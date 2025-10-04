ETV Bharat / state

कॉर्डिलिया क्रुझवर नशेत आढळलेले न्यायाधीश महोदय अखेर सेवेतून बडतर्फ, साताऱ्यातील लाचखोर न्यायाधीशांवरही कारवाईचा बडगा

सातारा जिल्हा सत्र न्यायाधीश धनंजय निकमांना लाचखोरीच्या आरोपात, तर पालघर जिल्हा सत्र न्यायालयातील इरफान शेख यांच्यावर अंमली पदार्थांचं सेवन, तस्करी केल्याच्या आरोपांखाली कारवाई करण्यात आलीय.

Two sessions judges of the state dismissed by the High Court
राज्यातील दोन सत्र न्यायाधीश हायकोर्टाकडून बडतर्फ (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 4, 2025 at 1:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : राज्यातील दोन सत्र न्यायाधीशांना हायकोर्टानं बडतर्फ केलंय. सातारा जिल्हा सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम यांना लाचखोरीच्या आरोपात तर सध्या पालघर जिल्हा सत्र न्यायालयात सेवेत असलेल्या इरफान शेख यांच्यावर अंमली पदार्थांचं सेवन आणि तस्करी केल्याच्या आरोपांखाली ही कारवाई करण्यात आलीय. या दोघांना 1 ऑक्टोबरपासूनच सेवेतून बडतर्फ केल्याचे आदेश काढण्यात आलेत.

याचिकाकर्ते केतन तिरोडकर (Source- ETV Bharat)

कॉर्डिलिया क्रुझवर नशेत आढळले होते इरफान शेख - आर्यन खानला अटक करण्यात आलेल्या कॉर्डिलिया क्रुझवर एका न्याय दंडाधिकाऱ्यालाही एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतलं होतं, मात्र त्याला गुप्तपणे बाहेर काढण्यात आल्याचा दावा करत आरटीआय कार्यकर्ता केतन तिरोडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केलीय, जी अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे. हे दंडाधिकारी महाशय क्रुझवर नशेत इतके चूर होते की, त्यांना थेट रुग्णालयात नेण्यात आल्याचा दावाही याचिकेतून करण्यात आलाय. इतकंच नव्हे तर अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी इरफान शेख हे बलार्ड पीअर येथील NDPS कोर्टात कार्यरत असताना त्यांच्या कोर्टात एनसीबीनं जप्त केलेला मुद्देमाल जो पुरावा म्हणून ठेवण्यात येतो, त्या अंमली पदार्थांवर थेट डल्ला मारून त्याचं स्वत:ही सेवन करीत तसेच ते बॉलिवूडमधील आपल्या काही मित्रांमध्येही वाटत असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आलाय.

Two sessions judges of the state dismissed by the High Court
राज्यातील दोन सत्र न्यायाधीश हायकोर्टाकडून बडतर्फ (Source- ETV Bharat)

काय आहे प्रकरण? - शाहरूख खानचा मुलगा आर्यन खानला एनसीबीनं कॉर्डिलिया क्रुझ ड्रग्ज प्रकरणात अटक केली होती. त्यात आर्यन खानला आरोपी बनवण्यात आलं होतं, मात्र त्या रेडमध्ये समीर वानखेडे यांच्या कार्यपद्धतीवर आता अनेक सवाल उपस्थित केले गेलेत. एनसीबीच्या या बहुचर्चित रेडदरम्यान बलार्ड पीअर कोर्टातील दंडाधिकारी इरफान शेख यांनाही ताब्यात घेतलं होतं. या दंडाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात एनसीबीची अनेक प्रकरण त्या काळात न्यायप्रविष्ट असल्यानं एनसीबीच्या टीमनं त्यांना गुप्तपणे तिथून बाहेर काढलं. त्यावेळी दंडाधिकारी अंमली पदार्थांच्या नशेत इतके धुंद होते की त्यांना कशाचीही शुद्ध नव्हती. त्यामुळे त्यांना अधिकाऱ्यांनी थेट सैफी रुग्णालयात नेलं. तिथं शेख यांच्यावर तातडीनं प्राथमिक उपचार करण्यात आले. मात्र हे प्रकरण बाहेर पडू नये म्हणून केसपेपर न बनवण्याची विनंती सैफीमध्ये करण्यात आली.

नायरमध्ये इरफान शेख गुप्तपणे सातव्या मजल्यावर दाखल - रुग्णालय प्रशासनानं याला स्पष्ट नकार दिल्यानं शेख यांना मग नायर रुग्णालयात हलवण्यात आलं. नायरमध्ये त्यांना गुप्तपणे सातव्या मजल्यावर दाखल करण्यात आलं. तिथल्या उपचारांत शेख यांच्या लघवीचे नमुने पी. डी. हिंदुजा इथं तपासणीसाठी पाठवण्यात आले. त्यामुळे त्यावेळी शेख यांच्या उपचारांची कागदोपत्री नोंद करणं रुग्णालय प्रशासनाला भाग पडलं. 7 ऑक्टोबर 2021 रोजी आलेले शेख यांच्या चाचणीचे रिपोर्ट हे पॉझिटिव्ह आले असून, त्यात त्यांनी कोकेनचं प्रमाणाबाहेर सेवन केल्याचं स्पष्ट झालंय. अशा प्रकारे अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारीच जर त्यांच्या कोर्टात पुरावे म्हणून जमा केलेल्या अंमली पदार्थांचं चोरून सेवन करत असतील तर ती अतिशय गंभीर बाब आहे. तसेच एखाद्या हायप्रोफाईल कारवाईत सापडलेल्या व्हीव्हीआयपी आरोपीला जर तपास यंत्रणा व्हीव्हीआयपी ट्रीटमेंट देत असेल तर ते त्याहून गंभीर आहे, असं मत नोंदवत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी सीबीआयला याप्रकरणी लक्ष घालण्याचे तोंडी आदेश दिले होते.

कोण आहेत धनंजय निकम? - एक आरोपीला जामीन मिळवून देण्यासाठी सातारा जिल्हा सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम यांनी पाच लाखांची लाच मागितल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. विशेष म्हणजे एसीबीनं सापळा रचून या प्रकरणी आरोपींना रंगेहात पकडलं होतं. साताऱ्यातील सत्र न्यायालय परिसरात असलेल्या एका हॉटेलमध्ये निकम यांच्यासह आणखी तिघांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आरोपींना ताब्यात घेतलं होतं. याप्रकरणी न्यायाधीश महोदयांसह इतर आरोपींनी जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केला असता, सातारा जिल्हा सत्र आरोपी न्यायाधीश महोदयांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला होता. त्यानंतर निकम यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. प्रकरण न्यायव्यवस्थेशी संबंधित असल्यानं हायकोर्टात या प्रकरणाची बंद दाराआड इन कॅमेरा सुनावणी पार पडली. ज्यात न्यायाधीश महोदयांनी आपल्यावरचे सारे आरोप फेटाळून लावले होते. मात्र एसीबीकडे थेट पुरावे असल्यानं न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांनी धनंजय निकम यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती.

हेही वाचाः

बाळासाहेबांचा अपमान महागात पडेल, रामदास कदम यांच्या आरोपांना संजय राऊतांचा सडेतोड प्रत्युत्तर

महाराष्ट्रात ‘शक्ती’ चक्रीवादळाचा अलर्ट, मुंबईसह 6 जिल्ह्यांना सतर्कतेचा इशारा

For All Latest Updates

TAGGED:

NCB RADCORDELIA CRUISEIRFAN SHAIKHमुंबई उच्च न्यायालयBOMBAY HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.