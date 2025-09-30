ETV Bharat / state

दहा वर्षातील तिवरांच्या कत्तलीसह वृक्षारोपणाची माहिती पोर्टलवर अपडेट करा, हायकोर्टाचे प्रशासनाला आदेश

तिवरांच्या कत्तलीनंतर किती तिवरांची लागवड करण्यात आली? किती तिवरांची झाडं जगलीत?, याचाही सारा तपशील सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं पर्यावरण विभागाला दिलेत.

cutting and replanting mangroves kandalvan i
कांदळवन (Source- ETV Bharat Reporter)
मुंबई : गेल्या दहा वर्षांत एकूण किती तिवरांची (कर्दळवन) कत्तल करण्यात आलीय? याची सविस्तर माहिती वेब पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं सीआरझेड आणि पर्यावरण विभागाला दिलेत. देशातील कुठल्याही राज्यात तिवराची कत्तल करण्यासाठीही थेट हायकोर्टाची पूर्ववपरवानगी मिळवणं बंधनकारक आहे. यासंदर्भात एमएमआरडीएनं हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान हायकोर्टानं नुकतेच महत्त्वाचे निर्देश दिलेत.

हायकोर्टाचे नेमके निर्देश काय आहेत - राज्यातील विविध लोकोपयोगी प्रकल्पांकरता गेल्या 10 वर्षांत किती तिवरांची झाडं कापण्यात आली. तसेच सध्या सुरू असलेल्या प्ररकल्पांत कुठे-कुठे आणि किती कांदळवनांची कत्तल होणार आहे, याची तपशीलवार सविस्तर माहिती पोर्टलवर प्रसिद्ध करावी, असे निर्देश न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठानं सीआरझेड आणि पर्यावरण विभागाला दिलेत. यासोबत इतर महत्त्वाचा सारा तपशील सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिलेत. इतकंच नव्हे तर पोर्टल दर चार आठवड्यांनी अपडेट करा. नवीन तिवरांच्या लागवडीसाठी जागा निश्चित केली गेली असेल तर त्यावर अतिक्रमण होऊ देऊ नका. त्या जागेवर देखरेख ठेवा, असंही हायकोर्टानं बजावलंय. तसेच नवीन तिवरांची लागवड ही वनजमिनीवर करू नका. संबंधित भूखंड ताब्यात घेतल्यानंतर त्याला नीट कुंपण घाला. त्याची सरकार दफ्तरी नीट नोंद करुन ठेवा, असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशांत नमूद केलंय.

cutting and replanting mangroves kandalvan i
वर्सोवा बंदराचे काम (Source- ETV Bharat Reporter)
कांदळवनं पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीनं अतिमहत्त्वाची - कांदळवन क्षेत्र विविध विकास कामांमुळे हळूहळू कमी होऊ लागलीत. याचा पर्यावरणाला थेट धोका निर्माण झालाय. कांदळवन नष्ट झाल्यानं अनेक ठिकाणी समुद्राच्या भरतीचं पाणी थेट रस्त्यावर येऊ लागलंय. कांदळवनांच्या वाढत्या कत्तलीबाबत पर्यावरणप्रेमींनी वेळोवेळी आवाज उठवून ही बाब महसुल विभागाच्या निदर्शनास आणून दिलीय. पर्यावरणाच्या आणि किनाऱ्यापट्टीच्या दृष्टीनं कांदळवनं फारच महत्वाची आहेत. मुंबईसह, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्गाच्या किनारपट्टी आणि खाडीच्या भागात मोठ्या प्रमाणात कांदळवनं आहेत. परंतु, त्यावर होणारी अतिक्रमण आणि कत्तलंमुळे ही कांदळवनं ही धोक्यात येऊ लागलीयत. त्या कांदळवनांचं संवर्धन ही काळाची गरज बनलीय. कांदळवनांची कत्तल करणारे आणि त्यावर मातीचा भराव टाकून अतिक्रमण करणाऱ्यांवर थेट गुन्हा दखल करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. त्यामुळे प्रशासनानं कांदळवनांच्या संवर्धनासठी कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींकडून सातत्यानं केली जाते.
cutting and replanting mangroves kandalvan i
विकास प्रकल्प (Source- ETV Bharat Reporter)

हेही वाचा-

