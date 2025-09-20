ETV Bharat / state

बेकायदा बांधकामांवरील एकनाथ शिंदे यांच्या स्थगिती आदेशावर नेमकी कोणत्या प्रकारची याचिका, हायकोर्टाची रजिस्ट्रारला विचारणा

एकनाथ शंदे यांनी पलिकेच्या कारवाईला दिलेल्या स्थगिती विरोधातील याचिकेवर राज्य सरकारनं आक्षेप घेतलाय. याप्रकरणी रिट नाही तर जनहित याचिका दाखल व्हायला हवी, असा सल्ला दिलाय.

मुंबई हायकोर्ट
मुंबई हायकोर्ट (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 20, 2025 at 7:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : बेकायदा बांधकामांवर सुरू केलेल्या कारवाईला तातडीनं स्थगिती दिल्याबद्दल एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात दाखल याचिकेवर स्पष्टता देण्याचे निर्देश खंडपीठानं हायकोर्ट रजिस्ट्रारला दिलेत. हा विषय व्यापक असल्यानं यात रिट याचिका दाखल होऊ शकत नाही, याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल होणं आवश्यक असल्याचं महाधिवक्तांनी कोर्टाला सांगितलं.

काय झालं शनिवारच्या सुनावणीत - शनिवारच्या सुनावणीत या याचिकेवर जोरदार आक्षेप घेत महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी याप्रकरणी जनहित याचिका दाखलच होऊ शकत नाही, असं स्पष्ट केलं. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी यसंदर्भात रिट याचिका दाखल करणं अपेक्षित आहे, असा दावा महधिवक्ता यांनी कोर्टात केला. यावर याचकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आक्षेप घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी त्यांना समज दिली की, महाधिवक्ता हे या राज्यातील सर्वात ज्येष्ठ सरकारी वकील आहेत. जर त्यांनी आक्षेप घेतलाय तर त्यावर आक्षेप घण्याऐवजी त्यावर विचार व्हायला हवा. असे निर्देश देत हायकोर्ट रजिस्ट्रारला यावर दोन आठवड्यांत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिलेत.



काय आहे प्रकरण - नवी मुंबईतील अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन कंडोमिनियम-14 व नवैद्य कॉ.ॲा. हाऊसिंग सोसायटी कंडोमिनियम-3 या इमारतींना ओसी नसल्यानं महापालिकेनं इथं कारवाईचा बडगा उगारत या इमारतींना नोटीस बजावली होती. या नोटीसविरोधात सोसायटीनं थेट नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अर्ज केला. महत्त्वाचं म्हणजे अर्ज दाखल झाला त्याच दिवशी या नोटीसला मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिली. मंत्री महोदयांच्या या मनमानीला नागरिकांच्या एका संघटनेनं याचिका दाखल करुन आव्हान दिलंय. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्तीत अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असता, पालिकेच्या कायदेशीर कारवाईला रोखण्याचे अधिकार मंत्री महोदय शिंदेंना आहेत का?, असा सवाल हायकोर्टानं विचारला होता. यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना अशा प्रकारे कारवाईला स्थगिती देण्याचा अधिकार आहे का?, याची सविस्तर माहिती सादर केली जाईल, अशी हमी सरकारी वकील व्ही. जी. बडगुजर यांनी कोर्टाला दिली होती. त्यानुसार महधिवक्ता डॉ. सराफ यांनी कोर्टापुढे हजेरी लावत आपली भूमिका स्पष्ट केली.


काय आहे याचिका - या इमारतींचं बांधकाम कोणतीही परवानगी न घेता करण्यात आलंय. तसंच शिंदे गटाचे बेलापूर विधानसभेचे जिल्हाध्यक्ष किशोर पाटकर यांच्याशी असोसिएशननं हातमिळवणी करुन आधीच बांधकाम पाडलं. त्यानंतर इथं नव्यानं बांधकाम करण्यात आलं. त्यामुळे पाटकर यांच्यावर मंत्री शिंदेंचा वरदहस्त आहे, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आलाय. नरेंद्र मनोहर हडकर हे या इमारतींवर कारवाई व्हावी यासाठी नवी मुंबई पालिकेकडे सतत पाठपुरावा करत होते. ओसी नसताना या इमारतींचा वापर सुरु आहे, असा आरोप हडकर यांनी केलाय. अखेर 3 मार्च 2025 रोजी पालिकेनं एका महिन्यात या इमारती रिकाम्या करण्याची नोटीस दिली. या नोटीसविरोधात मंत्री एकनाथ शिंदेंकडे 13 मे 2025 रोजी असोसिएशनने अर्ज केला. त्याच दिवशी मंत्री शिंदेंनी या नोटीसला स्थगिती दिली. ही स्थगिती रद्द करत नोटीसनुसार कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आलीय.

For All Latest Updates

TAGGED:

DCM EKNATH SHINDEबेकायदा बांधकामएकनाथ शंदेमंत्री शिंदेंचा वरदहस्तDCM EKNATH SHINDE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.