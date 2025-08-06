मुंबई - दादरच्या शिवाजी पार्क परिसरातील सावरकर सदनाला ऐतिहासिक वारसा देण्याबाबत मुंबई महापालिकेनं सर्व कागदपत्र पाठवली होती. मात्र, मंत्रालयात लागलेल्या आगीत ही सारी कागदपत्रे जळून गेली, अशी कबूली राज्य सरकारनं बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) दिली. याची नोंद घेत उच्च न्यायालयानं सारी कागदपत्रे पुन्हा राज्य सरकारकडे नव्यानं सोपवण्याचे निर्देश बीएमसीला दिले आहेत.
सावरकर सदन वाचवण्यासाठी अभिनव भारत या संघटनेनं मुंबई उच्च न्यायालयानं याचिका दाखल केली. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर यावर बुधवारी सुनावणी झाली. या याचिकेची गंभीर दखल घेत पुढील सुनावणी होईपर्यंत या वास्तूमध्ये कोणतेही बदल करु नका, असे उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारसह मुंबई उच्च न्यायालयानं यापूर्वीच बजाविलं आहे. ही वास्तू जशी आहे तशीच 'जैसे थे' राहू द्या, असंही उच्च न्यायालयानं बजावलंय. या वास्तूला राष्ट्रीय स्मारक म्हणून जाहीर करण्याच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारलाही नोटीस जारी केलीय.
काय आहे याचिका? - ऐतिहासिक वास्तूच्या यादीत सावरकर सदानाचा समावेश करावा, अशी विनंती राज्य सरकारकडं या याचिकेतून करण्यात आलीय. या वास्तूला राष्ट्रीय स्मारक म्हणून जाहीर करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडंही करण्यात आल्याचं या याचिकेतून अभिनव भारत या संघटनेकडून नमूद केलं आहे. मुंबईतील जिना हाऊसला ऐतिहासिक वास्तूचा दर्जा देण्यात आला. मात्र, भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याच्या बैठका झालेल्या सावरकर सदनाचा समावेश या यादीत अद्याप झालेला नाही, याकडेही याचिकेतून लक्ष वेधण्यात आलंय.
महापालिकेचा प्रस्ताव २०१० पासून प्रलंबित - मुख्यमंत्री कार्यालयानंही राज्याच्या नगर विकास खात्याकडे या वास्तूला ऐतिहासिक दर्जा देण्याबाबत विचारणा केली होती. मात्र, पुढे त्याचं काहीच झालं नाही, असंही या याचिकेत नमूद करण्यात आलंय. सावरकर सदनाला ऐतिहासिक वास्तूचा दर्जा देण्यासाठी मुंबई महापालिकेनं २०१० मध्ये राज्य सरकारकडे प्रस्ताव दिलाय. त्यावर सूचना आणि हरकतीही मागवण्यात आल्या होत्या. पण, पुढे त्यावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही. राज्य सरकारच्या दिरंगाईमुळे आज ही वास्तू मोडकळीस आली आहे, असा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आलाय. या प्रकरणाची सुनावणी तीन आठवड्यांकरता स्थगित करण्यात आलीय.
मंत्रालयातील आगीत सहा जणांचा झाला होता मृत्यू- २१ जून २०१२ मध्ये राज्य सरकारच्या राज्य मंत्रालयाला दुपारी लागलेल्या आगीत हजारो फायली आणि महत्त्वाची कागदपत्रे जळून खाक झाली होती. चौकशीतनंतर इमारतीमधील ६० हजारांहून अधिक फायली जळाल्याची माहिती समोर आली होती. तर मुख्य इमारतीचे तीन मजले जळाल्यानं मोठे नुकसान झाले होते. त्यावेळी आगीत सहा जणांचा मृत्यू झाला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या विनंतीनंतर नौदलानं हेलिकॉप्टरच्या मदतीनं मंत्रालयात अडकलेल्या लोकांची सुटका केली होती.
