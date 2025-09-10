ETV Bharat / state

मुलुंडमधील 1872 झोपड्यांचा पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा, विकासकाचा दावा उच्च न्यायालयानं फेटाळला

न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.

Bombay high court
उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 10, 2025 at 2:49 PM IST

मुंबई : मुलुंड येथील 1872 झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग अखेर मोकळा झालाय. या झोपडीधारकांनी करार रद्द केलेल्या विकासकाला कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत मुंबई उच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावली.

काय आहे प्रकरण? : भवानी शंकर सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी, असं या झोपडीधारकांच्या सोसायटीचं नाव आहे. या सोसायटीनं साल 2018 मध्ये सुधांशू इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला विकासक म्हणून नेमण्याचा करार केला होता. मात्र पुढील तीन वर्षांत पुनर्वसनासंदर्भात काहीही प्रगती न झाल्यानं सोसायटीनं विकासकासोबतचा आपला करार रद्द केला. त्यानंतर सुगी डेव्हलपरसोबत पुनर्वसनाचा नवा करार केला. या नव्या कराराला एसआरएनं लागलीच मंजुरी देऊन टाकली. त्याविरोधात सुधांशू कंपनीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

उच्च न्यायालयाचा निकाल काय? : न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. विकासक म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर सुधांशू कंपनीनं अटींची पूर्तता केली नाही. तीन वर्षे योजना पूर्णपणे थांबली होती. त्यामुळं एसआरएनं विकासक बदलण्यास दिलेली मंजुरी योग्यच आहे, असं उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात अधोरेखित करत याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत ही याचिका फेटाळून लावली. या निकालाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती सुधांशू कंपनीच्यावतीनं उच्च न्यायालयाकडे केली गेली. मात्र या निकालाला स्थगिती द्यावी, असा कोणताही मुद्दा दिसत नाही, असं स्पष्ट करत उच्च न्यायालयानं ही मागणी फेटाळून लावली.

याचिकाकर्त्यांचा दावा काय? : या पुनर्वसनाच्या प्रस्तावाची प्रशासनाकडे छाननी सुरू होती. असं असताना कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस न देताच एसआरएनं विकासक बदलण्यास थेट मंजुरी दिली. त्यामुळं हे नैसर्गिक न्यायदानाच्या विरोधात आहे. तेव्हा एसआरएचे आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी सुधांशू कंपनीनं याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाकडे केली होती.

सुगीचा उच्च न्यायालयात दावा काय? : सोसायटीनं ठराव करून आमची विकासक म्हणून नियुक्ती केलीय. आम्ही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असून वेळेवर पात्र झोपडीधारकांना घरं देऊ, अशी हमी सुगी कंपनीकडून वकील संजील कदम यांनी उच्च न्यायालयात दिली होती.

