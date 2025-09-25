मराठा आरक्षणासंदर्भात जनहित याचिका होऊ शकत नाही; याचिकाकर्त्यांना रिट याचिका दाखल करण्याची हायकोर्टाकडून परवानगी!
एकाच मुद्यावर विविध जनहित याचिका दाखल करून काय साध्य होणार?, असा सवाल देखील हायकोर्टानं उपस्थित केला.
Published : September 25, 2025 at 3:40 PM IST
मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारनं जारी केलेल्या नव्या अध्यादेशाविरोधातील याचिका या जनहित याचिका असू शकत नाहीत, हे मुंबई हायकोर्टानं गुरूवारी (25 सप्टेंबर) पुन्हा एकदा अधोरेखित केलं. हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी लक्षात घेऊन मराठा समाजाला कुणबी किंवा मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा अध्यादेश राज्य सरकारनं 2 सप्टेंबरला काढला असून या अध्यादेशाविरोधात हायकोर्टात विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. मात्र हा जनहिताचा प्रश्न नाही, यात जनहित याचिका दाखल होऊ शकत नाही, असं स्पष्ट करत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एकाच मुद्यावर विविध जनहित याचिका दाखल करून काय साध्य होणार?, असा सवाल देखील हायकोर्टानं उपस्थित केला.
याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत सुधारणा करण्याकरता मुदतवाढ मागितली : राज्य सरकारच्या 2 सप्टेंबरच्या अध्यादेशामुळं ओबीसींमध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर प्रवर्गांना फटका बसणार आहे. मराठा समाज सर्वच क्षेत्रात पुढारलेला असतानाही त्याला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिलं जात असल्यानं ओबीसी समाजातील बांधवांवर अन्याय होणार असल्याचा दावा करत शिव अखिल भारतीय वीर शैव युवक संघटना तसंच मराठा मावळा असोसिएशन यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र, याला रिट याचिकेत बदलण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी तळेकरांकडून करण्यात आली. तर मंगेश ससाणे यांनीही पुन्हा एकदा मुदतवाढ मागितल्यानं आजची सुनावणी तहकूब करण्यात आली.
काय आहेत याचिका? : या याचिकांद्वारे मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलंय. मराठा समाज हा मागास नाही. तसंच कुणबी आणि मराठा हे एक नसून दोन भिन्न प्रवर्ग आहेत. मंडल आयोग, बापट आयोग, खत्री आयोग यांनी यापूर्वी अभ्यासाअंती हा निष्कर्ष देत मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यास नकार केला होता. तसंच राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगानंही 1999 मध्ये अभ्यासाअंती मराठा व कुणबी एक नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवला होता. मात्र, असं असतानाही राज्य सरकार गेल्या काही वर्षात विविध अध्यादेश जारी करून मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करतंय. राज्य सरकारचा 2 सप्टेंबरचा नवा अध्यादेश हा मराठा समाजाला खुश करण्यासाठी असला तरी तो बेकायदेशीर आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी ऐन सणासुदीच्या काळात मुंबईत येऊन केलेल्या आंदोलनाच्या दबावात राज्य सरकारनं हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदीनुसार मराठा समाजातील इच्छुकांना कुणबी जातीची प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय या अध्यादेशातून घेतल्याचा आरोप या याचिकांतून करण्यात आलाय.
