मध्य रेल्वेवर संध्याकाळचा लोकल प्रवास जीवावर उठतोय; मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केली चिंता

हायकोर्टाने आपल्या निकालात एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं आहे, लोकलने एखाद्या प्रवाशाला धडक दिल्यास, त्या घटनेची माहिती संबंधित स्थानक प्रमुखाला देण्याची जबाबदारी मोटरमनचीच आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय आणि मुंबई लोकल (संग्रहीत फोटो) (ETV Bharat Archived photos)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 10, 2025 at 7:26 AM IST

मुंबई : मध्य रेल्वेच्या लोकल गाड्यांमध्ये संध्याकाळच्या वेळेस प्रवास करणं हे अत्यंत कठीण होत चाललं आहे, विशेषतः सुरुवातीची काही स्थानकं वगळल्यास पुढील स्थानकांवरून लोकल पकडणं जीवघेणं ठरत आहे, अशी तीव्र चिंता मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केली आहे. तसेच, रेल्वे प्रशासनानं हमी दिल्याप्रमाणे बंददारांच्या संपूर्ण लोकल एसी लोकलमध्ये रुपांतरित झाल्या की, प्रवाशांचे लोकलमधून पडून होणारे मृत्यू टाळता येतील, असंही हायकोर्टानं स्पष्टपणे नमूद केलं आहे.

तसेच, हायकोर्टानं एका महत्त्वाच्या बाबीकडेही लक्ष वेधलं असून सांगितलं आहे की, एखाद्या प्रवाशाला लोकलने धडक दिल्यास संबंधित घटनेबद्दल स्थानक प्रमुखाला माहिती देणं ही मोटरमनची जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी झटकता येणार नाही, असंही निकालात स्पष्टपणे म्हटलं आहे.

काय आहे प्रकरण? : साल 2012 मध्ये कांजूरमार्ग आणि भांडुप स्थानकांदरम्यान एक दुर्दैवी घटना घडली होती. एका प्रवाशाचा लोकलमधून पडून मृत्यू झाला. या घटनेनंतर पीडिताच्या कुटुंबियांनी नुकसानभरपाईसाठी रेल्वे अपघात दावा न्यायाधिकरणाकडे अर्ज केला होता.

मात्र, न्यायाधिकरणाने हा दावा फेटाळून लावत कुटुंबियांना कोणतीही नुकसानभरपाई देण्यास नकार दिला. 'संबंधित प्रवाशाकडे वैध तिकीट नव्हतं', असं कारण रेल्वेनं नुकसानभरपाई न देण्यामागे दिलं होतं.

या निर्णयाविरोधात पीडिताच्या कुटुंबियांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं केवळ तिकीट नसणं हे नुकसानभरपाई नाकारण्याचं एकमेव कारण ठरू शकत नाही, असं सूचित करत रेल्वे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयानं प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत रेल्वे प्रशासनाची जबाबदारी अधोरेखित करत अनेक महत्त्वपूर्ण निरीक्षणं नोंदवली.

हायकोर्टाचा निकाल : या प्रकरणावर न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. कोर्टानं स्पष्टपणे नमूद केलं की, संबंधित प्रवाशाचा मृत्यू लोकलमधून पडून झालेला आहे हे निर्विवाद सत्य आहे. केवळ त्याच्याकडे प्रवासाचं तिकिट नव्हतें, या कारणावरून नुकसानभरपाई नाकारणं योग्य नाही, असा निर्णय न्यायालयानं दिला.

हा अपघातात मृत्यू झालेला प्रवासी पोस्टात कार्यरत असलेला एक सरकारी कर्मचारी होता. लोकलमधील गर्दीमुळे तो खाली पडून मृत पावला. एक सरकारी कर्मचारी विनातिकीट प्रवास करेल, हे मान्य करण्यासारखं नाही, असं मत न्यायालयानं आपल्या निकालात नोंदवलं. त्यामुळे हायकोर्टानं रेल्वे प्रशासनाला पीडिताच्या कुटुंबाला 8 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम कुटुंबातील चार सदस्यांमध्ये समान वाटप करण्यात यावी, असेही स्पष्ट निर्देश कोर्टानं दिले.

