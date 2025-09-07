सलग दुसऱ्यांदा मुंबईत बॉम्बस्फोट करण्याची धमकी; नायर रुग्णालयाला अज्ञाताकडून आला ई-मेल
मुंबईत बॉम्बस्फोट करण्याची धमकी देणाऱ्याला अटक केल्यानंतर पुन्हा एकदा धमकी मिळाली आहे. पोलीस धमकी देणाऱ्या अज्ञात व्यक्तीचा शोध घेत आहेत.
Published : September 7, 2025 at 12:25 PM IST|
Updated : September 7, 2025 at 1:01 PM IST
मुंबई : मुंबईतील प्रसिद्ध नायर रुग्णालयाला बॉम्बनं उडवण्याची धमकी मिळाल्यानं खळबळ उडाली आहे. ही धमकी शनिवारी रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास रुग्णालयाच्या डीनच्या अधिकृत ईमेल आयडीवर मिळाली. या घटनेमुळं रुग्णालय परिसरात काही काळ भीती आणि दहशतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. मात्र, पोलिसांनी तातडीनं केलेल्या तपासणीत रुग्णालय परिसरात कोणतीही संशयास्पद वस्तू किंवा आक्षेपार्ह वस्तू आढळून आली नाही. सध्या पोलीस या ईमेल पाठवणाऱ्या व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी तपास करत आहेत.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा धमकीचा ईमेल अज्ञात व्यक्तीकडून पाठवण्यात आला आहे. त्यामध्ये रुग्णालयाला बॉम्बने उडवण्याचा इशारा देण्यात आला होता. या ईमेलमुळं रुग्णालय प्रशासनानं तात्काळ पोलिसांना याची माहिती दिली. पोलिसांनी बॉम्बशोधक पथक आणि श्वान पथकाच्या मदतीनं रुग्णालय परिसराची कसून तपासणी केली. तपासादरम्यान कोणताही धोका आढळला नाही. तरीही खबरदारी म्हणून रुग्णालय परिसरात सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे. याशिवाय, सायबर सेलच्या तज्ञांनी या ईमेलमागील व्यक्तीचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे.
याआधीही मिळाली धमकी
- दुसरीकडं ऐन गणेशोत्सवात मुंबई ट्रॅफिक पोलिसांच्या व्हाट्सअॅप हेल्पलाइनवर एक धमकीपूर्ण संदेश प्राप्त झाला होता. या संदेशात ‘लष्कर-ए-जिहादी’ नावाच्या संघटनेनं 14 पाकिस्तानी दहशतवादी मुंबईत घुसल्याचा आणि 34 वाहनांमध्ये 400 किलो RDX लावून मोठा स्फोट घडवण्याचा दावा केला होता. या धमकीमुळे शहरात हाय अलर्ट जारी करण्यात आला होता. मुंबई पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत नोएडा पोलिसांच्या मदतीने या प्रकरणातील आरोपी अश्विनी कुमार सुप्रा (वय 50) याला अटक केली. अश्विनी हा मूळचा बिहारमधील पाटना येथील आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून नोएडा येथील सेक्टर 79 मधील एका सोसायटीत राहत होता. तो वास्तुशास्त्र आणि ज्योतिषाचा व्यवसाय करतो. पोलिसांनी त्याच्याकडून धमकीचा संदेश पाठवण्यासाठी वापरलेला मोबाइल फोन आणि सिमकार्ड जप्त केले आहेत. या प्रकरणात, अश्विनीनं आपल्या मित्राला फसवण्यासाठी ही धमकी पाठवल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलं आहे. 2023 मध्ये त्याला फिरोज नावाच्या व्यक्तीनं दाखल केलेल्या गुन्ह्यामुळे तीन महिने तुरुंगवास भोगावा लागला होता. त्याचा बदला घेण्यासाठी त्यानं फिरोजच्या नावानं हा धमकीचा संदेश पाठवला. पोलिसांनी तांत्रिक पाळत आणि स्थानिक गुप्तचर यंत्रणेच्या मदतीनं त्याला नोएडा येथील सोरखा गावातून अटक केली.
