शिफारसींना मंजुरी देत, संबंधित प्रस्ताव मंगळवारी (26 ऑगस्ट) रात्री अधिकृतरीत्या मान्य करण्यात आला आहे.

Bombay high court
नियुक्ती पत्र (ETV Bharat)

नियुक्त न्यायमूर्तींची नावे खालीलप्रमाणे :

(1) सिद्धेश्वर सुंदरराव ठोंबरे
(2) मेहरोझ अश्रफ खान पठाण
(3) रणजितसिंह राजा भोसले
(4) संदेश दादासाहेब पाटील
(5) श्रीराम विनायक शिरसाट
(6) हितेन शामराव वेणेगावकर
(7) रजनीश रत्नाकर व्यास
(8) राज दामोदर वाकोडे
(9) नंदेश शंकरराव देशपांडे
(10) अमित सत्यवान जामसांडेकर
(11) आशिष सहदेव चव्हाण
(12) श्रीमती वैशाली निंबजीराव पाटील-जाधव
(13) आबासाहेब धर्माजी शिंदे
(14) फरहान परवेझ दुभाष

न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्याची अपेक्षा : या वकिलांपैकी अनेकांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून ईडी, सीबीआय यांच्यासाठी सरकारी वकिल म्हणून काम पाहिलं आहे. काही वकिलांनी राज्य सरकारची बाजू यशस्वीपणे मांडली आहे, तर उर्वरितांनी त्यांच्या वकिल कार्यकाळात अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये प्रभावीपणे कामगिरी बजावली आहे. त्यामुळे ही नियुक्ती भारतीय न्यायव्यवस्थेसाठी एक सकारात्मक पाऊल मानली जात आहे.

सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि गोवा अशी चार खंडपीठं कार्यरत आहेत. मात्र तरीही हजारो प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असून, प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठी आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता, यंदाच्या स्वातंत्र्य दिनी कोल्हापूर येथे नवीन खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्या न्यायमूर्तींची तातडीने नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्त्यांमुळे न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल आणि प्रलंबित खटल्यांवर लवकर निकाल लागण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Bombay high court
नियुक्ती पत्र (ETV Bharat)

कशी केली जाते न्यायमूर्तींची शिफारस : सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम हे देशभरातील उच्च न्यायालयांतील तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या, बदल्या आणि बढतीसाठी शिफारशी करतं. कॉलेजियमच्या शिफारशीनंतर संबंधित वकिलांच्या नावांना केंद्र सरकारकडून अंतिम मंजुरी दिली जाते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तींची उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती केली जाते.

