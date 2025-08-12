ETV Bharat / state

अखेर माकपला गाझापट्टीतील नरसंहाराविरोधात मुंबईत विरोध प्रदर्शन करण्यास हायकोर्टाची सशर्त परवानगी! - HIGH COURT

येत्या 20 ऑगस्ट रोजी दुपारी 3 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला शांततेत विरोध प्रदर्शन करण्यास परवानगी देण्यात आलीय.

Bombay high court
मुंबई हायकोर्ट (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2025 at 7:09 PM IST

मुंबई : गाझामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाविरुद्ध आझाद मैदानावर निषेध करण्यास अखेर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला (माकप) मुंबई हायकोर्टाकडून परवानगी देण्यात आलीय. येत्या 20 ऑगस्ट रोजी दुपारी 3 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला शांततेत विरोध प्रदर्शन करण्यास परवानगी देण्यात आलीय.

यापूर्वी हायकोर्टानं समज देत नाकारली होती परवानगी : यापूर्वीही माकप आणि सीपीआयनं विरोध प्रदर्शनाची परवानगी नाकारण्याच्या मुंबई पोलिसांच्या निर्णयाला आव्हान देत मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. 25 जुलै रोजी यावर सुनावणी घेत हायकोर्टानं परवानगी नाकारत ही याचिका फेटाळून लावली होती. तसंच भारतीय राजकीय संघटनांनी आंतरराष्ट्रीय संघर्षांपेक्षा देशांतर्गत मुद्यांकडे प्राधान्यानं लक्ष द्यावं. प्रथम आपल्या स्वतःच्या देशाच्या नागरिकांसाठी देशभक्ती दाखवा, असा सल्लाही हायकोर्टानं दिला होता. तसंच तुम्ही कचरा, प्रदूषण, ड्रेनेज किंवा पूर यांसारखे मुद्दे उपस्थित करून त्यावर निषेध का करत नाही? त्याऐवजी, तुम्हाला हजारो मैल दूर घडणाऱ्या गोष्टीवर आणि पॅलेस्टाईन आणि गाझाबद्दल चिंता व्यक्त करण्यावर निषेध करायचा आहे, असे खेड बोलही हायकोर्टानं सुनावले होते.

माकपची नव्यानं याचिका : दरम्यान, माकपनं पुन्हा एकदा हायकोर्टात याचिका दाखल करत परवनागीची मागणी केली. तेव्हा न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारला यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, मंगळवारच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी याचिकाकर्त्यांसमोर 20 आणि 25 ऑगस्टचा पर्याय ठेवला होता. मापकच्यावतीन वकील मिहिर देसाई यांनी 20 ऑगस्टची निवड केली. जी मान्य करत त्यांना दुपारी 3 ते सायंकाळी 6 वाजेपेर्यंत आझाद मैदानात शांततापूर्ण विरोध प्रदर्शन करण्याची परवानगी देण्यात आलीय. देसाई यांनी हायकोर्टात युक्तिवाद केला की, देशातील नागरिकांना निषेध करण्याचा मूलभूत अधिकारय. केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाशी असहमती हे परवानगी नाकारण्याचं कारण असू शकत नाही. तसंच ठोस पुराव्याशिवाय केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या समस्यांबद्दलच्या भीतीमुळं नागरिकांच्या संवैधानिक स्वातंत्र्यांवर गदा आणण योग्य नाही.

गेल्यावेळेस मुंबई पोलिसांनीच नाकारली होती परवानगी : याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं मिहीर देसाई यांनी हायकोर्टाला माहिती दिली की, आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात यासंदर्भात शांततापूर्ण निदर्शनं आणि मेळावा आयोजित करण्यासाठी आणि सध्या गाझापट्टीत सुरू असलेल्या नरसंहाराच्या विरोधात भारतीयांची एकी दर्शवत युद्धबंदीचं आवाहन करण्याची परवानगी मागणारा अर्ज सादर केला होता. यापूर्वी हीच परवानगी नाकारताना मुंबई पोलिसांनी त्यांना कळवलं होतं की, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम 168 आणि महाराष्ट्र पोलीस कायदा, 1951 च्या कलम 68 अंतर्गत त्यांच्या अधिकारांचा वापर करून निषेध करण्याची परवानगी नाकारत आहोत.

भारतानं पॅलेस्टाईनबाबतची भूमिका बदलू नये : यावेळी याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाला सांगितलं की, भारत सरकारची पॅलेस्टाईनला एक राष्ट्र म्हणून असलेली भूमिका आणि पाठिंबा हा देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचा नेहमीच अविभाज्य भाग राहिलाय. साल 1974 मध्ये, भारत 'पॅलेस्टाईन मुक्ती संघटनेला' पाठिंबा देणारा पहिला बिगर-अरब देश होता. पुढं साल 1988 मध्ये, भारत पॅलेस्टाईनला एक राष्ट्र म्हणून मान्यता देणाऱ्या पहिल्या काही निवडक देशांपैकी एक होता. याशिवाय एप्रिल 2024 मध्ये, भारतानं पॅलेस्टाईन लोकांच्या आत्मनिर्णयाच्या अधिकारावरील मानवाधिकार परिषदेच्या ठरावाच्या बाजूनं मतदान केलं होतं.

