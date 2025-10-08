ETV Bharat / state

आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्राला परदेशात जाण्यावर बंदी; मुंबई उच्च न्यायालयाचे खडे बोल

ईओडब्लूनं शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा यांच्या विरोधात बजावलेली लुक आऊट नोटीस तीन महिन्यांकरता स्थगित करावी अशी मागणी केली होती. मात्र न्यायालयानं दिलासा देण्यास नकार दिला.

मुंबई उच्च न्यायालय (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 8, 2025 at 3:35 PM IST

Updated : October 8, 2025 at 4:12 PM IST

Choose ETV Bharat

मुंबई : आर्थिक फसवणुकीचा आरोप असलेल्यांना परदेशात फिरायला जाण्याची परवानगी देता येणार नाही. आधी संपूर्ण 60 कोटी कोर्टात जमा करा, नंतर तुमच्या विनंतीवर विचार करू असे खडे बोल मुंबई उच्च न्यायालयानं राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टीला बुधवारी सुनावले. ईओडब्लूनं या दोघांविरोधात बजावलेली लुक आऊट नोटीस तीन महिन्यांसाठी स्थगित करावी, अशी मागणी करत या दोघांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टीला दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार कायम : आधीच अडचणीत आलेल्या राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टीला कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं पुन्हा नकार दिलाय. ईओडब्लूनं या दोघांविरोधात लुकआऊट नोटीस बजावली आहे. 2 ते 5 ऑक्टोबरदरम्यान कौटुंबिक सहलीनिमित्त फुकेतला जाण्याची परवानगी मागत या दोघांनी मागील आठवड्यात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र या दोघांविरोधात गंभीर आर्थिक गुन्हे प्रलंबित आहेत. त्यामुळं या याचिकेला राज्य सरकारच्यावतीनं विरोध करण्यात आला. त्यानंतर या दोघांनी त्यांच्याविरोधात बजावलेली लुक आऊट नोटीस तीन महिन्यांसाठी स्थथित करावी, अशी मागणी करत पुन्हा उच्च न्यायालयाकडं विनंती केली. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं न्यायालयाला सांगण्यात आलं की, हे प्रकरण काही वर्षांपूर्वीचं आहे. राज कुंद्रा हे एक ब्रिटिश नागरिक आणि हॉटेल व्यावसायिक असून अनेक ठिकाणी त्यांनी गुंतवणूक केली आहे. यु-ट्यूबनं आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमानिमित्त त्यांना कोलंबोला उपस्थित राहण्याचं आमंत्रण मिळालं आहे. यावर न्यायालयानं आमंत्रणाचे तपशील सादर करत मूळ तक्रारदार कोठारी यांनाही याचिकेची प्रत देण्याचे निर्देश राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टीला दिलेत. तसंच गंभीर आर्थिक गुन्ह्यातील आरोपींना परदेशात सहलीला जाण्याची परवानगी देताच येणार नाही असं स्पष्ट करत दोघांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिलाय. तूर्तास या प्ररकरणाची सुनावणी 14 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केलीय.

राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टीची जबाब नोंदणी पूर्ण : या प्रकरणाबाबत मुंबई पोलिसांचा तपास सुरू आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं 60 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीप्रकरणी राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टीची जवळपास पाच तास स्वतंत्र चौकशी करून त्यांचा रितसर जबाब नोंदवला आहे. त्यामुळं दोघेही तपासात पोलिसांना सहकार्य करत असल्याचं त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितलं.

काय आहे प्रकरण : शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रासह अन्य एका व्यक्तीविरोधात ऑगस्ट 2025 मध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. या आरोपींनी एका व्यवसायिकाची तब्बल 60 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. लोटस कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडचे संचालक दीपक कोठारी यांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. दिलेल्या तक्रारीनुसार साल 2015 ते 2023 या काळात झालेल्या आर्थिक व्यवहारात ही फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. शिल्पा शेट्टी तसंच राज कुंद्रा यांनी त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी हे पैसे घेतले होते. मात्र गुंतवणूक होताच सहा महिन्यांत या दोघांनी कंपनी बंद करून फसवणूक केली, असं कोठारी यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटलं आहे.

