'तो' बंदुकधारी अंगरक्षक लघुशंकेसाठी महापालिका मुख्यालयात; मुख्य सुरक्षा अधिकाऱ्यांची माहिती

बंदुकधारी अंगरक्षक लघुशंकेसाठी कल्याण डोंबिवली महापालिका मुख्यालयात आल्याची माहिती मुख्य सुरक्षा रक्षकांनी दिली आहे. यापुढे मुख्यालयात अग्नीशस्त्रे घेऊन येण्यास मनाई असल्याचं ते म्हणाले.

महापालिका आवारातील व्हिडिओ स्क्रिन पिक
महापालिका आवारातील व्हिडिओ स्क्रिन पिक (Etv Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 19, 2025 at 8:23 PM IST

ठाणे : खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे हे निवडणुकीच्या पाश्वभूमीवर कल्याण डोंबिवली महापालिका मुख्यलयात गुरुवारी सांयकाळच्या सुमारास आयुक्तांच्या भेटीसाठी आले होते. त्यावेळी अनेक माजी नगरसेवक त्यांच्या समर्थकांसह बंदुकधारी खासगी सुरक्षा रक्षकही घेऊन आले होते. यावेळी बंदुकधारी अंगरक्षक पालिका मुख्यालयाच्या आवारात आला असता त्याचे चित्रीकरण करून फोटो, व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल केले. तर काही प्रसारमाध्यमांनी महापालिका आवारात अग्नीशस्त्रे घेऊन येण्याची पवानगी आहे का? असा सवाल करत बातम्या प्रसिद्ध केल्या. मात्र 'तो' बंदुकधारी अंगरक्षक लघुशंकेसाठी पालिका मुख्यालयात आल्याचं र स्पष्टीकरण पालिका मुख्य सुरक्षा अधिकारी भरत बुळे यांनी दिले असून यापुढे केडीएमसीच्या मुख्यालयात अग्नीशस्त्रे घेऊन येण्यास मनाई हुकूम आदेश मुख्य प्रवेश दारावरील सुरक्षा रक्षकांना दिल्याचे सांगितले.



कल्याण डोंबिवली महापालिका मुख्यालयातील सभागृहात यापूर्वी अनेकदा नगरसेवकांमध्ये राडे झाले आहेत. याच राड्यावरुन पालिका प्रशासनाला लक्ष्य केले गेले होते. त्यामुळे पालिका मुख्यालयात येत असताना कोणत्याही प्रकारचे अग्नीशस्त्र बाळगू नये असा नियम काढला गेला होता. मात्र केडीएमसीत काही विषयावर आयुक्तांसोबत बैठक होती. या बैठकीसाठी स्थानिक काही नेते मंडळी आली होती. त्यांच्यासोबत अग्नीशस्त्रे घेऊन काही अंगरक्षक मुख्यालयात परिसरात उघडपणे फिरताना दिसले. त्यामुळे कोणतीही अप्रिय घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण असा सवाल उपस्थित केला जात होता. याबाबत केडीएमसीच्या उपायुक्त वंदना गुळवे यांना पत्रकारांनी विचारणा केली की, महापालिका आवारात अग्नीशस्त्रे घेऊन येण्याची पवानगी आहे का? त्यावर त्यांनी सांगितलं की, आम्ही माहिती घेऊन सांगतो.

दुसरीकडे महापालिकेत ७० सुरक्षारक्षक आणि २०० खसगी सुरक्षारक्षक असून यापैकी जवळपास २५ सुरक्षारक्षक हे मुख्यालयात कार्यरत असल्याची माहिती मुख्य सुरक्षा अधिकारी भरत बुळे यांनी दिली आहे. तसंच खासगी अंगरक्षक यांना यापुढे पालिकेत नो एंट्री असल्याचे फलक मुख्य प्रवेश दारावर लावले जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले. खळबळजनक बाब म्हणजे २००८ साली सभागृहाच्या अभ्यागत कक्षात बंदुकीची रिकामी पुंगळी आढळून आली होती. त्यानंतर मुख्यालयात बॉम्ब ठेवल्याची अफवाही पसरली होती. तर दुसरीकडे लाखो रुपये खर्च करून केडीएमसी मुख्यालयातील दोन्ही इमारतींमध्ये मेटल डिटेक्टर यंत्रणा लावण्यात आली होती. मात्र ही यंत्रणा धूळखात पडली असल्याने केडीएमसी सुरक्षा यंत्रणेचे पुरते वाभाडे निघत आहेत. एखादा अनुचित प्रकार घडल्यास याला जबाबदार कोण सुरक्षारक्षक की प्रशासन असा सवाल करदाते नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

GUN AT KDMC HEADQUARTERSकल्याण डोंबिवली पालिकासुरक्षा अधिकारी भरत बुळेबंदुकधारी अंगरक्षकGUN AT KDMC HEADQUARTERS

