आनंद तेलतुंबडेंना देश सोडण्याची परवानगी नाहीच : युरोपातील सेमिनारला जाण्याची गरजच काय? मुंबई उच्च न्यायालयाचा सवाल

प्राध्यापक डॉ आनंद तेलतुंबडे यांना युके व अँस्टरडॅम येथील काही विद्यापीठात लेक्चर देण्यासाठी निमंत्रित करण्यात आलं आहे. यासाठी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

मुंबई उच्च न्यायालय (Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 2, 2025 at 8:08 AM IST

मुंबई : युके व अ‍ॅस्टरडॅम येथील काही विद्यापीठात लेक्चर देण्यासाठी प्राध्यापक डॉ आनंद तेलतुंबडे यांना निमंत्रण देण्यात आलं. या परदेश दौऱ्याला परवानगी मिळावी म्हणून त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र आनंद तेलतुंबडे यांच्या परदेशवारीला मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी पुन्हा एकदा नकार दिला. "व्याख्यान देण्याकरता तुम्हाला तिथं जायची गरजचं काय?, ते इथं बसून ऑनलाईनही देता येईल," अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयानं आनंद तेलतुंबडे यांना केली. त्यानंतर आनंद तेलतुंबडे यांनी आपली याचिका मागं घेतली.

काय होती याचिका : युके व अ‍ॅम्सटरडॅम येथील काही विद्यापीठांत लेक्चर देण्यासाठी प्राध्यापक डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांना निमंत्रण देण्यात आलंय. या परदेश दौऱ्याला परवानगी मिळावी म्हणून डॉ. तेलतुंबडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. तेव्हा आनंद तेलतुंबडे यांना विविध विद्यापीठात नुसती लेक्चर द्यायची नसून त्यांची तिथं सेमिनारदेखील होणार आहेत. तेव्हा या दौऱ्याला परवानगी द्यावी, अशी विनंती वरिष्ठ वकील मिहिर देसाई यांनी केली. मात्र "तुम्ही ऑनलाईनही लेक्चर देऊ शकता, त्यासाठी तिथं जाण्याची गरज काय?," अशी सूचना करत मुंबई उच्च न्यायालयानं परवानगीस नकार दिला. त्यानंतर आनंद तेलतुंबडे यांचे वकील मिहिर देसाई यांनी याचिका मागे घेत असल्याचं न्यायालयाला कळवलं.

कोण आहेत आनंद तेलतुंबडे : कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी अटकेत असलेले मानवी हक्क कार्यकर्ते, लेखक आणि प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांना 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सशर्त जामीन दिला होता. डॉ. तेलतुंबडे यांच्यावर लावलेले सर्वच आरोप सिद्ध करण्यात अद्याप तपासयंत्रणेला यश आलेलं नाही. तसेच दहशतवादाशी संबंधित कारवायाअंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याची कमाल शिक्षा 10 वर्ष असून तेलतुंबडे यांनी 2 वर्षांची शिक्षा भोगली असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या आदेशात नमूद केलंय. 31 डिसेंबर 2017 रोजी एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असणाऱ्यापैकी डॉ. आनंद तेलतुंबडे हे एक होते. त्यांची भाषणं ही बंदी घातलेल्या नक्षलवादी संघटनेला पाठिंबा दर्शवणारी होती. त्यांनी केलेल्या प्रक्षोभक भाषणांचे पडसाद 1 जानेवारी 2018 रोजी उसळलेल्या दंगलीत उमटले, असा आरोप त्यांच्यावर तपास यंत्रणांनी केला आहे. या संघटनेच्या अनेक आंतरराष्ट्रीय परिषदांना आनंद तेलतुंबडे उपस्थित होते. तसेच कथित नक्षलवादी नेता आणि भाऊ मिलिंद तेलतुंबडे याच्याही ते गुप्तपणे संपर्कात होते, असा आरोप एनआयएच्यावतीनं केला गेला आहे.

