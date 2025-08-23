ETV Bharat / state

एक्सप्रेस ट्रेनच्या कचऱ्याच्या डब्यात सापडला ४ वर्षांच्या मुलाचा मृतदेह - BOY FOUND IN GARBAGE BIN

एक्सप्रेस ट्रेनच्या कचऱ्याच्या डब्यात ४ वर्षांच्या मुलाचा मृतदेह आढळलाय. चुलत भावाने त्याचं सुरत येथून अपहरण केल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.

By PTI

Published : August 23, 2025 at 9:48 PM IST

मुंबई - मुंबईच्या लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी) येथे शनिवारी पहाटे एका चार वर्षांच्या मुलाचा मृतदेह एक्सप्रेस ट्रेनच्या शौचालयात ठेवलेल्या कचऱ्याच्या डब्यात आढळला. पोलिसांनी सांगितलं की, त्याचं गुजरातमधील सुरत येथून त्याच्या चुलत भावाने अपहरण केलं होतं.

उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर आणि एलटीटी दरम्यान दररोज धावणाऱ्या कुशीनगर एक्सप्रेस (२२५३७) ट्रेनच्या वातानुकूलित कोचमध्ये मृतदेह आढळला. एका पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, ट्रेन एलटीटीवर आल्यानंतर ही घटना उघडकीस आली. मध्य रेल्वेच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्याने सांगितलं की, स्वच्छता प्रक्रियेदरम्यान सकाळी ६ वाजताच्या सुमारास सफाई कर्मचाऱ्यांना एक्सप्रेसच्या बी२ कोचच्या एका शौचालयात मुलाचा मृतदेह आढळला, त्यानंतर त्यांनी रेल्वे संरक्षण दल (आरपीएफ) आणि सरकारी रेल्वे पोलिसांना (जीआरपी) कळवलं.

मुलगा हरवल्याची तक्रार दाखल झाल्यानंतर गुजरात पोलिसांचं एक पथकही मुंबईत पोहोचलं. तपासादरम्यान, शुक्रवारी सुरतमधील अमरोली येथून त्याचं अपहरण झाल्याचं आढळलं, असं पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितलं. "एलटीटी जीआरपी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधल्यानंतर, गुजरात पोलिसांच्या पथकाने पीडितेची ओळख पडताळली आणि तोच अपहरण केलेला मुलगा असल्याची पुष्टी केली. त्यानंतर, त्यांनी त्याच्या कुटुंबीयांना घरी परत येण्याची सूचना दिली," असं ते म्हणाले.

पोलिसांना असं आढळून आलं की शुक्रवारी सकाळी त्याच्या २४ वर्षीय चुलत भावानं सुरत येथून मुलाचं अपहरण केले होतं, जेव्हा तो मुलगा त्याच्या घराबाहेर खेळत होता, असे ते म्हणाले. कुशीनगर एक्सप्रेस ही उत्तर भारताला मुंबईशी जोडणाऱ्या लोकप्रिय गाड्यांपैकी एक आहे. तथापि, ती सुरत किंवा गुजरातच्या इतर कोणत्याही भागातून प्रवास करत नाही. दोन्ही चुलत भावांनी कुशीनगर एक्सप्रेस कशी पकडली हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, असं पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितलं, आरोपीला अटक केल्यानंतरच ते उघडकीस येईल. पोलिसांनी त्याला पकडण्यासाठी शोध सुरू केली आहे, असं ते म्हणाले.

एलटीटी जीआरपी पोलीस ठाण्यात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि तो तपासासाठी सुरतमधील अमरोली पोलीस ठाण्यात वर्ग केला जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं.

