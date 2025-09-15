राज्यातील आजी- माजी आमदार-खासदारांचे धाबे दणाणले; खटल्यांची माहिती सादर करा, न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश
देशातील आजी- माजी खासदार व आमदारांविरोधात फौजदारी खटल्यांची सध्या काय स्थितीय? याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयानं सरकारकडं मागितली आहे.
Published : September 15, 2025 at 11:19 PM IST
मुंबई : राजकीय आंदोलनं केलेल्या राज्यातील आजी- माजी खासदार आणि आमदारांविरोधात कनिष्ठ आणि सत्र न्यायालयात नेमके किती फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत? त्या सर्व खटल्यांची सविस्तर माहिती सादर करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी राज्य सरकारला दिलेत. सोमवारच्या सुनावणीत ही माहिती योग्य पद्धतीत सादर न झाल्याबद्दल न्यायालयानं सरकारी वकिलांकडं आपली नाराजी व्यक्त केली.
न्यायालयाचे नेमके निर्देश काय? : राज्यातील आमदार आणि खासदारांविरोधात प्रलंबित खटले नेमके किती?, त्या खटल्याची सध्या काय स्थिती आहे?, संबंधित खटल्यांसाठी नेमलेल्या वकिलांची संख्या किती? अशी सारी सविस्तर माहिती तपशीलवर पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती निझामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारला दिलेत. या सुनावणीत लोकप्रतिनिधींशी संबंधित खटल्यांची सुनावणी करण्यासाठी नियुक्त केलेली राज्यातील सर्व न्यायालये कार्यरत आहेत का?, असा प्रश्न न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारला.
राज्य सरकारची भूमिका : राज्य सरकारच्या वतीनं मुख्य सरकारी वकील मानकुवर देशमुख यांनी होकार देत न्यायालयाला सांगितलं की, महाराष्ट्र, गोवा आणि दादरा, नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची माहिती चार आठवड्यांत सादर केली जाईल. तसेच या संबंधित खटल्यांसाठी नियुक्त केलेल्या सरकारी वकिलांच्या संख्येची माहितीही सोबत दिली जाईल. त्यावर न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, राज्य सरकारच्या वतीनं संबंधित खटल्यांचा डेटा मागण्याची न्यायालय रजिस्टर यांना आवश्यकता नाही. त्याऐवजी नियुक्त केलेल्या सरकारी वकिलांनीच दिलेल्या तपशीलांच्या आधारे तो गोळा झाला पाहिजे. सरकारने तक्रारदारांची नावे, आरोप आणि न्यायालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित खटले मागे घेण्याच्या अध्यादेशाचा तपशीलही सादर करण्याचे निर्देश देत या प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यांकरता तहकूब केली.
काय आहे याचिका? : देशातील आजी- माजी खासदार व आमदारांविरोधात फौजदारी खटल्यांची सध्या काय स्थितीय?, आणि हे खटले जलदगतीनं निकाली काढण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं देशभरातील उच्च न्यायालयांना दिलेत. त्याकरता विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व राज्यांना जारी केलेत. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भात सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतलीय. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी घेण्यात आली.
