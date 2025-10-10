ETV Bharat / state

ईडीच्या कारवाईवर गंभीर सवाल, वसई-विरारचे तत्कालीन पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवारांची याचिका हायकोर्टाकडून सुनावणीसाठी दाखल

ईडीनं आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून पवार यांना अटक केलीय. याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं याबाबत ईडीला उत्तर देण्याचे निर्देश दिलेत.

Anilkumar pawar
अनिलकुमार पवार (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 10, 2025 at 5:35 PM IST

मुंबई : आयएएस अधिकारी आणि वसई-विरार महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अनिलकुमार पवार यांची याचिका सुनावणी योग्य ठरवत हायकोर्टानं त्यांना काहीसा दिलासा दिलाय. याप्रकरणी पवार यांनी याचिकेतून ईडीच्या कारवाईवर उपस्थित केलेल्या सवालांत प्रथमदर्शनी तथ्य आढळत असल्यानं त्यांची याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेत असल्याचं हायकोर्टानं शुक्रवारी स्पष्ट केलंय.

हायकोर्टाची तीव्र नाराजी - पवार यांच्या वतीनं केलेल्या युक्तिवादानंतर हायकोर्टानं ईडीच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पुरावे असले तरी कोणतीही चौकशी न करता थेट अटक करण्याची गरज काय?, अटक करण्याचा अधिकार मिळाला म्हणून लोकांना अशी उठसूट अटक करण योग्य नाही. आरोपीची तुम्ही एक प्रकारे कोंडी करताय, आरोपीनं नियमित जामिनासाठी धाव घेतली असती तर तुम्ही त्याचा आधार घेत त्यावर आक्षेप घेतला असता, अद्याप कोणतंही आरोपपत्र दाखल झालेलं नाही, मग नेमकं तुम्ही काय करताय? या शब्दांत खडसावत हायकोर्टानं यावर ईडीला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत सुनावणी 15 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केलीय.

काय आहे याचिका? - आपल्या पदाचा गैरवापर करत महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी नालासोपारा येथील 60 एकर भूखंडाचं आरक्षण बदललं. तसेच अधिकाऱ्यांना आणि इतर काही जणांना हाताशी धरून त्या ठिकाणी 41 अनधिकृत इमारती उभारल्या. या प्रकरणी ईडीनं छापेमारी करत पवार यांच्याकडून कोट्यवधी रुपयांची रक्कम आणि संशयास्पद कागदपत्रं ताब्यात घेत बदलीच्या दुसऱ्याच दिवशी सकाळी त्यांना राहत्या घरातून अटक केली, याविरोधात पवार यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. नालासोपारा अनधिकृत बांधकाम घोटाळा प्रकरणी ईडीनं आपल्याला बेकायदेशीर अटक केलीय, असा आरोप करत वसई-विरार महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी हायकोर्टात याचिका दखल केलीय. या प्रकरणात पवार यांना थेट अटक करण्याची गरज काय होती?, यावर ईडीला बुधवारच्या सुनावणीत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिलेत.

Anilkumar pawar
अनिलकुमार पवार (Source- ETV Bharat)

ईडीचा याचिकेस जोरदार विरोध - या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राजीव शकधेर यांनी युक्तिवाद केला की, ईडीनं आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून पवार यांना अटक केलीय. त्यांची कोणतीही चौकशी न करता थेट अटकेची कारवाई करण्यात आलीय. याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं याबाबत ईडीला जाब विचारला. त्यावर ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशाचा संबंध आरोपी पवार यांच्याशी आहे. आरोपी पवार यांनी केलेला गुन्ह्याची ईसीआयआरमध्ये नोंद आहे. हे प्रकरण फार गंभीर असून, आरोपीनं केलेला भ्रष्टाचार धक्कादायक आहे. हा सारा घोटाळा कसा पद्धतशीरपणे करण्यात आलाय, त्याचे सबळ पुरावे आमच्याजवळ आहेत.

ANIL KUMAR PAWAREDअनिल कुमार पवारBOMBAY HIGH COURT

