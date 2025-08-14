ETV Bharat / state

रेल्वे कशी चालवायची हे न्यायालय ठरवू शकत नाही; रेल्वे महाव्यवस्थापकांकडे दाद मागण्याचे निर्देश - BOMBAY HIGH COURT ON RAILWAY

प्रवाशांच्या सोईसाठी दिवा स्थानकातून छत्रपती शिवाजी महाराज स्थानकाकरिता विशेष लोकल सुरू करावी अशी दिवावासियांची मागणी न्यायालयानं नाकारली.

Bombay High Court on diva csmt special railway
मुंबई उच्च न्यायालय
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 14, 2025 at 9:34 PM IST

मुंबई : 'रेल्वे कशी चालवायची हे न्यायालय ठरवू शकत नाही' असं स्पष्ट करत दिवा ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसकरिता विशेष लोकल सुरू करावी या मागणीसाठी करणाऱया याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिलाय. तुम्ही याबाबत मध्य रेल्वेच्या व्यवस्थापकांना प्रस्ताव सादर करा, अशी सूचना देत न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना याचिका मागे घेण्यास सांगितलंय.

काय आहे प्रकरण? : सकाळी ऐन गर्दीच्या वेळी लोकलमध्ये चढताही येत नाही. मुंब्रा स्थानकात घडलेली घटना हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. गर्दीमुळं लोकल अपघाताच्या अनेक घटना देखील यापूर्वी घडल्यात. त्यामुळे प्रवाशांच्या सोईसाठी दिवा स्थानकातून छत्रपती शिवाजी महाराज स्थानकाकरिता विशेष लोकल सुरू करावी, अशी मागणी करत अमोल केंद्रे यांनी ऍड. आरती यादव, ऍड. प्रभातकुमार दुबे व ऍड. स्नेहल पांडे यांच्यामार्फत एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

न्यायालय आदेश देऊ शकत नाही : त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितलं की, अनेकदा मध्य रेल्वेशी पत्रव्यवहार करूनही लोकल सुरू केलेली नाही त्यामुळे अपघाताच्या घटना घडत आहेत. प्रवाशांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी रेल्वे सुरू करण्यात यावी. खंडपीठाने मात्र या युक्तिवादानंतर याचिकाकर्त्यांना सुनावलं. रेल्वे सुरू करण्याबाबत न्यायालय आदेश देऊ शकत नाही. त्यामुळे तुम्ही याबाबत मध्य रेल्वेच्या व्यवस्थापकांना प्रस्ताव सादर करा, अशी सूचना देत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना याचिका मागे घेण्यास सांगितलं. ही सूचना मान्य करत याचिकाकर्त्यांनी आपली याचिका मागे घेतली.

समितीनं उपाययोजना सुचवल्या : मुंब्रा स्थानकाजवळ घडलेल्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये याकरता रेल्वे प्रशासनानं एक उच्च स्तरीय समिती स्थापन केली आहे. रेल्वेनं स्थापन केलेली समिती अतिरिक्त मुख्य व्यवस्थापक यांच्या अध्यक्षतेखाली आहे. ज्यात मुख्य सुरक्षा आयुक्त, मुख्य सुरक्षा अधिकारी, मुख्य अभियंता, मुख्य सिग्नल आणि टेलिकॉम अभियंता यांच्यासह राज्याचे परिवहन आयुक्त यांचा समावेश आहे. 2021 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या या समितीची दर सहा महिन्यांनी बैठक होते. मुंब्रा स्थानक घटनेची देखील हीच समिती चौकशी करत आहे. ज्यात 'झीरो डेथ पॉलिसी'बाबत वेळोवेळी समितीनं उपाययोजना सुचवल्या आहेत.

मुंब्रा-दिवा लोकल अपघात : 9 जून रोजीचा सोमवार मुंबईकरांसाठी काळा दिवस ठरला. कसारा ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानक आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानक ते कर्जत या दोन जलद लोकलमधून पडून 4 प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. तर 9 जण जखमी झाले. या अपघाताची सध्या चौकशी सुरू आहे.

