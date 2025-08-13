मुंबई- कबुतरांना खायला देण्याबाबतच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. बृहन्मुंबई महापालिकेनं उच्च न्यायालयाला सांगितलं की, काही अटींसह ते सकाळी ६ ते ८ दरम्यान कबुतरांना खायला घालण्याची परवानगी देण्यास तयार आहे. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं तुम्ही असा आदेश कसा जारी करू शकता? असा प्रश्न उपस्थित केला.
कबुतरखान्यातील कबुतरांना खाण्याला देण्याकरिता महापालिका लोकांच्या सूचना आणि हरकती मागवणार आहे. राज्य सरकार यासंदर्भात 20 ऑगस्टपर्यंत समिती तयार करणार आहे. त्यानंतर ही समिती महिन्याभरात आपला अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर कुठे आणि कधी कबुतरांना खायला घालायचं याबाबत निर्णय होणार आहे.
बंदी उठवण्याचा निर्णय सरसकट घेता येणार नाही, सर्वांचं मत विचारात घ्या - अंतिम निर्णय येईपर्यंत सकाळी 6 ते 8 यावेळेत अर्ज केलेल्यांना कबुतरांना खायला देण्याची परवानगी देण्याबाबत विचार सुरू असल्याचं मुंबई महापालिकेच्यावतीनं वकील राम आपटे सांगितलं. त्याठिकाणच्या स्वच्छतेची जबाबदारीही त्यांचीच राहिल, असंही त्यांनी सांगितलं. मात्र, मनाप्रमाणे खाणं बंद करा आणि खाणं सुरू करा, असा निर्णय तुम्हाला घेता येणार नाही. त्यासाठी समाजातील सर्व स्तरातून मत तुम्हाला विचारात घ्यावी लागतील, असं हायकोर्टानं स्पष्ट करताच महापालिकेनं परवानगीबाबत एक पाऊल मागे घेण्यात आलं. याबाबत रितसर सूचना जारी करून त्यावर सूचना आणि हरकती मागवून मगच अंतिम निर्णय जाहीर करू, अशी कबूली पालिकेच्यावतीनं बुधवारी हायकोर्टात देण्यात आली.
राज्य सरकारची काय आहे भूमिका - कबुतरखान्यांवरील बंदीबाबत महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडताना स्पष्ट केलं की कबुतरांना उघड्यावर खाणं टाकण्यास बंदी घालणारा निर्णय हा सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य देत घेण्यात आला आहे. रस्त्यांवर सार्वजनिक ठिकाणी पडणारी प्राण्यांची विष्ठा मानवी आरोग्यास हानीकारक आहे. त्यामुळे अनेक आजार पसरतात हे शास्त्रीय अहवालातून स्पष्ट झालंय. त्यामुळे कबुतरखाने बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं महाधिवक्ता यांनी कोर्टात स्पष्ट केलं. पण दुसरीकडं मुक्या पक्ष्यांची उपसमार होऊ नये म्हणून त्यांना नियंत्रित आहार सुरक्षित ठिकाणी देता येईल का? याबाबत एक विचार करण्यासाठी जाणकारांची एक समिती तयार केली जाईल. या समितीत डॉ. सुजित राजन, डॉ. अमिता आठवले, राज्य आणि केंद्राच्या पशुसंवर्धन विभागाचे प्रतिनिधी यांच्यासह अन्य काही तज्ञांचा यात समावेश असेल. ही समिती येत्या 20 ऑगस्टपर्यंत गठीत होऊन आपल काम सुरू करेल. त्यानंतर महिन्याभरात ते आपला अहवाल सादर करतील.
सर्वोच्च न्यायालयाचा पक्षीप्रेमींना दिलासा देण्यास नकार - कबुतरखान्यांबाबत राज्य सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाची मुंबई महानगरपालिका अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मात्र, त्यामुळे कबुतरांचा उपासमारीनं मृत्यू होतोय. याकरता पल्लवी पाटील यांच्यासह काही पक्षीप्रेमींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हे प्रकरण हायकोर्टात प्रलंबित असल्यानं यात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार देत सुनावणीस नकार दिला. तसेच याप्रकरणी दिलासा मागण्याकरता हायकोर्टाकडेच विनंती करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण - दादरचा कबुतरखाना बंद करण्याबाबत प्रशासनानं घेतलेल्या निर्णयाचा वाद सध्या मुंबईत रंगताना दिसतोय. इथल्या कबुतरांना दिवसातून दोनदा खायला घालण्याची परवानगी देण्याची पक्षीप्रेमींसह जैन समाजातून मागणी होत आहे. मुंबई महापालिकेन कबुतरांना खायला घालण्यास बंदी घातल्यानं त्यांचा मृत्यू होतोय. मुंबई महापालिकेनं तूर्तास दादरचा कबुतरखाना ताडपत्रीनं पूर्णपणे आच्छादित केला होता. याविरोधात गेल्या आठवड्यात जैन समाजानं अचानकपणे तीव्र आंदोलन करत ही ताडपत्री फाडून टाकली होती. मात्र, हायकोर्टानं कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिल्यान कबुतरखाना पुन्हा ताडपत्री टाकून बंद केलाय. तसेच प्रशासनाच्यावतीनं तिथं दंगल नियंत्रण पथकाची एक तुकडी 24 तास तैनात केलीय.
केईएमच्या तज्ञांचा सल्ला - या मुद्यावर केईएम रुग्णालयाच्या फुफ्फुस विभाग आणि पर्यावरण प्रदूषण संशोधन केंद्राच्या प्रमुख डॉ. अमिता आठवले यांनी आपलं प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात दाखल केलंय. कबुतरांच्या विष्ठेमुळे माणसांच्या श्वसन क्रियेवर परिणाम होऊन अनेक विकार होऊ शकतात. हायपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस होण्याची दाट शक्यता असते. विष्ठेतून तयार होणाऱ्या वायूमुळे रुग्णाची श्वसन क्रिया बंद होऊन रुग्ण कायमस्वरूपी ऑक्सिजन थेरपीवर जाऊ शकतो. इतकंच काय तर संबंधित रुग्णाला प्रसंगी फुफ्फुस प्रत्यारोपणाची आवश्यकताही भासू शकते, असा अहवाल यापूर्वीच दिला आहे.
- तुम्ही कायदेशीर प्रक्रियेतून जावे. जर कोणी तुमच्या निर्णयाविरुद्ध अपील केले असेल आणि तुम्हाला ते बदलायचे असेल तर नोटीस जारी करा. सामान्य जनतेसह सर्वांकडून सूचना मागवा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणी 4 आठवड्यांकरता स्थगित करण्यात आली आहे.
