शिर्डी : राहाता तालुक्यातील कोऱ्हाळे येथील शिर्डी-राहाता बायपासजवळील एका विहिरीत बापासह चार मुलांचे मृतदेह आढळल्याने अहिल्यानगर जिल्हा हादरलाय. राहाता पोलिसांसह अग्निशमन दलाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले होते. पाचही मृतदेह विहिरीतून बाहेर काढण्यात आले आहेत.
पाच मृतदेह काढले बाहेर : कोऱ्हाळे हद्दीतील शिर्डी-राहाता बायपासजवळील कोळगे या शेतकऱ्याच्या विहिरीत शनिवारी दुपारी एका मुलीचा मृतदेह तरंगत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. राहाता पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांसह शिर्डी उपविभागीय पोलीस अधिकारी, अप्पर पोलीस अधीक्षक सोमनाथ वाकचौरे व अग्निशमन दलाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले होते. विहिरीतून मुलीचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. मात्र, याचवेळी विहिरीत आणखी एक मृतदेह आढळला आणि विहिरीच्या बाजूला एक मोबाईल सापडल्याने धक्कादायक बाब समोर आली. बापासह चार मुलांचे मृतदेह विहिरीत असल्याचे स्पष्ट झाले.
मोबाईल सापडला : विहिरीच्या बाजूला आढळलेल्या मोबाईलवरून पोलिसांनी संपर्क साधला असता, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यातील कोरेगाव येथील अरुण काळे याने आपल्या पत्नीशी असलेल्या भांडणातून चार मुलांना विहिरीत टाकून स्वतःही जीव दिल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली. श्रीगोंदा तालुक्यातील कोरेगाव येथे राहणारा अरुण काळे आपल्या पत्नीशी नेहमी भांडत असे. काही दिवसांपूर्वी त्याची पत्नी नाशिक जिल्ह्यातील येवला येथे माहेरी गेली होती. त्यानंतर अरुण काळे याने नगर येथील मेहकरी येथील आश्रम शाळेत शिकणाऱ्या आपल्या तीन मुलांना व एका मुलीला घेऊन शुक्रवारी येवल्याकडे निघाला होता. मात्र, या दरम्यान त्याने पत्नीला नांदायला ये, नाही तर मुलांना मारून टाकीन, अशी धमकी दिली होती, अशी प्राथमिक माहिती पोलिसांनी दिली.
चार चिमुकल्यांचा अंत : मोटारसायकलवरून अरुण काळे आपल्या मुलांना घेऊन राहाता तालुक्यातील कोऱ्हाळे हद्दीतील शिर्डी-राहाता बायपास रोडच्या पश्चिमेला आला. येथे त्याने दुचाकी उभी करून पूर्वेला असलेल्या कोळगे यांच्या शेतातील विहिरीकडे गेला आणि मुलांना विहिरीत टाकून स्वतःही उडी घेतल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी विहिरीतून अरुण काळेसह एका मुलीचा आणि तीन मुलांचा मृतदेह बाहेर काढला आहे. अरुण काळे याचा मृतदेह विहिरीतून बाहेर काढल्यानंतर त्याच्या हाताला आणि एका पायाला दोरीने बांधलेलं आढळल्याने ही आत्महत्या आहे की हत्या याबाबत संभ्रम निर्माण झाला असून, राहाता पोलीस अधिक तपास करत आहेत.
मृतांची नावे : अरुण काळे (वडील), शिवानी काळे (8वर्षे, )प्रेम काळे (7 वर्षे), वीर काळे (6 वर्षे), कबीर काळे (5 वर्षे).
