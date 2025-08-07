Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

" बेकायदा घरे रिकामी करण्याकरिता दोन दिवसांत हमी दिली तरच तीन आठवड्यांचा अवधी", रहिवाशांना हायकोर्टाचे खडे बोल - BOMBAY HIGH COURT NEWS

भोगवटा प्रमाणपत्र (Occupancy Certificate ) नसलेल्या इमारतीत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या रहिवाशांना मुंबई उच्च न्यायालयानं पुन्हा खडे बोल सुनावलेत.

Bombay HC order on Tardeo tower residents i
संग्रहित-मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2025 at 12:05 AM IST

1 Min Read

मुंबई : "घर रिकामी करू अशी दोन दिवसांत हमी द्या, अन्यथा मुंबई महापालिका घरांना सील ठोकेल", असं बजावत मुंबई उच्च न्यायालयानं ताडदेवमधील रहिवाशांना मानवतेच्या आधारावर घर खाली करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिलीय.



काय आहे प्रकरण - ताडदेव मधील 'वेलिंग्टन व्ह्यू' कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीमधील बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या ३४ मजली इमारतीली केवळ १६ मजल्यापर्यंतच भोगवपटा प्रमाणपत्र मिळाली आहेत. १७ ते ३४ मजले हे कोणत्याही परवानगीविना उभारल्यानं त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेली नाहीत. याच कारणामुळे संपूर्ण इमारतीला फायर ना-हरकत (एनओसी) नसल्याचंही उघडकीस आलंय. ही बाब निदर्शनास येताच हायकोर्टानं पालिकेला फटकारत रहिवाशांना जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही रहिवाशांची निराशाच - या निकालाविरोधात रहिवासी सर्वोच्च न्यायालयातही गेले होते. मात्र, याप्रकरणी रहिवाशांना सर्वोच्च न्यायालयानं कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत हायकोर्टाचे आदेश योग्यच ठरवलेत. हायकोर्टानं घर खाली करण्याची मुदत २ ऑगस्ट रोजी संपली आहे. त्यामुळे घरे रिकामी करण्यासाठी आणखी वेळ देण्यात यावा, अशी मागणी करत रहिवाशांनी पुन्हा हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

सोसायटीचा काय दावा आहे?- इमारतीच्या वरच्या मजल्यांवर जवळपास २७ कुटुंब राहत आहेत. त्यांना अल्पावधीत जवळपास पर्यायी निवासस्थान शोधणं कठीण आहे. तसेच यापैकी ५० टक्के लोक जैन समुदायाची आहेत. पर्युषणकाळ आणि गणेश उत्सव तोंडावर आला आहे. याशिवाय शाळेत जाणारी मुलेही आहेत. तेव्हा या २७ कुटुंबांसाठी कमी वेळेत पर्यायी निवासस्थान मिळवणं कठीण आहे. त्यामुळे त्यांना घर रिकामी करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी विनंती रहिवाशांनी हायकोर्टाकडे केलीय.

महापालिकेच्या कारभारावर न्यायालयानं ओढले ताशेरे- यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं बेकायदेशीर बांधकामावरून बृहन्ममुंबई महापालिकेच्या प्रशासनावर ताशेरे ओढले आहेत. बांधकाम नियम आणि नियोजनासाठी लागणाऱ्या नियमांचं गंभीर उल्लंघन झालं आहे. यातून महापालिकेचा अनागोंदी कारभार दिसून येतो, असे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयानं सुनावणीच्या दरम्यानं ओढले आहेत.

हेही वाचा-

  1. आयुक्त साहेब घ्यायचे प्रति चौरस फूट 20 ते 25 रुपये कमिशन, वसई-विरार बेकायदा बांधकाम प्रकरणी ईडीचा धक्कादायक खुलासा
  2. एकाच वॉर्डमध्ये 124 इमारती बेकायदा असल्याची मनपाची कोर्टात कबूली, बेकायदेशीर बांधकामावर करणार 'हा' हायटेक उपाय
  3. 16 मजल्यांची परवनागी असताना 34 मजले उभे राहिलेच कसे?, हायकोर्टाचा बीएमसीला सवाल

मुंबई : "घर रिकामी करू अशी दोन दिवसांत हमी द्या, अन्यथा मुंबई महापालिका घरांना सील ठोकेल", असं बजावत मुंबई उच्च न्यायालयानं ताडदेवमधील रहिवाशांना मानवतेच्या आधारावर घर खाली करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिलीय.



काय आहे प्रकरण - ताडदेव मधील 'वेलिंग्टन व्ह्यू' कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीमधील बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या ३४ मजली इमारतीली केवळ १६ मजल्यापर्यंतच भोगवपटा प्रमाणपत्र मिळाली आहेत. १७ ते ३४ मजले हे कोणत्याही परवानगीविना उभारल्यानं त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेली नाहीत. याच कारणामुळे संपूर्ण इमारतीला फायर ना-हरकत (एनओसी) नसल्याचंही उघडकीस आलंय. ही बाब निदर्शनास येताच हायकोर्टानं पालिकेला फटकारत रहिवाशांना जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही रहिवाशांची निराशाच - या निकालाविरोधात रहिवासी सर्वोच्च न्यायालयातही गेले होते. मात्र, याप्रकरणी रहिवाशांना सर्वोच्च न्यायालयानं कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत हायकोर्टाचे आदेश योग्यच ठरवलेत. हायकोर्टानं घर खाली करण्याची मुदत २ ऑगस्ट रोजी संपली आहे. त्यामुळे घरे रिकामी करण्यासाठी आणखी वेळ देण्यात यावा, अशी मागणी करत रहिवाशांनी पुन्हा हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

सोसायटीचा काय दावा आहे?- इमारतीच्या वरच्या मजल्यांवर जवळपास २७ कुटुंब राहत आहेत. त्यांना अल्पावधीत जवळपास पर्यायी निवासस्थान शोधणं कठीण आहे. तसेच यापैकी ५० टक्के लोक जैन समुदायाची आहेत. पर्युषणकाळ आणि गणेश उत्सव तोंडावर आला आहे. याशिवाय शाळेत जाणारी मुलेही आहेत. तेव्हा या २७ कुटुंबांसाठी कमी वेळेत पर्यायी निवासस्थान मिळवणं कठीण आहे. त्यामुळे त्यांना घर रिकामी करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी विनंती रहिवाशांनी हायकोर्टाकडे केलीय.

महापालिकेच्या कारभारावर न्यायालयानं ओढले ताशेरे- यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं बेकायदेशीर बांधकामावरून बृहन्ममुंबई महापालिकेच्या प्रशासनावर ताशेरे ओढले आहेत. बांधकाम नियम आणि नियोजनासाठी लागणाऱ्या नियमांचं गंभीर उल्लंघन झालं आहे. यातून महापालिकेचा अनागोंदी कारभार दिसून येतो, असे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयानं सुनावणीच्या दरम्यानं ओढले आहेत.

हेही वाचा-

  1. आयुक्त साहेब घ्यायचे प्रति चौरस फूट 20 ते 25 रुपये कमिशन, वसई-विरार बेकायदा बांधकाम प्रकरणी ईडीचा धक्कादायक खुलासा
  2. एकाच वॉर्डमध्ये 124 इमारती बेकायदा असल्याची मनपाची कोर्टात कबूली, बेकायदेशीर बांधकामावर करणार 'हा' हायटेक उपाय
  3. 16 मजल्यांची परवनागी असताना 34 मजले उभे राहिलेच कसे?, हायकोर्टाचा बीएमसीला सवाल

For All Latest Updates

TAGGED:

TARDEO TOWER FLAT OWNERS ISSUEBOMBAY HC ORDER ON ILLEGAL BUILDINGUNAUTHORIZED FLATS IN MUMBAIताडदेव बेकायदा इमारतBOMBAY HIGH COURT NEWS

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

हुंडा प्रतिबंधक कायद्याखाली शिक्षा होण्याचं प्रमाण कमी; गुन्हेगार मोकाटच, काय सांगतो कायदा? वाचा स्पेशल Explainer

अहमदाबाद हादरलं! एकाच घरात आढळले 5 मृतदेह, मृतांमध्ये पती-पत्नी आणि तीन चिमुकल्यांचा समावेश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.