'शालार्थ आयडी घोटाळा' : शासनाची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू, पुणे विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वात एसआयटी स्थापन

राज्यातील संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडवणाऱ्या ‘शालार्थ प्रणाली’तील कथित घोटाळ्याची गंभीर दखल घेत शासनानं विशेष चौकशी पथकाची (एसआयटी) नियुक्ती केली आहे.

शालार्थ आयडी घोटाळा (BOGUS SCHOOL ID SCAM)
Published : August 8, 2025 at 8:44 AM IST

नागपूर : नागपूर, नाशिक, जळगाव, बीड, लातूर, मुंबई आदी ठिकाणांहून मिळालेल्या तक्रारींनुसार शालार्थ प्रणालीत अपात्र कर्मचाऱ्यांची नावं समाविष्ट करून शासनाच्या निधीचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाल्याचा संशय आहे. यासंदर्भात आलेल्या तक्रारींच्या गांभीर्याची दखल घेत राज्य शासनानं तपासासाठी तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं विशेष पथक स्थापन केलं आहे. विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पथक कार्यरत राहणार आहे. तर पोलीस महानिरीक्षक मनोज शर्मा आणि शिक्षण आयुक्तालयातील सह संचालक हारुन आतार हे या पथकाचे सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत.

संदिग्ध प्रकरणांचा आढावा घेतला जाईल : या विशेष चौकशी पथकाची कार्यकक्षा देखील स्पष्ट करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रातील अनुदानित शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता, सेवासातत्य, तसंच विना अनुदानित पदावरून अनुदानित पदांवरील नियुक्त्या आदींची सखोल तपासणी होणार आहे. सन 2012 पासून आजपर्यंतच्या सर्व संदिग्ध प्रकरणांचा आढावा घेऊन तपशीलवार अहवाल शासनास सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच, शासकीय मान्यतेच्या प्रक्रिया आणि व्यवस्थांमध्ये कोणत्या त्रुटी आहेत याचं विश्लेषण करून आवश्यक सुधारणा सुचवण्याचेही काम या पथकाकडं सोपवण्यात आलं आहे.

चौकशीसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी : या चौकशी पथकाची मर्यादा तीन महिने निश्चित केली आहे. या कालावधीत पथकास आवश्यक ते मनुष्यबळ आणि तांत्रिक सहाय्य पुण्यातील शिक्षण आयुक्तालय यांच्याकडून पुरवलं जाणार आहे. शासकीय निधीच्या अपहाराच हे प्रकरण गंभीर स्वरूपाचं मानलं जात आहे. त्यामुळं दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा शासनानं दिला आहे.

चौकशी निर्णायक ठरेल का? : शालार्थ प्रणाली म्हणजे शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा व वेतन व्यवस्थापनासाठी वापरली जाणारी प्रमुख डिजिटल यंत्रणा आहे. मात्र, या प्रणालीचा गैरवापर करून शासनाची फसवणूक केल्याचं प्रकार उघड होत आहे. यातून लाखो रुपयांचा अपहार झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शिक्षकांच्या नियुक्त्या, बदल्या, पदोन्नती आणि वैयक्तिक मान्यता प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव होता का? हे पाहणं या चौकशीचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. शिक्षण क्षेत्रातील विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी आणि भविष्यातील अनियमितता रोखण्यासाठी ही चौकशी निर्णायक ठरेल, असे संकेत सत्ताकेंद्रातून मिळत आहेत.

